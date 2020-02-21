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 Політика України
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Все про:влада (345) Зеленський (4583) Правоохоронні органи (826) ДБР (894) Венедіктова (43)

 Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова

Т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова заявила, що президент Зеленський хоче, "щоб у нас нормально працювала правоохоронна система, і суди були справедливими".

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Говорячи про ключові досягнення та критерії ефективності ДБР Венедіктова зазначила, що "успіхи президента Зеленського - це запит на справедливість".

"Володимир Олександрович це прекрасно розуміє. І взагалі, він мені такого просто об'єктивно не скаже. Він хоче, щоб ми працювали за законом і давали той результат, який не комусь буде на догоду, але який буде законний. Тому що ми не можемо постійно грати в кота й мишки, в які грали останні кілька президентів. Наше громадянське суспільство давно це переросло. Ми вже не можемо бути як попередники і як папєрєднікі. Це неможливо в принципі", - зазначила т.в.о. голови ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова

"Тому я повністю впевнена, що президент Зеленський хоче, щоб у нас нормально працювала правоохоронна система, і суди були справедливими. Щоб їх було всюди в достатній кількості. Він не хоче конкретики. Він хоче, щоб працювала система. Тому тут не буде про прізвища, тут буде про принципи. Мені в цьому немає сенсу сумніватися, тому що два місяці я так працюю. Ніхто мені не ставить завдань, які не нарізає і не говорить: ось, побігли, вперед! Такого немає. І чому це взагалі повинно з'явитися?!" - резюмувала Венедіктова.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177061
 
 
 Топ коментарі
 
...президент Зеленский хочет, "чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми"

Так шо, Беню с Ахметкой посадят? Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4912
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попередники и папередники

Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7409
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Портнов сейчас ржет и валяется по полу...
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Да, да, согласен. Я еще помню, попередники сами заявляли: "Мы будем играть в кошки-мышки"
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Портнов сейчас ржет и валяется по полу...
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Просто когда прпередники играли в кошки-мышки, он был "мышкой". Все, хана, игры закончились!
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Так так, скоро за мишею Вєнєдіктовою почнеться полювання.
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...президент Зеленский хочет, "чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми"

Так шо, Беню с Ахметкой посадят? Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4912
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Ктваловско - Портновские суды не допустят беспредела!
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нет, просто она знает лучше "президента", чего хочет он сам... "президент" пока не определился, но послушает других, чего он хочет, и запишет видео обрвщение с формулировкой хотелок... а пока - вот так... курица лучше знает... она ведь доктор наук, ее сам портянка юзал...
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...я полностью уверенна, что президент Зеленский хочет...
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Прямо тебе украинская Жанна дАрк!...

Черновол рыдает и в истерике...
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хорошее сравнение . значит скоро на костре ее спалим
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Венедиктову . а Черновол хорошенько ремнем всыпать . что бы себя не забывала
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"Хотеть не вредно...". Вот только древние говорили - "Благими намерениями дорога в ад вымощена...". Сенека, когда-то, сказал: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным...". А "Блазень" сам сказал, что у него нет времени думать "стратегически"... А мне кажется, у него просто "нечем думать"...
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почему эта ***** так раскудахталась вдруг сегодня?... лицемерие и демагогия аж прэ
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Весна цього року рання . От і почалося вже в неї на тиждень раніше весняне загострення шизофренії . Так що нічого дивного
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а ведь не зря говорят,что самое страшное-это дурак с инициативой.ну или с энтузиазмом Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7932
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"Ирина Венедиктова заявила, что президент Зеленский хочет, "чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми" - слезы умиления мешают мне набирать комментарий
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у радянські часи був такий анекдот:

