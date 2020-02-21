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 Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова

Рівень довіри до уряду істотно знизився в останні місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центра Разумкова.

Повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи - 34%, не підтримують - 51%. Діяльність Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи - 29,5%, не підтримують - 52%.

Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Також читайте: Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

Рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян: серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють Уряду 65%, не довіряють — 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" — відповідно 8% і 89%, ВО "Батьківщина" — відповідно 18,5% і 75%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177066
 
   
 Топ коментарі
 
безответственное население выбрало себе то что заслужило
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та уже больше,судя по вчерашнему устроенному 3,14цу..
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а как можно вообще доверять, если рост ВВП со знаком минус и фатальные дыры в бюджете, ну, и в пенсионном соответственно? ведь уже Укра в состоянии перед комой. И никаких шагов к реанимации.Значит, так и надо?
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Есть махинькое чувство что центр разумкова "слегка" преувеличивает))
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Я поддерживаю... по кр.мере это позволит 73% одаренного населения быстрее обрести хорошую физическую форму методом похудения... может, думать начнут, а?
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думать врядли . скорее всего начнут плевать на Зелю и искать следующего пророка . ну того который наврет побольше
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от на шо мертвих згадувати? хай собі працює в Раді....не посадили і хай радіє Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4796
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А чего так? А про "барыгу", "мародера", "мальдивы", "на крови"? Чего ты так быстро сдулся?
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безответственное население выбрало себе то что заслужило
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как же стыдно было, ролик амер. "стендапера" - высрал: эээ, это выбрали те кто смотрел на это в сериале где это играло роль президента этого....
б*же, и реальный ржач(будто они не Трампа имеют презом).
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... Я юрист и в экономике ничего не понимаю, а у Президента вообще туман в голове... Что тут еще добавить? И это не я сказал.
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Интересно, кем он себя считает? Или это кокс? Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 522
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Какой-то дебиловатый. Как ему кто-то пистолет дал с автоматом.
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Да, вот это вы ЗЕбилы обосрались! Давай Бубочка, натягивай своих избирателей еще глубже!!! ****, я с вас ржу! Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1280
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Центр Разумкова - ватный фейкомет.

Показатель недоверия украинцев режиму ЗЕ давно перевалила за 75%.
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не "режим"
просто обосрались.
слово Олаху шо я не ходил на три крайних, тойсть последних выборов. могу сраться как с этими так и с теми.
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Ты ж запоребриком, каким боком ты, пацак, к нашим выборам?
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Розумкова в президенти?)
Розумни речі людина говорить!))
Шось менi здається шо дуже скоро Україна стане парламентською республiкою.
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чет походу намечается.
Дубинский тоже не доверяет с матом гончаруку.
Может начинают "рвать когти"?
Правда мы их везде достанем(звонит Баканову)
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А зараз напишуть що 99% ******* ЗЕ ,бо цар гарний ,то боярє погані .
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Добрий цар, тупі бояри... Худоба тупа, про що тут казати?
Відставка Богдана не врятувала рейтинги Зебіла, тепер під ніж кинуть Уряд, далі ВРУ, ну а потім виявиться, що великому Зеленському не пощастило із народом..
Це ж стандартна схема!
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Неспроста все эти манипуляции. Скоро увидим очередной круговорот говна в украинской власти. И "неожиданно" Аваков выйдет на сцену. А может и кто другой.
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То шо, уряд у відставку? Ой, забувся - в них же річний імунітет! За пів року, що лишилися вони встигнуть зруйнувати все остаточно...
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ргга! Скоро соевых недосчитаемся - их в массе трахнет Stroke от истерики. А эвакуированные окажутся здоровыми.
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санитары! тут какой-то зелёный сумасшедший от вас сбежал.
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А что , методичка поменялась? Украинцы уже на *ахенты *******?
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Моя хата с краю я ничого не знаю --Это характерно для украинцев
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Це факт довіри/недовіри не стільки Гончаруку чи Кабміну, як самому Зе. Оскльки саме Зе фактично очолює Кабмін.
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Ха, ха. А по піЗЕденту нема ніяких даних?
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Есть, но если их опубликовать, вiслюка придется пристрелить на месте...
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Президент должен немедленно отправить правительство в отставку. Без доверия и поддержки населения - ни одна реформа не будет успешной. Кроме того, это бумерангом стало бить по рейтингу Президента
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пэпка уже отправил кролика, и с гнойсманом стало лучше?
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Тогда получится, что больше 100% не доверяют Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9063
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Если бы люди знали (и разбирались) реальное положение экономики, цифры были бы еще печальней. Удивляет другое....бездарность правительства стала очевидной ,а роль пересидента замалчивается!? Господа , не будет из клоуна волшебника. Чем дольше циркач будет жонглировать судьбами,тем труднее будет возврат к нормальной жизни.
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А куда делась эта мощная 73-процентная поддержка вiслюка? Почему они молчат, как будто х-йло во рту держат? Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8258
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Это правительство не Гончарука а Зеленского. Нечего манипуляциями занимацца. А то Зеленскому доверяю,но тому шо он делает не доверяю. Сюр какой то.
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Главная проблема не в том, что Правительству или Президенту, или депутатам Рады не доверяют. Проблема в том, что нет таких команд, которым можно было бы доверять - и не видно, чтобы они начали появляться.
Ведь и пустого брехуна Зеленского и "Слуг народа" выбрали от безысходности - только потому, что не было ничего другого "в ассортименте".
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Що трапилося розумкоф, премії не виписали? =)
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