 Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Говорячи про ключові досягнення та критерії ефективності ДБР Венедіктова зазначила, що "успіхи президента Зеленського - це запит на справедливість".

"Володимир Олександрович це прекрасно розуміє. І взагалі, він мені такого просто об'єктивно не скаже. Він хоче, щоб ми працювали за законом і давали той результат, який не комусь буде на догоду, але який буде законний. Тому що ми не можемо постійно грати в кота й мишки, в які грали останні кілька президентів. Наше громадянське суспільство давно це переросло. Ми вже не можемо бути як попередники і як папєрєднікі. Це неможливо в принципі", - зазначила т.в.о. голови ДБР.

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"Тому я повністю впевнена, що президент Зеленський хоче, щоб у нас нормально працювала правоохоронна система, і суди були справедливими. Щоб їх було всюди в достатній кількості. Він не хоче конкретики. Він хоче, щоб працювала система. Тому тут не буде про прізвища, тут буде про принципи. Мені в цьому немає сенсу сумніватися, тому що два місяці я так працюю. Ніхто мені не ставить завдань, які не нарізає і не говорить: ось, побігли, вперед! Такого немає. І чому це взагалі повинно з'явитися?!" - резюмувала Венедіктова.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.