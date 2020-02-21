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Все про:майдан (622) Євромайдан (667) Кива (111) Небесна Сотня (283)

 "Вкотре видав тези кремлівської пропаганди. Пздц ... Невже зовсім без принципів людина?", - блогер Наумович щодо допису Ківи про Майдан

Опублікувавши пост про Євромайдан напередодні шостої річниці розстрілів, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа повторив тези кремлівської пропаганди про події в Україні в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив блогер Сергій Наумович.

"Ілля вкотре видав тези кремлівської пропаганди і приурочив це до чергової річниці. Такий собі плювок на могили загиблих активістів, плювок на сім'ї загиблих. Пздц ... Невже зовсім без принципів людина?" - йдеться в повідомленні.

Напередодні Дня Героїв Небесної сотні нардеп опублікував у телеграмі пост, в якому зажадав "захистити права і відновити добре слово про тих офіцерів, які віддали тоді свої життя, зазнали поранення і шкоду своєму здоров'ю в той час, як жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала 6-річна війна".

"Тобто він вважає, що: вбивці з "Беркута" - постраждалі, повалення диктатури Януковича - "кривавий переворот", у війні та окупації наших територій винна не Росія, а сама Україна і учасники Євромайдану. "Жменькою негідників", які вчинили "кривавий переворот" він назвав активістів і лідерів, комендантів Майдану - Парубія, Яценюка і т.д., серед яких, нагадаю, наставник Ківи у великій політиці Аваков. Забавно, правда?", - зазначає Наумович.

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Водночас Наумович нагадав, що сам Ківа в 2014 році називав себе учасником Євромайдану, публікував численні фотографії в Балаклаві, а після революції і багато в чому завдяки їй отримав досить високу посаду в державі і навіть зробив політичну кар'єру. "Знову перемикаю ТВ-канали і знову натикаюся на коментар Ківи, який раптом став ненавидіти "переворот" шестирічної давності, - пише блогер. - Здавалося б, просто уникай теми подій лютого 2014 року і хоча б в ці чорні дні не спекулюй на болю, який ніколи зникне".

Вкотре видав тези кремлівської пропаганди. Пздц ... Невже зовсім без принципів людина?, - блогер Наумович щодо допису Ківи про Майдан 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177082
 
   
 Топ коментарі
 
Этот псих др@чит в Раде. Чего вы от него хотите?
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Кто выбрал это кива?
Это просто отброс общества с лицом дегенерата
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Кива даже остатки своих мозгов выдрочил
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видимо кретину Киве подогнали свежий КОКС... он же "мед и весь ассортимент"
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Когда уже этого сексуально озабоченного примата посадят? Видимо хотят чтобы народ восстал и всех скопом и зеленых и голубых в мусорные ящики упаковал?
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это уже будут не мусорные ящики а суд Линча
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бывший мусор который в реале есть мусором. Безпринципность и бабло-вот и все принципы кивы.Кто больше заплатит у того и сосать будет.
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ЧЕГО ВЫ ПРОПАГАНДИРУЕТЕ ЭТОГО ИДИОТА,ДЕГЕНЕРАТА БЕЗ МОЗГОВ,ОНАНИСТА -социалиста киву ?????? ЭТОТ ИДИОТ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ГОЛОВЫ И ОН БОЛЬНОЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ ВМЕСТЕ СО СРУЛЕМ РАБИНОВИЧЕМ,мертвенчуком и другими задротами из опзж..НИЧЕГО, ПРИЙДЕТ ВРЕМЯ ВСЕ ПОЛУЧАТ ПО заслугам и по полной !!!! ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАИНА !!!!!!!!!
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Этот псих др@чит в Раде. Чего вы от него хотите?
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ничего .. только набить морды его избирателям
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Не смеите так говорить на зам.начальника УМВС,советника министра МВД,народного депутата Украины.
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А как вы предлагаете лишить его этой возможности? На основании закого закона?
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Кто выбрал это кива?
Это просто отброс общества с лицом дегенерата
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Здесь больше вины пороха. Оно родило партию РыгоАналов, оно позволило ОПЗЖ оппым поднять головы. Оно не пересажало этих Рабиновичей, Боек, Шуфричей, Лукаш, Кив, Медведчуков, Гепов, и Допов, ... .
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Только после тебя, подстилка путиновская.
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Кива даже остатки своих мозгов выдрочил
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В зоопарк его уже давно надо было поместить, вместо зверей, там место этому животному.
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Эй! ЗЕвласти! Статья 111УК вами уже отменена разве? Где привлечение к ответственности по ней вполне конкретного каллабаранта Кивы? Или для вашей зеленой прокуратуры недостаточно докозательств?
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Поярков, а ну-ка скажи, Ківа був з вами на Автомайдані?
Мочанов, може ти скажеш?
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Встречаются три сокурсницы. Яблонская, Дынена и Кивановская. Разговорились за жизнь. Кто за кого замуж вышел.

