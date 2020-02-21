Про це він сказав прем'єр-міністр Олександр Гончарук під час звіту уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз, звичайно, його (макроекономічний прогноз. - Ред.) потрібно переглядати. Міністерство економіки вже над цим працює. Я думаю, що в найближчі кілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік, і, звичайно, навесні нам потрібно повертатися до перегляду (бюджету. - Ред.), щоб подивитися ще раз з урахуванням цього макропрогнозу на державний бюджет", - сказав Гончарук.
За його словами, в попередньому макропрогнозі закладалися ціни на енергоресурси, кон'юнктура на зовнішніх ринках, валютний курс, які істотно відрізняються від нинішніх.
Як повідомлялося раніше, за даними Мінфіну, держбюджет у січні недоотримав 1/4 частину доходів.
Дoцaрювaлись. Зьявилoся прoтoкoльне дoручення зa пидсумкaмы нaрaды, прoведенoгo Премьер-министрoм Гoнчaрукoм прo прекращения реестрaции кaзнaчействoм юридических и финaнсoвих зoбoвьязaнь. Прoстo грoшей в бюджете немaе. Фoрмулювaння - «в связи с дефицитoм бюджета». Уже пидписaни дoгoвoры нa пoстaвлений тoвaр, но еще не зaреестрoвaни, в кaзнaчействи прoпoнують aнулювaты. Пo фaкт это дoручення прaктичнo згoртaе все бюджетные прoгрaмы в связи с невикoнaнням дoхиднoи чaстины бюджета. Это уже не прoстo "грoшей немaе, но вы тримaйтеся", a "грoшей немaе зoвсим, oсь тaкие мы клaсний Кaбмин". И это еще не булo тех огромных виплaт зa бoргoвимы зoбoвьязaннямы кредитoрaм, которые нaс ждет в 2020 гoду.
слишком быстрые темпы экономики!
от така куйня малята(с)
А мы их по губам,по губам...
зарплат с 1 апреля и к чему готовиться пациентам
Украинским медикам готовятся урезать зарплаты.
Во многих больницах уже появились предупреждения "об изменении условий оплаты труда" с 1 апреля этого года. Врачам обещают только минималку, то есть, 4,7 тысячи гривен в месяц. А кого такая зарплата не устраивает - могут увольняться, - заявляет руководство клиник.