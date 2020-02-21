 Модульний госпіталь для лікування раніше невідомих інфекційних хвороб можуть побудувати за потреби, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На позачерговій сесії Полтавської облради, яка розглядає питання про ситуацію щодо розміщення в медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" громадян, евакуйованих з Уханя, Віктор Ляшко заявив, що будівництво такого госпіталю – це питання часу.
"В Україні будуватиметься госпіталь для лікування невідомих інфекцій. Таких як коронавірус та інших. Будівництво такого госпіталю – це питання часу. Ось у Китаї за 6 діб госпіталь збудували. У нас є схожа можливість розвернути модульний госпіталь. Я вже зустрічався з приватним будівельником, який будує модульний госпіталь для армії. Він готовий співпрацювати. Ми можемо розвернути мобільний госпіталь ДСНС. Усі ці питання вивчаються, і за потреби ми це зробимо", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Вивчав записи інформаційних каналів про події в Санжарах. Особливо інформативні репортажі "Радіо Свобода"...
Які можна зробити висновки?
Події в Санжарах -лише маленький фрагмент з війни нинішньої некваліфікованої, нелюдської і антиукраїнської влади, яку вона вже постійно веде проти власного народу у всіх сферах суспільних відносин.
1. Влада не готова професійно, організаційно, інформаційно, комунікаційно, ресурсно, інфраструктурно, а якщо узагальнююче - не готова цивілізаційно до будь-яких катаклізмів.
2. В Україні взагалі відсутня "медицина катастроф" і відповідний підрозділ в МОЗ, а до цього , ще й ліквідували санітарно-епідеміологічну службу!? (Але об'єднали Мінекокономіки з Мінсільгоспом. З аналогічного підходу більшовиків Маяковський сатирично писав про "конно-тєатральниє общєства")
3. Всупереч окозамилюванням (брехні) Авакова, санаторій в Санжарах не ізольований від міста, а стоїть прямо у місті. ( А інфекції ж передаються повітряно-крапельним шляхом). Каналізація санаторію впадає у Ворсклу і не обладнана високо-температурною очисткою відходів життєдіяльності, що несе загрозу всім жителя поселень вниз по її течії. Сам Аваков в бойовому костюмі хімзахисту виступав в Санжарах, чим і посилив страхи жителів містечка.
4. Міністр Скарлецька на протязі двох тижнів шуму про повернення підозрюваних на хворобу "не зуміла" чи "не мала часу" особисто та з відповідними фахівцями проінспектувати рівень підготовки санаторію в Санжарах, організувати (разом з меддепартаментом МВС) його підготовку, на підставі якої можна було б виносити вердикт - повністю готовий для прийому і відповідає всім карантинним вимогам!
5. Не відбулося спеціалізованої підготовки персоналу санаторію з особливостей лікування та догляду за підозрюваних на коронавірус. А чи перейняли цей досвід самі організатори охорони здоров'я в лікарів Китаю, щоб передати персоналу санаторію?
6. Літак з Китаю "добирався" чомусь цілу добу, а від недосипу в людей знижується імунітет. В літаку були не лише українці, але й громадяни інших країн... де перекладачі в санаторію для цієї категорії карантинників?
7. Не були повідомлені і не навчені жителі Санжарів про поведінку і захист в умовах функціонування карантинного об'єкту. Про симптоми хвороби і їх дій в випадку їх появи з жителями не було проведено політико-психологічної роботи організаторами цього ''шоу''. Не підготовлені резервні інфекційні госпіталі на випадок відновлення хвороби в карантинників і спалаху інфекції в регіоні. Не навчений їх персонал. ( Не відомо про наявність у них відповідних засобів лікування, провізії, тощо... на 2-4 тижні) Персонал санаторію не може покидати карантинний об'єкт на протязі всього часу дії карантину. А там всі працюючі - місцеві жителі. Тому і для їх дітей мало б бути організоване цілодобове харчування в дитсадках та навчальних закладах
на час коли їх мами безвиїздно працюватимуть в карантинному об'єкті..
8. Не готовою виявилася і служба МНС (сам бачив на відео Радіо Свобода як пожежні "гасили " вогонь, розкидаючи ногами багаття !!!)
9. Під час демонстрації поліція била протестувальників, а постраждалим медична допомога не надавалася.
10. Вся організаційно-підготовча робота (перелічена вище) була замінена накачкою регіону сотнею -двома поліцейських хта важкою військовою технікою БТРами... В їх "вправах" над населенням не викорінена НКВДшна традиція, коли поліція тягне з собою штатних провокаторів (тітушок), які організовують "заварушки" в місцях великого скупчення протестувальників. Наприклад: було повідомлення МВС, що били вікна в автобусах з карантинниками. Скажіть, це так люди, які вийшли на протест проти гіпотетично-інфікованих "вберігали" себе, щоб можливі віруси не вирвалися на зовні з автобуса з побитими вікнами, чи це справа рук провокаторів, що приїхали з ментами? Звичайно, що не обійшлося без "штатно-стандартних повідомлень" МВС, що частина протестувальників були п'яні, чи напідпитку...:!?
11. Звичайно, що всі ці "благодійні" дії влади посилять масштаби протестного електорату. Але й мають стати предметом спеціалізованої комісії парламенту за поданням президента (чи без оного) і Авакова , Скарлецьку, на чолі з Гончаруком, слід було б негайно звільнити з посад, як за непрофесійні, не цивілізовані дії, так і саму трагі-організацію бедламу в Н. Санжарах. Так діє в цивілізованих країнах цивілізована влада. В випадку відмови від розслідування і відставки винних народ зрозуміє що вони все це "сдєлалі вмєстє", разом! Але, якщо Зеленський і парламент виголосять своє сумно знамените... "а какая разніца" і залишить їх на посадах, то народ отримає додаткове право вимагати відставки і самого ЗЕ і влади - в цілому. Негатив... він має властивість акумулюватися - з наступним вибухом...
12. Ситуація в Санжарах, дії влади в України мала б бути розглянутою з відповідною оцінкою і в ОБСЄ - щоб потім не прийшлося "гасити українські витоки пожежі" коронавірусу в Європі... та й якось навчати як має цивілізовано діяти "95-й квартал" в умовах, коли його актори стають очільниками влади
а что могут то хорошо...а сколько смогут...освоить? всем хватит ? ))))
Правильно. Если граждане будут падать на улицах, начнём строить госпиталь.
и почему вчерашнй санаторий сегодня стал "медецинским центром"?
не забудьте с терпил по 100 гривасов содрать