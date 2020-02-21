 Нацбанк досліджує можливість випуску е-гривні, - Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, про це заявив голова Національного банку Яків Смолій.

За його словами, поява грошей не тільки в паперовій, але і в цифровій формі є природним кроком еволюції грошей у сучасному світі. Використання готівки в багатьох країнах, зокрема і в Україні, скорочується.

"Насправді у 2020 році уже не стоїть питання про те, бути цифровій валюті чи ні. Це – вже даність. Питання лише в тому, хто, як і коли буде її створювати. Але спочатку кожному з нас треба визначитися, до якого табору себе віднести: центробанкірів-"євангелістів" чи скептиків цифрової валюти", - повідомив Смолій.

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Він зазначив, що чотири роки тому в Україні почали вивчати можливості випуску власної цифрової валюти – електронної гривні або е-гривні. Ми провели "пілот" у 2018 році. Півроку пішло на його підготовку, і ще півроку на активну стадію та аналіз результатів. У рамках пілоту е-гривня мала чітке визначення та форму застосування. Ми розглядали її як національну валюту, яка має однакову вартість із готівкою та безготівкою, та як засіб платежу, а не накопичення. Ми випустили дуже обмежену кількість е-гривні – трохи більше 5 тисяч гривень. За час "пілота" ми вивчили всі аспекти запуску і роботи цифрової валюти центробанку, які нас цікавили:

Ми протестували технологію для випуску і обігу е-гривні, у тому числі вивчили ефективність роботи розподілених реєстрів як бази для випуску та обігу такої валюти.

Ми створили тимчасову методологічну базу для е-гривні, яка включала тимчасові правила і тимчасовий регламент.

Ми побудували тимчасову бухгалтерську модель функціонування цифрової валюти.

Ми провели низку досліджень, починаючи з можливого впливу на макроекономічну стабільність і закінчуючи правовими аспектами випуску та обігу е-гривні.

Ми довели, що можемо реалізовувати технологічні та досить непрості проєкти.

І це – безсумнівно великий здобуток. Я дуже цьому радію і дякую команді Національного банку та нашим партнерам, які на волонтерських засадах приєдналися до цього проєкту".

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"Хоча и завершили пілотний проєкт, ми нашому і надалі прагнемо втілювати такі інноваційні рішення. Ми продовжуємо досліджувати можливість випуску е-гривні, і готові будемо повернутися до цього питання, коли будемо переконані, що не лише здатні це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації нашого мандату – забезпеченню цінової та фінансової стабільності", - додав глава НБУ.