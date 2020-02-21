 Модульний госпіталь для лікування раніше невідомих інфекційних хвороб можуть побудувати за потреби, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На позачерговій сесії Полтавської облради, яка розглядає питання про ситуацію щодо розміщення в медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" громадян, евакуйованих з Уханя, Віктор Ляшко заявив, що будівництво такого госпіталю – це питання часу.

"В Україні будуватиметься госпіталь для лікування невідомих інфекцій. Таких як коронавірус та інших. Будівництво такого госпіталю – це питання часу. Ось у Китаї за 6 діб госпіталь збудували. У нас є схожа можливість розвернути модульний госпіталь. Я вже зустрічався з приватним будівельником, який будує модульний госпіталь для армії. Він готовий співпрацювати. Ми можемо розвернути мобільний госпіталь ДСНС. Усі ці питання вивчаються, і за потреби ми це зробимо", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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