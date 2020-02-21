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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (322) Кабмін (3701) прогноз (74) Мінекономрозвитку (187) Гончарук_Олексій (704)

 Міністерство економіки перегляне макроекономічний прогноз і внесе зміни до Держбюджету, - Гончарук

Кабінет міністрів України планує найближчим часом переглянути макроекономічний прогноз, що спричинить внесення відповідних змін до Державного бюджету на 2020 рік.

Про це він сказав прем'єр-міністр Олександр Гончарук під час звіту уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз, звичайно, його (макроекономічний прогноз. - Ред.) потрібно переглядати. Міністерство економіки вже над цим працює. Я думаю, що в найближчі кілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік, і, звичайно, навесні нам потрібно повертатися до перегляду (бюджету. - Ред.), щоб подивитися ще раз з урахуванням цього макропрогнозу на державний бюджет", - сказав Гончарук.

За його словами, в попередньому макропрогнозі закладалися ціни на енергоресурси, кон'юнктура на зовнішніх ринках, валютний курс, які істотно відрізняються від нинішніх.

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Як повідомлялося раніше, за даними Мінфіну, держбюджет у січні недоотримав 1/4 частину доходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177085
 
 
 Топ коментарі
 
так растет что пора пересмотреть ))))))
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надо же как-то дыру латать...
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Учителям наконец-то вернут законные 4000$ в месяц которые до сих пор воровал у них Порох и его люди? Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5374
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Та вплюс, чи в мінус будете переглядати.? Молоді бродячі катастрофи.
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Хочется у слабоумного Гончарука спросить одно. Почему в мире цены на газ и нефть обвалились, а в Украине в платежках растут? Это что за аномалия такая противоприродная? А Гончарук? Умный ты наш.
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Учителям наконец-то вернут законные 4000$ в месяц которые до сих пор воровал у них Порох и его люди? Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5374
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Борислав Береза: Доцарювались, "денег нет совсем, вот такой классный Кабмин".
Дoцaрювaлись. Зьявилoся прoтoкoльне дoручення зa пидсумкaмы нaрaды, прoведенoгo Премьер-министрoм Гoнчaрукoм прo прекращения реестрaции кaзнaчействoм юридических и финaнсoвих зoбoвьязaнь. Прoстo грoшей в бюджете немaе. Фoрмулювaння - «в связи с дефицитoм бюджета». Уже пидписaни дoгoвoры нa пoстaвлений тoвaр, но еще не зaреестрoвaни, в кaзнaчействи прoпoнують aнулювaты. Пo фaкт это дoручення прaктичнo згoртaе все бюджетные прoгрaмы в связи с невикoнaнням дoхиднoи чaстины бюджета. Это уже не прoстo "грoшей немaе, но вы тримaйтеся", a "грoшей немaе зoвсим, oсь тaкие мы клaсний Кaбмин". И это еще не булo тех огромных виплaт зa бoргoвимы зoбoвьязaннямы кредитoрaм, которые нaс ждет в 2020 гoду.
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так растет что пора пересмотреть ))))))
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Почему "слишком"? Всего лишь каждый месяц пересматривают.
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Так, что аж правительство за ним не успевает.
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После вчерашней бурной ночи у правительства началась бурная имитация оргазма.
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пересмотрит макроэкономический прогноз/ обещает Гончарук. После чего экономика ускорится невиданными темпами.
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Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 421
слишком быстрые темпы экономики!
от така куйня малята(с) Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7257
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От таких слов раскатали губу учителя,врачи и пенсы Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7401
А мы их по губам,по губам... Министерство экономики пересмотрит макроэкономический прогноз и внесет изменения в Госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7401
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Сокращения врачей и закрытие больниц. Почему медиков массово предупреждают об урезании
зарплат с 1 апреля и к чему готовиться пациентам
Украинским медикам готовятся урезать зарплаты.
Во многих больницах уже появились предупреждения "об изменении условий оплаты труда" с 1 апреля этого года. Врачам обещают только минималку, то есть, 4,7 тысячи гривен в месяц. А кого такая зарплата не устраивает - могут увольняться, - заявляет руководство клиник.
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Єх тобі б в клоунському клобусі та з бубенчиками виступати.
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Пересмотр прогнозов и изменения в бюджете, только я не понял в какую сторону пересмотреть хотят? Бюджетный профицит или дефицит?
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