у арм'янського радіо запитали: чому ми ніяк не дійдемо до комунізму?
- А тому, що кожен з'їзд партії - поворотний...
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Головняй посил - Зе - найвеличніший політик **********.
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Та викличте хтось нарешті їй санітарів з дурки. Не бачите - в неї вже піна з рота пішла і в людей кидатися своїм лайном почала
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Досить аматорства - в гру вступили справжні професіонали цього жанру. А якщо серьозно, то перше, що повинна зробити ця тьотя - видати дєдушку Ігаря ФБР. Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 302
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Аваков активно и настойчиво, подключив структуры Коломойского, атакует группу Баканов-Сытник, пытаясь убрать Сытника с поста руководителя НАБУ. Через своего протеже Дениса Монастырского (руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на внеочередном и не анонсированном заседании комиссии было принято решение вынести вопрос отставки Сытника на рассмотрение Верховной Рады. Вообще это все абсолютно противозаконно, ибо механизм увольнения главы НАБУ совершенно другой, но Авакову это срочно нужно. Надвигающийся провал дела Шеремета может легко поставить самого Авакова под расследование НАБУ с однозначно неприятными для него последствиями.
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И этот шухер с коронавирусом ему на руку.
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Вы не может быть как па(о)передники, поскольку вы наступники, на которых УЖЕ негде ставить клеймо. Вы воры, еще большие, чем все вместе взятые. С воровством в Украине борятся путем избрания еще бОльших воров. Потом народ удивляется, почему так живет, да еще при этом и отгребает.
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Венедиктова, а как это - "попередники и папередники"?.....
У вас, у зебилов, уже свой уничижительный и унижающий сленг появился?
Типа кто не приемлет вашу дебильную и предательскую политику в отношении Украины, тот уже с клеймом "попередника" или "папередника"?
Венедиктова, а как вы относитесь к ГУЛАГам?
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Так по всем признакам личинка вертухая, как она еще может к ним относиться?
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На Ирину Геращенко похожа.
"Вас следовало бы арестовать! А за что? А вы не любите ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ шоколад!"
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Наши люди на такси в булошную не ездиють.Советское воспитание еще лет 100 будет выветриваться Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6749
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Венедиктова, кошки-мышки, типа как Цапцарапыч завещал?
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Адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової за брехню про неприхід на допити.

Тьотя ще тілько В.О. глави ДБР, а вже впевнено йде шляхом зіржавілої Труби.
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ну, лять, совсем независимый орган.
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Гарне катсабське визначення - орган...Ще було - члєн,й члєновоз
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Говорить о том, чего кто-то хочет и что сделал - не одно и то же. Если посмотреть на муниципальные новости какогонить првинциального обшарпанного райцентра, там увидим то же самое. В Кацюпетовке будет, Христофоровка станет, все "новости" в будущем времени. Только вот настоящее время в них совершенно не меняется, все так же обшарпаны. ЗЕчиновница опустилась до таких провинциальных приемов манипуляций, как мило...
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"хочет".... - мочь и сделать - это говорят говорят в Одессе очень даже разные вещи... Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 140
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Одно дело хотеть, другое - уметь. Чтобы уметь, нужно иметь мозги, а у Оманского ишака мозгов нет. Он дебил и клоун!
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и поэтому играем в наперстки...а ты кто ваще?ио трубы?вот и говори о своих папиредниках,а не о президентских Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3096
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Политика, которую общество наблюдает при нынешней власти, ничем не отличается от той, что была при Порошенко. «Новая Зе-власть - это старая власть Порошенко. Ничего не поменялось. Все, что происходит сегодня, это уже было все прошлые пять лет. Те же заявления, та же риторика, те же действия и, похоже, те же самые цели.
Тільки не Юлька - форофка..
Вже всім так гикається шо ОЙЦ!
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С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться Источник: https://censor.net.ua/n3177061

Це мабуть нова Савченко :

Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 712
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Зеленский первый честный Президент Украины.Все остальные президенты папередники коррупционное быдло и преступники и все они должны сидеть в тюрьме, с полной конфискацией награбленных активов и имущества.
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Ты имбицил или кацап?

Можешь назвать хоть что-то, в чем не соврал за 9 месяцев ЗЕ?
Можешь назвать хоть какую-то область дейятльности власти, в которой ЗЕ не развел коррупцию?
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Конечно могу.освободил моряков .уменьшил коррупцию.уменьшил платёжки,поднял зарплаты и пенсии и т. Д.
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уменьшил коррупцию.уменьшил платёжки,поднял зарплаты и пенсии

Шо ты куришь, дибил ватный? Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3094
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Все с тобой понятно... Только ты тогда кури и пасть не открывай, ублюдок кацапский.
Бо однажды тебе в нее прилетит. И прилетит уже до этого лета, судя по всему.
И те только тебе, а и многим, кто за ЗЕ и ОПЗЖ голосовал.

Но есть и хорошая новость. Прилетит только один раз, после которого для вас наступит тишина и покой.
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И даже с морякам ЗЕ нанес только вред.
Их Роися была ОБЯЗАНА освободить по решению Морского трибунала. Иначе очень серьезное поражение в правах пользования международными водами (а это смерть Роиси).

