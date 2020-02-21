 Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центра Разумкова.
Повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи - 34%, не підтримують - 51%. Діяльність Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи - 29,5%, не підтримують - 52%.
Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.
Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.
Рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян: серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють Уряду 65%, не довіряють — 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" — відповідно 8% і 89%, ВО "Батьківщина" — відповідно 18,5% і 75%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
б*же, и реальный ржач(будто они не Трампа имеют презом).
Показатель недоверия украинцев режиму ЗЕ давно перевалила за 75%.
просто обосрались.
слово Олаху шо я не ходил на три крайних, тойсть последних выборов. могу сраться как с этими так и с теми.
Розумни речі людина говорить!))
Шось менi здається шо дуже скоро Україна стане парламентською республiкою.
Дубинский тоже не доверяет с матом гончаруку.
Может начинают "рвать когти"?
Правда мы их везде достанем(звонит Баканову)
Відставка Богдана не врятувала рейтинги Зебіла, тепер під ніж кинуть Уряд, далі ВРУ, ну а потім виявиться, що великому Зеленському не пощастило із народом..
Це ж стандартна схема!
Ведь и пустого брехуна Зеленского и "Слуг народа" выбрали от безысходности - только потому, что не было ничего другого "в ассортименте".