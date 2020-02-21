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Все про:вірус (288) майдан (622) Шустер (205)

 На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як зустрічають українців, евакуйованих із Китаю, та 6-ті роковини Майдану

У п'ятницю, 21 лютого, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як зустрічають українців, евакуйованих із Китаю, а також, що ми знаємо про події Майдану 6 років потому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії: МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, Президент Грузії (2004-2013); ОЛЕНА ЛУКАШ, Міністерка юстиції України (2013-2014); СЕРГІЙ ГОРБАТЮК, Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014-2019); ОЛЕКСАНДР ГОРОШИНСЬКИЙ, Адвокат бійців спецпідрозділу "Беркут"; ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ, Волонтер; ОЛЕНА КАМАНГАР, Мама Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України; КАТЕРИНА КУВІТА, Координатор "Автомайдан-Київ"; МИХАЙЛО ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Командир першої роти оперативного полку "Беркут"; ЮРІЙ БУТУСОВ, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ, Народний депутат, "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177088
 
 
 Топ коментарі
 
А шо еще не обсудили? Сколько обсуждать можно? Вес это представление устроено для того, чтобы народ подзабыл и не вспоминал про Майдан. Это же не совпадение. Или еще есть те, кто думает, что это такие случайности?
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одне слово "шустер" викликає блювотний рефлекс
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Треба буде подивитись - як корупціонери, колаборанти та грантоїди з піною з рота розповідатимуть про морально-етичні норми і національну солідарність.
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А шо еще не обсудили? Сколько обсуждать можно? Вес это представление устроено для того, чтобы народ подзабыл и не вспоминал про Майдан. Это же не совпадение. Или еще есть те, кто думает, что это такие случайности?
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Кто понил - тот будет помнить. Никакое быдло этому не помешает.
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Ще раз про ситуацію в Нових Санжарах
Вивчав записи інформаційних каналів про події в Санжарах. Особливо інформативні репортажі "Радіо Свобода"...
Які можна зробити висновки?
Події в Санжарах -лише маленький фрагмент з війни нинішньої некваліфікованої, нелюдської і антиукраїнської влади, яку вона вже постійно веде проти власного народу у всіх сферах суспільних відносин.
1. Влада не готова професійно, організаційно, інформаційно, комунікаційно, ресурсно, інфраструктурно, а якщо узагальнююче - не готова цивілізаційно до будь-яких катаклізмів.
2. В Україні взагалі відсутня "медицина катастроф" і відповідний підрозділ в МОЗ, а до цього , ще й ліквідували санітарно-епідеміологічну службу!? (Але об'єднали Мінекокономіки з Мінсільгоспом. З аналогічного підходу більшовиків Маяковський сатирично писав про "конно-тєатральниє общєства")
3. Всупереч окозамилюванням (брехні) Авакова, санаторій в Санжарах не ізольований від міста, а стоїть прямо у місті. ( А інфекції ж передаються повітряно-крапельним шляхом). Каналізація санаторію впадає у Ворсклу і не обладнана високо-температурною очисткою відходів життєдіяльності, що несе загрозу всім жителя поселень вниз по її течії. Сам Аваков в бойовому костюмі хімзахисту виступав в Санжарах, чим і посилив страхи жителів містечка.
4. Міністр Скарлецька на протязі двох тижнів шуму про повернення підозрюваних на хворобу "не зуміла" чи "не мала часу" особисто та з відповідними фахівцями проінспектувати рівень підготовки санаторію в Санжарах, організувати (разом з меддепартаментом МВС) його підготовку, на підставі якої можна було б виносити вердикт - повністю готовий для прийому і відповідає всім карантинним вимогам!
5. Не відбулося спеціалізованої підготовки персоналу санаторію з особливостей лікування та догляду за підозрюваних на коронавірус. А чи перейняли цей досвід самі організатори охорони здоров'я в лікарів Китаю, щоб передати персоналу санаторію?
6. Літак з Китаю "добирався" чомусь цілу добу, а від недосипу в людей знижується імунітет. В літаку були не лише українці, але й громадяни інших країн... де перекладачі в санаторію для цієї категорії карантинників?
7. Не були повідомлені і не навчені жителі Санжарів про поведінку і захист в умовах функціонування карантинного об'єкту. Про симптоми хвороби і їх дій в випадку їх появи з жителями не було проведено політико-психологічної роботи організаторами цього ''шоу''. Не підготовлені резервні інфекційні госпіталі на випадок відновлення хвороби в карантинників і спалаху інфекції в регіоні. Не навчений їх персонал. ( Не відомо про наявність у них відповідних засобів лікування, провізії, тощо... на 2-4 тижні) Персонал санаторію не може покидати карантинний об'єкт на протязі всього часу дії карантину. А там всі працюючі - місцеві жителі. Тому і для їх дітей мало б бути організоване цілодобове харчування в дитсадках та навчальних закладах
на час коли їх мами безвиїздно працюватимуть в карантинному об'єкті..
8. Не готовою виявилася і служба МНС (сам бачив на відео Радіо Свобода як пожежні "гасили " вогонь, розкидаючи ногами багаття !!!)
