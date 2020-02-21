 Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков

Про це він сказав під час засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо, що країна була завжди дуже толерантною державою. Мені дико було спостерігати вчора (я впевнений, як і вам, і 99% наших співгромадян), що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю", - сказав спікер.

Він зазначив, що евакуйовані люди здорові.

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"Однак навіть якби хтось із них був хворий, уражений цим вірусом - це наші громадяни, такі ж, як ми з вами", - сказав Разумков.

Ці слова нардепи зустріли оплесками.

Разумков також закликав "чути один одного і залишатися людьми".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.