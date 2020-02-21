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Все про:НБУ (595) Смолій (63)

 Нацбанк досліджує можливість випуску е-гривні, - Смолій

Національний банк України продовжує досліджувати можливість випуску електронної гривні (е-гривні).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, про це заявив голова Національного банку Яків Смолій.

За його словами, поява грошей не тільки в паперовій, але і в цифровій формі є природним кроком еволюції грошей у сучасному світі. Використання готівки в багатьох країнах, зокрема і в Україні, скорочується.

"Насправді у 2020 році уже не стоїть питання про те, бути цифровій валюті чи ні. Це – вже даність. Питання лише в тому, хто, як і коли буде її створювати. Але спочатку кожному з нас треба визначитися, до якого табору себе віднести: центробанкірів-"євангелістів" чи скептиків цифрової валюти", - повідомив Смолій.

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Він зазначив, що чотири роки тому в Україні почали вивчати можливості випуску власної цифрової валюти – електронної гривні або е-гривні. Ми провели "пілот" у 2018 році. Півроку пішло на його підготовку, і ще півроку на активну стадію та аналіз результатів. У рамках пілоту е-гривня мала чітке визначення та форму застосування. Ми розглядали її як національну валюту, яка має однакову вартість із готівкою та безготівкою, та як засіб платежу, а не накопичення. Ми випустили дуже обмежену кількість е-гривні – трохи більше 5 тисяч гривень. За час "пілота" ми вивчили всі аспекти запуску і роботи цифрової валюти центробанку, які нас цікавили:

  • Ми протестували технологію для випуску і обігу е-гривні, у тому числі вивчили ефективність роботи розподілених реєстрів як бази для випуску та обігу такої валюти.
  • Ми створили тимчасову методологічну базу для е-гривні, яка включала тимчасові правила і тимчасовий регламент.
  • Ми побудували тимчасову бухгалтерську модель функціонування цифрової валюти.
  • Ми провели низку досліджень, починаючи з можливого впливу на макроекономічну стабільність і закінчуючи правовими аспектами випуску та обігу е-гривні.
  • Ми довели, що можемо реалізовувати технологічні та досить непрості проєкти.

І це – безсумнівно великий здобуток. Я дуже цьому радію і дякую команді Національного банку та нашим партнерам, які на волонтерських засадах приєдналися до цього проєкту".

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"Хоча и завершили пілотний проєкт, ми нашому і надалі прагнемо втілювати такі інноваційні рішення. Ми продовжуємо досліджувати можливість випуску е-гривні, і готові будемо повернутися до цього питання, коли будемо переконані, що не лише здатні це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації нашого мандату – забезпеченню цінової та фінансової стабільності", - додав глава НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177078
 
 
 Топ коментарі
 
Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Правильно. И е-молоко, и е-колбасу...
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Перенимают прогрессивный опыт Венесуэлы?
Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий - Цензор.НЕТ 8708
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Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий

Правильно. И е-молоко, и е-колбасу...
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А вибачайте, з е-молока і е-ковбаси на виході буде е-гівно?
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І це таки серйозно! Чекаємо бунтів асенізаторів!
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И акция в магазине, за каждую покупку 1 кг. колбасы получиш по е-баллу
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Перенимают прогрессивный опыт Венесуэлы?

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Тоді треба випускати два номінала:
1. Є-нривня.
2.Нема-гривня.
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Все це правильно - щоб не возити гривні тачками.
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Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни

Шоу для народа-то Е- декларация,то е-гривня...
Пригласите Пениса Душилина, как специалиста е-МММ...
когда уходят герои на сцену выходят клоуны...
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Запилите до кучи и е-чиновников - им зарплата и соцпакет не нужны... И коррупция будет побеждаться форматированием диска...)
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Коли сипеться хард, то беди можна перемістити у інші зони - наприклад, оффшорні. Нацбанк исследует возможность выпуска е-гривни, - Смолий - Цензор.НЕТ 9883
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ИДИОТ! НА ЗОНЕ ВЫПУСКАТЬ БУДЕШЬ Е- ГРИВНИ, СИДЯ НА ПАРАШЕ !
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При выходе на пенсию каждый пенсионер получит по е-баллу (Пенсионный фонд РФ)...
Нашей "зе-манде", есть у кого учиться
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в основном в Украине у украинцев одна валюта: нема-гривни.
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А что по поводу украинского электронного карбованца из островов морских ежей и зелёных черепашек?
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ты смотри - "выпустили" всего 5000 грн, пилотный проект, три года тестов каких-то, четыре года подготовки, и еще собираются проверять, а как земля - так никаких "пилотов", все знают что будет, как и кому ...
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Е-гривну от налоговой не спрячешь и в матрас не зашьешь. Ты готов е-башит& за еГривны?
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да че там, давайте сразу с е-президента начнем!
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Потом будут е-пенсии и е-зарплаты... ну а потм е-ма-е. Это уже как итог)
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Зачем выдумывать "велосипед" - https://karbo.io/ua/ електронный карбованець.
Уже давно существует, и в отличие от других валют такого типа имеет офегительный
уровень защиты. Я сам есть его учасником (правда еще ничего не намайнил - времени нет на это занятие)
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Смолий пусть эту херню металлическую 1,2 гривны выведет с оборота наверное и е-гривна такая же будет Нацбанк досліджує можливість випуску е-гривні, - Смолій - Цензор.НЕТ 370
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кстати норм решение, почему столько критики...на западе наличка давно не в моде, все с картами
просто шо у нашей власти на словах и на деле все совершенно не сходиться, обычно... постоянно...всегда
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