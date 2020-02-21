 Поліція відпустила 23 затриманих мітингувальників у Нових Санжарах, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Поліція Полтавської області повідомляє, що вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивні особи були затримані і доставлені в територіальні відділи Нацполіції. Всі особи ідентифіковані на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще один під вартою за статтею 208 КК", - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії тривають.
Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому порядку і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих співмешканців. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.
Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з громадянами в санаторії. Всі, хто прибув вчора з Китаю, в тому числі і медики, перебувають в обсервації.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Боиться урод.
А вы простите, кто такой? =)
Неужели, все 23 местные?
Бидло є на Заході і на Сході, бидло є бідне і багате, українськомовне та російськомовне, міське і сільське... Усі інші проблеми є похідними. Бо бидло на Донбасі кричало "путінввєді!" (вата - це бидло на 1000%), бидло на Заході копає бурштин і рубає ліс. Бидло-мажори їздять на своїх машинах як попало і збивають людей, а потім відкупляються. Бидло-чиновники беруть хабарі, але ж обирає їх у владу наш "простий нарід".Той самий "простий нарід", значна частина якого кидає сміття куди попало, бухає на лавочках, мочиться у під'їздах, паркується на газонах, матюкається голосно в громадських місцях та кидає каміння в таких самих українців - хіба це не поведінка бидла?
Тому я не ділю українців на східних та західних, на українськомовних та російськомовних. Я ділю українців на розумних та вихованих і на тупе бидло! І вважаю, що долю України мають вирішувати саме розумні, виховані та активні громадяни - передусім, інтелігенція, волонтери та ветерани.