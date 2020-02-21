 Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук

Про це він сказав під час звіту уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Гончарук зазначив, що Україна повернула довіру міжнародних партнерів.
"Це можна підтвердити реальними цифрами. Рік тому Україна позичала в гривні вдвічі дорожче (20%), ніж зараз (9%). Якщо ми продовжимо продавати в цьому напрямку, ресурси для нашої держави будуть дешевшати", - сказав Гончарук.
За його словами, також "абсолютно всі рейтингові агентства поліпшили суверенний рейтинг України".
"І те саме продовжить відбуватися навесні, якщо буде збережений той курс, який ми з вами взяли. Тобто ситуація макро продовжує поліпшуватися. Економіка продовжує рости. Вона продовжує зростати швидше, ніж в Європі. У четвертому кварталі темпи зростання знизилися - це правда. Це викликано абсолютно об'єктивними факторами, як, наприклад, - у нас значно дешевше газ, ніж минулої зими, набагато менше виробленої і спожитої електроенергії, і вона дешевше, ніж минулої зими. Наприклад, жовтень і листопад були дуже невдалими з точки зору кон'юнктів і зовнішніх ринків для нашої промисловості", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що в Україну повертається довіра інвесторів, і недавно були розміщені євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками.
какой-то с 95-кв приколист ???
В січні ц.р. в держбюджет не налійшло 14млрд гривень до дуже поблаживого плану; на підставі аналізу надходжень за 20 днів лютого держказначейство прогнозує недонадходження до бюджету в лютому ше на 20млрд гривень - так щойно повідомила нардеп від ЄС Ніна Южаніна на засіданні ВР з нагоди дня уряду.
73/43%зебілів, ви цю брехню самокатчика забезпечили всі разом!
- уезжаю я. вернусь весной, когда тарифы на отопление снизят....
ну вот в это: В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3177081
то есть рост снизился ибо газ подешевел или потому что е/е подешевела? стоп... е/е подешевела? и почему октябрь и ноябрь были неудачны с точки зрения коньюктуры? что это за "коньюктура"?
сколько раз премьер-министр прочитал этот текст до того как озвучил в стенах парламента?
что значит растет быстрее? в % или абсолютном количественном измирении? то есть если наши условные 100грн ввп растут в год на 3% то это круче чем 100 евро ввп на 1% в Германии? ну тогда да, конечно
Економіка росте в мінус.
Про що він говорить ?
Даже чем в Китає, Карл!
Теперь вы понимаете, зачем олигархи спонсировали все эти быдлосериалы, всех этих сватов, в котором человек превращен в животное, все эти былошоу с экстрасенсами, которые отупляют человека.
20 лет этого разрушающего личность телеконтента вместе с гигатоннами российского телеговна вывели новый вид человека - снгшного хомо постсоветикуса 73 процентного.
Кстати, что в России, что в Беларуси процент избирателей за своего лидера тоже около 75%.