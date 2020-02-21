 Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Говорячи про ключові досягнення та критерії ефективності ДБР Венедіктова зазначила, що "успіхи президента Зеленського - це запит на справедливість".
"Володимир Олександрович це прекрасно розуміє. І взагалі, він мені такого просто об'єктивно не скаже. Він хоче, щоб ми працювали за законом і давали той результат, який не комусь буде на догоду, але який буде законний. Тому що ми не можемо постійно грати в кота й мишки, в які грали останні кілька президентів. Наше громадянське суспільство давно це переросло. Ми вже не можемо бути як попередники і як папєрєднікі. Це неможливо в принципі", - зазначила т.в.о. голови ДБР.
"Тому я повністю впевнена, що президент Зеленський хоче, щоб у нас нормально працювала правоохоронна система, і суди були справедливими. Щоб їх було всюди в достатній кількості. Він не хоче конкретики. Він хоче, щоб працювала система. Тому тут не буде про прізвища, тут буде про принципи. Мені в цьому немає сенсу сумніватися, тому що два місяці я так працюю. Ніхто мені не ставить завдань, які не нарізає і не говорить: ось, побігли, вперед! Такого немає. І чому це взагалі повинно з'явитися?!" - резюмувала Венедіктова.
З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.
Так шо, Беню с Ахметкой посадят?
Черновол рыдает и в истерике...
у арм'янського радіо запитали: чому ми ніяк не дійдемо до комунізму?
- А тому, що кожен з'їзд партії - поворотний...
У вас, у зебилов, уже свой уничижительный и унижающий сленг появился?
Типа кто не приемлет вашу дебильную и предательскую политику в отношении Украины, тот уже с клеймом "попередника" или "папередника"?
Венедиктова, а как вы относитесь к ГУЛАГам?
Вчера котов душили душили(с).
"Вас следовало бы арестовать! А за что? А вы не любите ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ шоколад!"
Тьотя ще тілько В.О. глави ДБР, а вже впевнено йде шляхом зіржавілої Труби.
Тільки не Юлька - форофка..
Вже всім так гикається шо ОЙЦ!
Це мабуть нова Савченко :
Можешь назвать хоть что-то, в чем не соврал за 9 месяцев ЗЕ?
Можешь назвать хоть какую-то область дейятльности власти, в которой ЗЕ не развел коррупцию?
Шо ты куришь, дибил ватный?
Бо однажды тебе в нее прилетит. И прилетит уже до этого лета, судя по всему.
И те только тебе, а и многим, кто за ЗЕ и ОПЗЖ голосовал.
Но есть и хорошая новость. Прилетит только один раз, после которого для вас наступит тишина и покой.
Их Роися была ОБЯЗАНА освободить по решению Морского трибунала. Иначе очень серьезное поражение в правах пользования международными водами (а это смерть Роиси).
Обменяв моряков:
1. Зеблюдок дефакто признал вину Украины в Керченском конфликте.
2. Зеблюдок освободил Роисю от всякой ответственности Роиси за фактически пиратство и киднеппинг в территориальных водах Украины.
Т.е. по сути ******* просто сделала то, что и хотела сделать Роися.
"Мы не можем играть в кошки-мышки: мы не можем ловить мышей и не можем сажать котов".
А стоило ей только заговорить и все потуги зекоманды накрылись медным тазом .
группу людей в убийстве с целью дестабилизации «»,
это Зеленский права граждан из Конституции отстаивал
или он прокурором за звонкую монету подрабатывал ?
Пацсталом Ж8-О
Мафія не хоче бути мафією Ж8-О
Безпринципні ублюдки хочуть щоб запрацювали принципи Ж8-О
Одне вірно, однояйцеві політичні близнюки пАпередників і пОпереників хочуть щоб запрацювали неправові антиконституційні закони про номенклатуру з псевдоорганів законодавчої, виконавчої і судової влади, які наприймали їх пАпереники, стати справжніми феодалами, а безправний, оббріханий і пограбований нарід щоб безголосно слугував їм.
Принципи, нешанована пані, які ви безперервно і нахабно порушуєте і плюєте на Конституцію, то демократичні принципи: рівноправ'я ВСІХ громадян і організацій, верховенство права і ринкова економіка. І з ними ні ваша діяльність, ні дільність пАпередників і пОпередників не має нічого спільного.
Ви встановили собі окремі від інших громадян антиконституційні закони про Конституційний Суд, про Судоустрій, закони про органи влади, Податковий Кодекс. Ваші закони як небо від землі відрізняються від законів "для решти громадян", ви виписуєте собі зарплати по 300тис.грн і пенсії про 150тис.грн, що в десятки і сотні разів перевищують зарплати звичайних людей, і які вам платять з БЮДЖЕТУ, сформованого з шахрайської данини (у що перетворились наші т.з. "податки") на злиденний, пограбований вами нарід. І, звісно, міняти цю таку вигідну (вам) шахрайську антиконституційну СИСТЕМУ вам немає ніякого сенсу. Ось вам і залишається лише брехати про "принципи", який у вас лише один - золотий тілець і повна зневага до народу України.
Нова Савченко на підході -
40 мирных граждан были убиты до первого убитого жандарма.
Теперь то понянтно,что начинать нужно не с шестерок.
......
"какая раЗЕница" именно поэтому ... вы хуже попередников и папередников