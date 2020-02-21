 Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков

Про це він сказав під час засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не забуваймо, що країна була завжди дуже толерантною державою. Мені дико було спостерігати вчора (я впевнений, як і вам, і 99% наших співгромадян), що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю", - сказав спікер.
Він зазначив, що евакуйовані люди здорові.
"Однак навіть якби хтось із них був хворий, уражений цим вірусом - це наші громадяни, такі ж, як ми з вами", - сказав Разумков.
Ці слова нардепи зустріли оплесками.
Разумков також закликав "чути один одного і залишатися людьми".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
А как вы думали *ломать систему*,,, если сама йулья свизнулась!
Юлия свихнулась? Так низко в истории Украины еще никто не упал Источник: https://elise.com.ua/2020/02/06/yuliya-svihnulas-tak-nizko-v-istorii-ukrainy-eshhe-nikto-ne-upal/ © ELISE JOURNAL
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству
Только на случай эпидемии, пускай Аваков и прочие во власти вчерашний день умножат на 100 или на 1000, и готовят свои министерства к таким вызовам....
И людей у нас других нет.
Это все избиратели Зе.Команды . для которыйх принцип "какая раЗЕница" важнее страны и других людей