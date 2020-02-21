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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1280) позов (263) СБУ (5325) мерія (31) Філатов (255)

 Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації

Мерія Дніпра і мер Борис Філатов мають намір судитися з пресслужбою СБУ щодо захисту ділової репутації через поширення недостовірної інформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявили його адвокати.

Йдеться про інформацію, поширену пресслужбою СБУ в Дніпропетровській області про те, що мерія Дніпра привласнила 25 млн грн.

Адвокат Олексій Шевчук зазначив, що мерія до цього в принципі не причетна, оскільки закупівлі в цій справі здійснював окремий департамент, який є окремою юридичною особою.

За його словами, пресслужба СБУ сформувала позицію, яка не відповідає дійсності, і поширила її на своєму сайті.

Справа стосувалася обшуків на приватних підприємствах, що фігурують у держзакупівлях, проте свої зобов'язання перед державою вони виконали.

Адвокат Іван Салій наголосив, що таким чином СБУ дестабілізує ситуацію в регіоні, формуючи недовіру до влади, а також підставляючи голову служби Івана Баканова.

Шевчук зазначив, що в джерелах, що поширилия повідомлення СБУ, тільки два були засобами масової інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах Дніпра, - Філатов

"Решта - це були невідомі інтернет-портали для того, щоб сформувати в пошукових системах масив інформаційних меседжів про те, що в Дніпропетровському регіоні хтось щось розкрадає", - розповів адвокат.

Він повідомив, що сьогодні адвокати звернулися до цих ресурсів із проханням надати право на репліку.

Адвокатка Інна Тецька повідомила, що вже замовлено проведення лінгвістичної експертизи щодо того, де і як сформовано фактологічні твердження, щоб у подальшому встановити шкоду репутації органам самоврядування та особисто меру. Збиток буде встановлено в грошовому еквіваленті.

Зі свого боку адвокатка Інна Бєлова наголосила, що відповідальність має нести СБУ, оскільки її сайт є джерелом офіційної інформації.

Нагадаємо, СБУ підозрює чиновників міськради Дніпра в розкраданні грошей під час ремонту шкіл і дитсадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Дніпра Філатов і керівник "Південмашу" Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177077
 
   
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В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ! Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації - Цензор.НЕТ 8420
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний? Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації - Цензор.НЕТ 206
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2 свій ідіш забула)??
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Може то сивих меринів мають на увазі? О_о
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Зеленожопые твари пытаются оболгать и облить дерьмом всех, кто понимает истинную суть урордливых слуг кремля. поэтому твари слугодрочеры, займитесь свои глав наполеоном, который скоро будет в открытую от...ть у кремля.

Что сказал не правильно Филатов?

Мэр Днепра Борис Филатов назвал виновных в жесткой реакции украинцев на возвращение из Уханя эвакуированных соотечественников.
Градоначальник Днепра Борис Филатов считает, что в этом виновата украинская власть. Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook защитил паникующих украинцев, заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках. "Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
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Долго он так не протянет. В цирке академикам не место.
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зачем им что-то присваивать?, когда парковки по 15 грн. через офшор гонят????)
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какие парковки и какой офшор - очевидно как и в Киеве и в других городах Украины - деньги за парковки, идут на прямую городу - в платеже есть все - кому и сколько - читать такое просто дикость
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