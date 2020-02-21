 Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук

Про це він сказав під час звіту уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук зазначив, що Україна повернула довіру міжнародних партнерів.

"Це можна підтвердити реальними цифрами. Рік тому Україна позичала в гривні вдвічі дорожче (20%), ніж зараз (9%). Якщо ми продовжимо продавати в цьому напрямку, ресурси для нашої держави будуть дешевшати", - сказав Гончарук.

Читайте також: IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

За його словами, також "абсолютно всі рейтингові агентства поліпшили суверенний рейтинг України".

"І те саме продовжить відбуватися навесні, якщо буде збережений той курс, який ми з вами взяли. Тобто ситуація макро продовжує поліпшуватися. Економіка продовжує рости. Вона продовжує зростати швидше, ніж в Європі. У четвертому кварталі темпи зростання знизилися - це правда. Це викликано абсолютно об'єктивними факторами, як, наприклад, - у нас значно дешевше газ, ніж минулої зими, набагато менше виробленої і спожитої електроенергії, і вона дешевше, ніж минулої зими. Наприклад, жовтень і листопад були дуже невдалими з точки зору кон'юнктів і зовнішніх ринків для нашої промисловості", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що в Україну повертається довіра інвесторів, і недавно були розміщені євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками.