 Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявили його адвокати.
Йдеться про інформацію, поширену пресслужбою СБУ в Дніпропетровській області про те, що мерія Дніпра привласнила 25 млн грн.
Адвокат Олексій Шевчук зазначив, що мерія до цього в принципі не причетна, оскільки закупівлі в цій справі здійснював окремий департамент, який є окремою юридичною особою.
За його словами, пресслужба СБУ сформувала позицію, яка не відповідає дійсності, і поширила її на своєму сайті.
Справа стосувалася обшуків на приватних підприємствах, що фігурують у держзакупівлях, проте свої зобов'язання перед державою вони виконали.
Адвокат Іван Салій наголосив, що таким чином СБУ дестабілізує ситуацію в регіоні, формуючи недовіру до влади, а також підставляючи голову служби Івана Баканова.
Шевчук зазначив, що в джерелах, що поширилия повідомлення СБУ, тільки два були засобами масової інформації.
"Решта - це були невідомі інтернет-портали для того, щоб сформувати в пошукових системах масив інформаційних меседжів про те, що в Дніпропетровському регіоні хтось щось розкрадає", - розповів адвокат.
Він повідомив, що сьогодні адвокати звернулися до цих ресурсів із проханням надати право на репліку.
Адвокатка Інна Тецька повідомила, що вже замовлено проведення лінгвістичної експертизи щодо того, де і як сформовано фактологічні твердження, щоб у подальшому встановити шкоду репутації органам самоврядування та особисто меру. Збиток буде встановлено в грошовому еквіваленті.
Зі свого боку адвокатка Інна Бєлова наголосила, що відповідальність має нести СБУ, оскільки її сайт є джерелом офіційної інформації.
Нагадаємо, СБУ підозрює чиновників міськради Дніпра в розкраданні грошей під час ремонту шкіл і дитсадків.
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2 свій ідіш забула)??
Что сказал не правильно Филатов?
Мэр Днепра Борис Филатов назвал виновных в жесткой реакции украинцев на возвращение из Уханя эвакуированных соотечественников.
Градоначальник Днепра Борис Филатов считает, что в этом виновата украинская власть. Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook защитил паникующих украинцев, заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках. "Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
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https://www.facebook.com/mishalovv/videos/2421903721413789/?v=2421903721413789