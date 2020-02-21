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 Поліція відпустила 23 затриманих мітингувальників у Нових Санжарах, - МВС

Поліція відпустила 23 із 24 затриманих мітингувальників у Нових Санжарах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція Полтавської області повідомляє, що вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивні особи були затримані і доставлені в територіальні відділи Нацполіції. Всі особи ідентифіковані на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще один під вартою за статтею 208 КК", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому порядку і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих співмешканців. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.

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Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з громадянами в санаторії. Всі, хто прибув вчора з Китаю, в тому числі і медики, перебувають в обсервації.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177071
 
 
 Топ коментарі
 
Как это отпустила? Раз они разбили окно автобуса с лицами, которые на карантине, их тоже надо поместить под карантин. И везти где-то под Одессу в том же автобусе с разбитыми окнами и чтоб такие же дятлы по ним шпуляли камни. Они заслужили.
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Сцуко, позорище! Опустились ниже уровня канализации эти "протестующие".
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Эти жители села обоср@ли Украину на весь мир
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Это все Аваковская подстава в предверии увольнения.

Боиться урод.
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А тех кого мы отпустили, то иностранцы,
А вы простите, кто такой? =)
Неужели, все 23 местные?
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Ця ситуація показала ключову проблему України. І це не корупція і навіть не Х@йло, це бидло!

Бидло є на Заході і на Сході, бидло є бідне і багате, українськомовне та російськомовне, міське і сільське... Усі інші проблеми є похідними. Бо бидло на Донбасі кричало "путінввєді!" (вата - це бидло на 1000%), бидло на Заході копає бурштин і рубає ліс. Бидло-мажори їздять на своїх машинах як попало і збивають людей, а потім відкупляються. Бидло-чиновники беруть хабарі, але ж обирає їх у владу наш "простий нарід".Той самий "простий нарід", значна частина якого кидає сміття куди попало, бухає на лавочках, мочиться у під'їздах, паркується на газонах, матюкається голосно в громадських місцях та кидає каміння в таких самих українців - хіба це не поведінка бидла?
Тому я не ділю українців на східних та західних, на українськомовних та російськомовних. Я ділю українців на розумних та вихованих і на тупе бидло! І вважаю, що долю України мають вирішувати саме розумні, виховані та активні громадяни - передусім, інтелігенція, волонтери та ветерани.
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