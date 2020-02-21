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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3701) Гончарук_Олексій (704)

 "Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - Гончарук

Кабінет Міністрів України планує навесні 2020 року провести оцифрування всієї території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднано карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, оцифрування дозволить проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси.

Також Гончарук повідомив, що на карту України нанесли понад 111 тис. соціально важливих об’єктів.

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Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177080
 
   
 Топ коментарі
 
Надежный человек, в массовку по 200грн кого попало не берут "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3589
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Оцифруйте хто небуть їм мізки...Ви в Україні довбні... тут доріг нема, світла й газу по декуди..
Займіться вже своїми обов'язками...
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Надежный человек, в массовку по 200грн кого попало не берут "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3589
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А Гончарук все оцифровывает, сатана. Себе мозги бы оцифровал. В украинских учреждениях плюют на твои оцифровки и на законы. Требуют множество справок, вопреки Положениям Рады, хамят, ведут себя как клоуны тупорылые, говорят на языке агрессора. В общем Гончарук живет в параллельном мире.
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Ну будуть оцифровані земельні мапи і що? Хто буде виправляти помилки та махінації, які робились 28 років? Оцифровка не вирішить проблеми незаконного захоплення та використання землі, хто буде виправляти всі помилки та махінації з землею?
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А как он похож на того чудика туповатого, который еще в советские времена в Ералаше снимался.
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Да что вас, Квартал, оцифровывать.
Вас что чипируй, что не чипируй, а IQ у вас ниже, чем у моей собачки (чипированной).
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Оцифруйте хто небуть їм мізки...Ви в Україні довбні... тут доріг нема, світла й газу по декуди..
Займіться вже своїми обов'язками...
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Козленок,который умел считать до десяти.
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Ми порвали з реальністю, гучно грюкнувши дверима. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5684
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Я от сиджу і думаю: повинна бути якась кореляція з оцифруванням і хімічними речовинами.
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"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. (Филатов)
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Гугл-карти в поміч. Яке ефективне рішення підзаробити з повітря. До речі, а як там про податок з користування сервісами Гугла
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Навіщо, в тебе тих чіпів і так по кишеням повно. Смартфонів в тебе точно не один, правда?
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Не будьте вимогливим до людей з кліповим мисленням.
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напоминает анекдот

Будущее России в цифровой экономике!
Кто б сомневался,гражданин начальник! (зек с №333)
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Вы прошлой весной обещали посадки. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145
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эти зе-бобики еще ни одного дела без зашквара не сделали.
"Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5017
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По его словам, оцифровка позволит проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы.Источник: https://censor.net.ua/n3177080

Залишитесь зебобіки голі і босі.А хто буде обурюватися,будуть гнати бтрами,як вчора.
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От жебіли! Те що щось є в цифрі зовсім не означає що воно є в натурі! "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8556
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Ну, все ... залишимося ми після цього "оцифрування" голі і босі. Якщо Кабінет Міністрів витратив 84 тис. грн на підготовку та презентацію звіту, то уявляєте, скільки з бюджету піде на "оцифрування" усієї країни. Ну, вони ж там нічого не роблять, усе замовляють на стороні. Ну, як піцу з доставкою додому, а розплачуются нашими податками
"Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8909
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"Чеські програмісти за два дні зробили безкоштовний сайт, на який уряд виділив 16 млн євро.
Через історію з великим держзамовленням міністра транспорту Чехії Володимира Кремлика відправили у відставку."

https://zaxid.net/u_chehiyi_programisti_bezkoshtovno_i_za_dva_dni_zrobili_sayt_na_yakiy_uryad_vidiliv_16_mln_yevro_n1496848
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)) большая Украина в маленьком QR коде.
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Так это... А в гугл-мап я вижу аналоговые рисунки мексиканских гост-арбайтеров шоле? "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2510

Если б не зеленые утырки, мы б и не узнали, шо такое диджитализация. "Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
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От як лиш читаю: "Прем'єр-міністр Олексій Гончарук." - мене починає розбирати сміх.
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"Весела ферма" онлайн. Тепер грати ще зручніше:

--- Ти мну в Тернопільський забанив?!
--- А на в твої Санджари вірус!
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