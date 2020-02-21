 "Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднано карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, оцифрування дозволить проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси.



Також Гончарук повідомив, що на карту України нанесли понад 111 тис. соціально важливих об’єктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інформаційне поле на темі коронавірусу будуть розгойдувати, щоб продовжувати паніку, - Гончарук. ВIДЕО