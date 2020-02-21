 "Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
"Провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднано карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України", - йдеться в повідомленні.
За його словами, оцифрування дозволить проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси.
Також Гончарук повідомив, що на карту України нанесли понад 111 тис. соціально важливих об’єктів.
Вас что чипируй, что не чипируй, а IQ у вас ниже, чем у моей собачки (чипированной).
Займіться вже своїми обов'язками...
Будущее России в цифровой экономике!
Кто б сомневался,гражданин начальник! (зек с №333)
Залишитесь зебобіки голі і босі.А хто буде обурюватися,будуть гнати бтрами,як вчора.
Через історію з великим держзамовленням міністра транспорту Чехії Володимира Кремлика відправили у відставку."
https://zaxid.net/u_chehiyi_programisti_bezkoshtovno_i_za_dva_dni_zrobili_sayt_na_yakiy_uryad_vidiliv_16_mln_yevro_n1496848
Если б не зеленые утырки, мы б и не узнали, шо такое диджитализация.
--- Ти мну в Тернопільський забанив?!
--- А на в твої Санджари вірус!