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 Політика України
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Все про:конкурс (527) призначення (502) ДБР (894) Венедіктова (43)

 У нову структуру ДБР автоматом переведуть тільки слідчих: всі, хто претендують на керівні посади, мають пройти конкурсний добір, - Венедіктова

Державне бюро розслідувань вже має нову організаційну структуру. Найближчим часом почнеться конкурсний добір начальників, заступників головного слідчого управління, головного оперативного управління, головного оперативно-технічного управління.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

"Зараз підписана нова організаційна структура (ДБР. - Ред.), будуть нові конкурси. Я вважаю, що нові конкурси нам покажуть, хто у нас буде керівником структурних підрозділів. Ми переведемо тільки слідчих автоматом. Всі, хто буде претендувати на керівні посади, мають пройти конкурсний добір", - розповіла т.в.о. голови ДБР.

"Реакцію на роботу людей буде видно по тому, хто буде в новій організаційній структурі. Ви все зрозумієте. Знову-таки, це будуть конкурси. Все це буде відверто, прозоро і так далі. У нас є заслуховування, підведення підсумків. У нас є нормальна конструктивна робота. Ніяких публічних порок не чекайте. Якщо мені потрібно щось сказати людині, роблю це прямо, це відбувається в цьому кабінеті. Коли тут щось "прорве", я думаю, мій рейтинг в певних колах виросте. Дізнаються, як професорка може ще цікаво висловлюватися", - додала вона.

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"Конкурс (на посади заступників. - Ред.) тривав 3 тижні. Паралельно відбувався перехід до нас з Офісу генпрокурора слідчих у справах Майдану. Перейшла тільки половина із заявлених людей. Я теж переглядала поліграф, розмовляла з ними. Я не перевела всіх. Перейшла приблизно половина", - зазначила Венедіктова, акцентувавши, що "Управління у справах Майдану буде підпорядковано безпосередньо директору".

"У нас нова організаційна структура і ми будемо відбирати начальників, заступників головного слідчого управління, головного оперативного управління, головного оперативно-технічного управління. Заступники - це заступники. Керівники головних управлінь - це будуть керівники головних управлінь. Нам потрібні люди. Нам потрібна нова кров. Я вам хочу сказати, що це будуть конкурси дуже швидкі. Я почула рекомендації від КМЄС, і вони будуть трохи довше, ніж три тижні, але затягувати не будемо", - розповіла т.в.о. голови ДБР.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177083
 
 
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Як не Баканов, так Данілов. На крайняк Вєніддіктова. Одні російські призвіща. Добре, що Президент має українську хвамілію.
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В новую структуру ГБР автоматом переведут только следователей: все, кто претендуют на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5025
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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Вроде все правильно сказано, но ведь мы то знаем, что получится как всегда.
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Конкурсы от Венедиктовой - есть статейка для расследования самой ДБР
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зашквари зеленої банди продовжуються. Вони - нескінченні.
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Это конкурсы будут наподобие как ты себе замов назначала?
За месяц кандидаты будут знать результаты.... А сам конкурс проведут в 3 дня на праздники!!!!
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