9. Під час демонстрації поліція била протестувальників, а постраждалим медична допомога не надавалася.
10. Вся організаційно-підготовча робота (перелічена вище) була замінена накачкою регіону сотнею -двома поліцейських хта важкою військовою технікою БТРами... В їх "вправах" над населенням не викорінена НКВДшна традиція, коли поліція тягне з собою штатних провокаторів (тітушок), які організовують "заварушки" в місцях великого скупчення протестувальників. Наприклад: було повідомлення МВС, що били вікна в автобусах з карантинниками. Скажіть, це так люди, які вийшли на протест проти гіпотетично-інфікованих "вберігали" себе, щоб можливі віруси не вирвалися на зовні з автобуса з побитими вікнами, чи це справа рук провокаторів, що приїхали з ментами? Звичайно, що не обійшлося без "штатно-стандартних повідомлень" МВС, що частина протестувальників були п'яні, чи напідпитку...:!?
11. Звичайно, що всі ці "благодійні" дії влади посилять масштаби протестного електорату. Але й мають стати предметом спеціалізованої комісії парламенту за поданням президента (чи без оного) і Авакова , Скарлецьку, на чолі з Гончаруком, слід було б негайно звільнити з посад, як за непрофесійні, не цивілізовані дії, так і саму трагі-організацію бедламу в Н. Санжарах. Так діє в цивілізованих країнах цивілізована влада. В випадку відмови від розслідування і відставки винних народ зрозуміє що вони все це "сдєлалі вмєстє", разом! Але, якщо Зеленський і парламент виголосять своє сумно знамените... "а какая разніца" і залишить їх на посадах, то народ отримає додаткове право вимагати відставки і самого ЗЕ і влади - в цілому. Негатив... він має властивість акумулюватися - з наступним вибухом...
12. Ситуація в Санжарах, дії влади в України мала б бути розглянутою з відповідною оцінкою і в ОБСЄ - щоб потім не прийшлося "гасити українські витоки пожежі" коронавірусу в Європі... та й якось навчати як має цивілізовано діяти "95-й квартал" в умовах, коли його актори стають очільниками влади
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Треба буде подивитись - як корупціонери, колаборанти та грантоїди з піною з рота розповідатимуть про морально-етичні норми і національну солідарність.
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Один із великах сказав:" Історія повторюється двічі. Перший раз - як трагедія. Другий раз - як фарс".День трагедії розстрілів на Майаані, влада зустріла масовим побиття зєлєхторату на Полтавщині. Принаймні в одній з областей Рейтинг Зєйла зросте до небес.
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Как вы относитесь к коронавирусу? 73%-с надеждой
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а шо, на свободе слова тоже можно башлть гроши, и даже дороже. чем в остальной эвропе
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Шустер на українському лохтораті зробився доляровим мультимільйонером, не заплативши жодних податків. При цьому він чудово розуміє, що робить дешеву й нахабну пропаґанду, бо протягом десятирічь працював в західних СМІ, його не можна запідозрити в незнанні професійної етики. Цей латвійський єврей володіє, як мінімум, десятьма мовами, але через його щелепу не видушиш навіть одного українського слова, хоча він кормиться з українців вже багато років.
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Фото нацжоновських тітушок, які гастролюють по Україні від Києва до Санжар покажуть?
Вони навіть прикид не змінюють, ті самі куртки, капюшони та штанці.
Чи буде чергове шоу їхнього шефа про його героїчне протистояння "злим, бездушним" украм?
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Без цього ніяк. Про хорошого царя і поганих холопів.
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одне слово "шустер" викликає блювотний рефлекс
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Эта тема как раз такая, которая не может иметь двух мнений и решений. Наши граждане были перевезены в Украину и сейчас находятся под карантином. Все правильно , и иначе и быть не могло, как бы не хотелось кому-то, чтобы Украина выглядела иначе на международном уровне- мы есть моральное государство, где каждый гражданин ценен и нужен своей стране.
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Серед "наших граждан" десятки громадян Ізраїлю тощо, які ніколи не мали з Україною нічого спільного. Іначє бить нє могло?
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А те, що ізраїльтян має вивозити Ізраїль, ось що. А не робити з України чумний барак, та ще й за кошт українців.
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и расскажет чем встреча в суде закончилась: 21.09.19 "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Стороны встретятся в суде.
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"Главный инфекционист Кривого Рога заявила, что готова разместить в информационном отделении короновирусных. Ор!
Вилкул застрелится наХ или застрелит инфекционистку.
Исполком от этих руин в 300м.
И это центр города.
У ваты а... ". ))
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"На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят как встречают украинцев, эвакуированных из Китая и 6 годовщину Майдана" - ещё 9 месяцев руления Зеленского обсудите. Что он родил за 9 месяцев.
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