- Я замужем за графом, - говорит Яблонская.
- Я замужем за бароном, - говорит Дынена.
- А мой тоже голубых кровей.Из королевской семьи. Он когда домой из зоны вернулся, у него на спине тату появилось, "Онан и ******* III", - похвалилась КИВАнова. "В очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", - блогер Наумович о посте Кивы про Майдан - Цензор.НЕТ 67
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Чого ж без принципів? Принцип є. У 73% наріду є принцип.
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Не только без принципов но и без совести и чести.
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Очередная высокооплачиваемая кацапами шлюха. У него принципы на хлеб не намазываются...
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Рабінович 1.5років лікувався в дурці, як він сам сказав "косив під псіха" та всерівно відсидів 8,5 років за шахрайство і хабарництво (із 12р.),цей дегенерат ківі лікувався також в дурці і все це в ОПЖ. Хотя там майже всі неадекватні починаючи з мертветчука. Але ж за них голосували люди,то думаю що і велика їх частина також мають діазноз неадекватності,бо слухати їх --потрібно мати кріпкі нерви.
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Хай Кива зі своїми вимогами звернеться до бувшого свого патрона Авакова, який пропхав його туди, де він зараз. https://www.youtube.com/watch?v=mM494pGTQuE
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Ну этот то пролез во власть ещё ранее.А сейчас попробуй сдвинь.Сразу будут нарушение всех прав и законов.
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А че Киви по среди людей находится? Он же шизофреник!
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этот любител методичек с мозолями на руках от дрочки уже не помнит, что только благодаря Революции оно всплыло наверх) сидел бы сейчас в Полтаве на продавленном диване и дальше....
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Рабінович 1.5років лікувався в дурці, як він сам сказав "косив під псіха" та всерівно відсидів 8,5 років за шахрайство і хабарництво (із 12р.),цей дегенерат ківі лікувався також в дурці і все це в ОПЖ. Хотя там майже всі неадекватні починаючи з мертветчука. Але ж за них голосували люди,то думаю що і велика їх частина також мають діазноз неадекватності,бо слухати їх --потрібно мати кріпкі нерви.
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ОПЗЖ уже давно стало приютом для недоразвитых парашенцев.
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при чем тут принципы? принципов не может быть у существа, думающего спинным мозгом и живущего одними инстинктами. чтобы говорить о наличии принципов, сначала нужно подтвердить наличие интеллекта, но с этим дегенератом такой фокус (я о подтверждении наличия интеллекта) не прокатит.
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А Собакова Горилла,
Сидя в Раде, стул дрочила !
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его место на дурке в клетке или мягкой комнате это обезьянас отбитым мозгом из террорестической партии ''озжп за жиддяр''
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*****, от мені цікаво, коли ця ківа виражала свої справжні думки: коли служила у добробаті, приймала участь у Кримблокаді та займала високі посади у МВС, чи зараз - в лавах антиукраїнського зажидявського кубла?
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Як на мене,той Наумовіч-такий же Ківі.Нафіга Бутусов його читає ? Це ж як з унітаза воду пить,-воно тільки на вигляд чисте.
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Большевики таких называли "попутчиками революции".)
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А Киви оказывается боевой ******** и знатный членосос. Кто больше сребреников отсыпет у того он и сосет, это же надо так бабло любить, ни каких принципов.
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Ну что с него возьмёшь. Одна извилина и та круглая от фуражки.
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а не його наставник казав, що ця лиса придурь з довідкою зі Щведської буде президентом?
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Кива - говно , рыгачки , навоз А чего вы от обсоса хотите . Как Корч его защищал ! Корч дебил , раз не разглядел нарика ссыкуна лысого .
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