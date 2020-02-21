 До Портнова є запитання, скажімо так, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.
Венедіктова запевнила, що поки що не знайома з ексзаступником глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим: "Але запитання є, скажімо так".
"З боку Андрія Портнова нічого немає абсолютно. Я знаю, що в телеграм-каналі він уже анонсував зустріч із керівництвом. Але поки ніяких таких спроб не було. І виходячи з того, що у нас дуже багато заяв зареєстровано саме Портновим, причому з резонансних справ, я думаю, що ми з ним обов'язково побачимось", - пояснила Венедіктова.
З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.
Все ли хорошо, Андрей Владимирович?
Все ли Вас устраивает, Андрей Владимирович?
Есть ли какие еще пожелания, Андрей Владимирович?
Реально держат народ за быдло.
Я даже не буду начинать про будущее неопределенное время в этом спиче. Заметьте другое, формулировка не утвердительной формы. Не- я уверенна, не- я убеждена, а - я думаю... как в анекдоте про оценку возможности встретить крокодила на берегу Днепра...
Вона дискредитує себе, але на це нас..ти, вона дискредитує установу та сам принцип справедливості.
А від так довіру до правоохоронної системи України.
Що в Україні немає достойних людей на цю осаду, чи ці люди настільки розумні що відмовляються співпрацювати з теперішньою обрізаною владою, розуміючи які будуть ставитись завдання, - щоби не мати ганьби.