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 Політика України
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Все про:Полтавщина (344) протест (1124) українці (1728) евакуація (258) Разумков Дмитро (386) COVID-19 (131)

 Мені було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах: залишаймося людьми, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому було дико спостерігати за подіями в Нових Санжарах на Полтавщині, де вчора відбувалися протести через розміщення там евакуйованих людей із Китаю.

Про це він сказав під час засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо, що країна була завжди дуже толерантною державою. Мені дико було спостерігати вчора (я впевнений, як і вам, і 99% наших співгромадян), що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю", - сказав спікер.

Він зазначив, що евакуйовані люди здорові.

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"Однак навіть якби хтось із них був хворий, уражений цим вірусом - це наші громадяни, такі ж, як ми з вами", - сказав Разумков.

Ці слова нардепи зустріли оплесками.

Разумков також закликав "чути один одного і залишатися людьми".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177067
 
   
 Топ коментарі
 
Саме цікеае,що ті хто голосував за клоуна що грає хуєм на балалайці та ті хто вибивав вікна в автобусах що везли евакуйованих з Уханя -це одні і ті люди
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нужно было тогда везти к себе во дворцы, как обещал оманский брехун.
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Какая связь между майданом и вчерашними пьяницами у санатория?
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В Украине слово "Майдан" применяется к любым протестам. Только в случае с эвакуированными - это явное подстрекательство, это стадный менталитет, антигуманно. Лишь расшатать *човен*. пэпка уже не знает, где нагадить - ему всё ивно подходит. Идентично и жопоблоку.
А как вы думали *ломать систему*,,, если сама йулья свизнулась!
Юлия свихнулась? Так низко в истории Украины еще никто не упал Источник: https://elise.com.ua/2020/02/06/yuliya-svihnulas-tak-nizko-v-istorii-ukrainy-eshhe-nikto-ne-upal/ © ELISE JOURNAL
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случись что , короновирус конечно же распознает твою сердобольность и обойдет тебя стороной, правда ?
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Дорікати і осуджувати легко, коли в тебе все "схвачено і оплачено", коли ти їздиш на машині з підігрівом п'ятої точки, відпочиваєш на крутих курортах, лікуєшся лише закордонними брендами, твої діти їдять щодень заморські фрукти і м'ясо, ходять в теплому одязі... Але поряд є люди, яким може й страшно, бо вони також мають сім'ї, працюють для них, не покладаючи рук, але не можуть інколи дозволити купити своїй дитині навіть сироп від кашлю і це не голі слова, повірте, я таке часто бачу!
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству
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Власть должна знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков и прочие во власти вчерашний день умножат на 100 или на 1000, и готовят свои министерства к таким вызовам....
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Посмотрите на ряхи єтих титуханов. Неужели не узнали? Вот только где их тряпки национальных "вокзальных" жен, с которыми они прошлой весной все время гонялись за Порохом Укропом. Интересно кто спонсирует и крышует эту антиукраинскую падаль? Авакян или кремлевский сартиный питарок, параноик и людоед. И чем занимеется СБУ, ГБеры, ДБеэры, .....******, и прочие правоохранительные структуры проедающие народные деньги? И чем занимаются квартальные клоуны депутаты? Очень много вопросов.....
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Вчера спецом НьюзВан медведчука смотрел до 23-00 ..Ну и на мое удивление все гости Пиховшек Киева были солидарны с Властью и довольны действиями властей и не осуждают действия МВД а наоборот одобряют ..Теперь все ясно ..Впрошлом году году победил телевизор над разумом большинства людей Украины ..Понятно почему за рубежом голосовали за Порошенко - там 1+1 нету
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Гыгыгы. Мы голосовали в Милане! Там на котлованыча лишь плевались!
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Там самі переселенці з Донецька, як ти?
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Ты обсуждай тему. А не как всегда - на личности переходить. Вот соберу все твои провокации и отошлю админу на почту, Дада, уже начала складывать... Поттретьему пойдёшь, тунеядец. лугандон.
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Розумкова багато що дивує.Як дитину ,яка дивується,що море солоне,що вогонь пече,що карантин-то така спеціальна низка заходів, які самі по собі не з"являються з додатка в смартфоні.Це брак фаху та досвіду.
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а Разумков думал что руководить страной-- это только иметь персональный кабинет, высокую зарплату, и рабочий день до 18-00 ?
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Толерантной страна была ,пока не звучал лозунг *зробимо iх разом *. Кого их ? Не так голосовавших , неправильно воевавших ,а теперь не вовремя чихнувших ? Ви зробили це разом
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Разумкову не дико дивитися на що схожа медицина у державі? звичайно ні, він кіть щось або у Феофанії або за кордоном, йому лише дико дивитися на реакцію людей які знають у якому лайні опиняться як що щось піде не так...
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***, так проблема не в том, что они больньі (возьмем сейчас условно), а в том, что они попали в непоготовленнуьіе для такой ситуации условия. вернее для них то условия нормальньіе, а вот для здоровьіх нет 100% гарантии изолированности от карантинньіх. условия протокола о "бактериологической опасности", о котором там Зе бякал, не вьідержаньі
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"Давайте оставаться людьми" - сказал государственный чиновник страны в которой на лечение больных выделяется меньше чем стоит прокорм животного.
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А разумков кторый хочет спикулировать землей культурная сволочь.
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Ну ладно, ср...ся между собой здесь можно сколько угодно. А вот вопрос. За почти 30 лет при Міжкрапельним, Юмашском, Пчеловоде, Профессоре и Слепотрастовым было построено что-то рассчитанное на такие ситуации? Кто-нибудь может на такую карантинную зону ссылочку дать? Такая ситуация с вирусом могла возникнуть в любой момент, кто-нибудь из наших презов об этом подумал? Как я понимаю это президентская компетенция национальной безопасности. Только не нужно высеров по поводу феофаний, конч засп, козятиных, дырляндий. Вопрос серьезный, моет коснуться каждого. Кто-нибудь даст ссылочку?
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Нам тоже дико наблюдать за некоторыми депутатами и чиновниками.
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\\за событиями в Новых Санжарах\\
Это все избиратели Зе.Команды . для которыйх принцип "какая раЗЕница" важнее страны и других людей
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Дико ему! А нех** было юлить и замалчивать информацию об этой новой болячке и консультироваться с китайскими доками. Или с ними коммуникация на таком же уровне, как с украинским обществом?
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