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 Політика України
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Все про:Портнов (185) ДБР (894) Венедіктова (43)

 До Портнова є запитання, скажімо так, - Венедіктова

З огляду на кількість заяв, зареєстрованих ексзаступником голови АП часів Віктора Януковича Андрієм Портновим, зустріч керівника ДБР з ним неминуча.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

Венедіктова запевнила, що поки що не знайома з ексзаступником глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим: "Але запитання є, скажімо так".

"З боку Андрія Портнова нічого немає абсолютно. Я знаю, що в телеграм-каналі він уже анонсував зустріч із керівництвом. Але поки ніяких таких спроб не було. І виходячи з того, що у нас дуже багато заяв зареєстровано саме Портновим, причому з резонансних справ, я думаю, що ми з ним обов'язково побачимось", - пояснила Венедіктова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177074
 
 
 Топ коментарі
 
Я даже знаю эти вопросы: "Чего изволите, Господин?"
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Какие могут быть вопросы к кумиру зелебобиков? К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2025 К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 968
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Что то сегодня сильно рекламируют эту тупую курицу. которая и тесты то на судью хрен прошла по своей тупости.
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Я даже знаю эти вопросы: "Чего изволите, Господин?"
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Головне питання до портнова, чому він досі не сидить?
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Да, почему эта тварь не сидит и все твари из ПР, которые голосовали за расстрел Майдана, поддерживают путинскую агрессию, финансировали ее на Донбассе? Почему Ахметка до сих пор не сидит и не конфисковано его движимое и недвижимое. Стране деньги не нужны? Пенсионеры и на 2000 грн в месяц выживут? Это такая пенсионная поддержка госудаства?Ниже прожиточного уровня? И люди за эти копейки от зеленых гнид, у которых зарплата месячная в 10 раз выше, чем у пенсионера за год, люди всю жизнь работали и платили налоги за это дерьмо? Так скажите честно народу, чтобы он не платил пенсионные взносы, а сам копил себе деньги на старость и не надеялся на клоунов и членоиграющих на рояле.
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Какие могут быть вопросы к кумиру зелебобиков? К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2025 К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 968
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не могут,не достаточно квалифицированы
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кто он вообще такой, что диктует зедебильной власти что делать?
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Что то сегодня сильно рекламируют эту тупую курицу. которая и тесты то на судью хрен прошла по своей тупости.
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Царь хороший, Царь не знает - во всем бояре виноваты
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совместный секс не повод для знакомства?))))
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"к Вам есть вопрос. чего же боле. что я могу ещё сказать?" (С) (письмо ирины к портнову)
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Ніхто і не сумнвається, що він тепер вам явно свої накази віддавати буде.
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Крысячие имитаторы правоохоронной системы имени Портнова больны ЗЕкороновирусом безнаказанности конституционного большинства под защитой неконституционно захваченных полномочий Президента(пережрали крысячих кремлядьских крыс)
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Что за дуру они нашли? Это кака-то родственница Мендель или что? На Портнова должны быть уголовные дела, а не вопросы к нему.
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А багатьом зрозуміло, що просто так до ГБР не взяли би таку кількість заяв.
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Вопросы??????.......Да у всей адекватной части населения Украины уже давно есть ответы и даже приговор этой мрази!!!
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К Портнову есть вопросы, скажем так/ Откуда такая деликатность.Крыша Портнова./ Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, иПортнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. / ГПУ просит Канаду снять санкции с Портнова/ Несмотря на : Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ.
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К Портнову есть вопросы - Венедиктова:

Все ли хорошо, Андрей Владимирович?
Все ли Вас устраивает, Андрей Владимирович?
Есть ли какие еще пожелания, Андрей Владимирович?
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Такой прямой сцанины в очи даже представить сложно было пол года назад...
Реально держат народ за быдло.
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"..я думаю, что мы с ним обязательно увидимся"
Я даже не буду начинать про будущее неопределенное время в этом спиче. Заметьте другое, формулировка не утвердительной формы. Не- я уверенна, не- я убеждена, а - я думаю... как в анекдоте про оценку возможности встретить крокодила на берегу Днепра...
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Всего лишь, есть вопросы. Обалдеть.....Тупая дура
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так держать портнов
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портновська холуйка з портновим не знайома... оксюморон
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Це ще раз свідчить про те що їй не місце у ДБР тим більш на керівній посаді.
Вона дискредитує себе, але на це нас..ти, вона дискредитує установу та сам принцип справедливості.
А від так довіру до правоохоронної системи України.
Що в Україні немає достойних людей на цю осаду, чи ці люди настільки розумні що відмовляються співпрацювати з теперішньою обрізаною владою, розуміючи які будуть ставитись завдання, - щоби не мати ганьби.
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