Обменяв моряков:
1. Зеблюдок дефакто признал вину Украины в Керченском конфликте.
2. Зеблюдок освободил Роисю от всякой ответственности Роиси за фактически пиратство и киднеппинг в территориальных водах Украины.

Т.е. по сути ******* просто сделала то, что и хотела сделать Роися.
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Ну поки що вона тільки меле язиком...видно що язиком володіє найкраще...
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Говоря о ключевых достижениях и критериях эффективности ГБР Венедиктова отметила, что "успехи президента Зеленского - это запрос на справедливость". Источник: https://censor.net.ua/n3177061

Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9713
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Так шо теперь, Беню посодють? А, вряд ли...очередной писдеж зелени, как и в случае с Оманом...
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ты за своих - за рабиновича с медведчуком переживай....
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Венедиктова:
"Мы не можем играть в кошки-мышки: мы не можем ловить мышей и не можем сажать котов".


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Хатеть не вредно, а иногда это единственная радость для немочного дедушки!
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А ведь оманские расхваливали , что она самый достойный кандидат на эту должность !
А стоило ей только заговорить и все потуги зекоманды накрылись медным тазом .
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хочет или делает?вот в чем вопрос!пока видим "дело шеремета",дело угрозы жизни президента",отпускаем беркут,штепу,ефремова,влияние регионала портнова на гбр и судовую систему
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она стебётся над лохами, кто забыл, как Зеленский обвинял
группу людей в убийстве с целью дестабилизации «»,
это Зеленский права граждан из Конституции отстаивал
или он прокурором за звонкую монету подрабатывал ?
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"Поэтому я полностью уверена, что президент Зеленский хочет, чтобы у нас нормально работала правоохранительная система, и суды были справедливыми." і тому Богдан, разом із своїми заступниками, давав вказівки Трубі з ДБР, Вовку, з ОАСК...? Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3543 Источник: https://censor.net.ua/n3177061
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А дела по бронежилетам, по убийству Шеремета - не "нормальная" работа правоохранителей и суда? Или дальше будут "нормализировать".
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Ги-ги-ги
Пацсталом Ж8-О
Мафія не хоче бути мафією Ж8-О
Безпринципні ублюдки хочуть щоб запрацювали принципи Ж8-О
Одне вірно, однояйцеві політичні близнюки пАпередників і пОпереників хочуть щоб запрацювали неправові антиконституційні закони про номенклатуру з псевдоорганів законодавчої, виконавчої і судової влади, які наприймали їх пАпереники, стати справжніми феодалами, а безправний, оббріханий і пограбований нарід щоб безголосно слугував їм.

Принципи, нешанована пані, які ви безперервно і нахабно порушуєте і плюєте на Конституцію, то демократичні принципи: рівноправ'я ВСІХ громадян і організацій, верховенство права і ринкова економіка. І з ними ні ваша діяльність, ні дільність пАпередників і пОпередників не має нічого спільного.

Ви встановили собі окремі від інших громадян антиконституційні закони про Конституційний Суд, про Судоустрій, закони про органи влади, Податковий Кодекс. Ваші закони як небо від землі відрізняються від законів "для решти громадян", ви виписуєте собі зарплати по 300тис.грн і пенсії про 150тис.грн, що в десятки і сотні разів перевищують зарплати звичайних людей, і які вам платять з БЮДЖЕТУ, сформованого з шахрайської данини (у що перетворились наші т.з. "податки") на злиденний, пограбований вами нарід. І, звісно, міняти цю таку вигідну (вам) шахрайську антиконституційну СИСТЕМУ вам немає ніякого сенсу. Ось вам і залишається лише брехати про "принципи", який у вас лише один - золотий тілець і повна зневага до народу України.
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Ирина Венедиктова заявила: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" Источник: https://censor.net.ua/n3177061

Нова Савченко на підході -

Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9789
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Президент хочет все хорошее и не хочет все плохое. Только смотря у кого какое хорошее,а какое звиздец!
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Та какие там кошки мышки, всё ясно понятно. Беркут герои- настоящие пацаны, а то что исполнение преступных приказов преступление-так то в уголовном кодексе, а кодексы это для быдла, которое право на восстание и защиту прав не имеет, просто быдло должно идти на бойню, молча, желательно с детьми
40 мирных граждан были убиты до первого убитого жандарма.
Теперь то понянтно,что начинать нужно не с шестерок.
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В кота і мишки точно не грають. У них вовк та ягня, м"яко кажучи.
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Откуда они все выползают то, тот конченый "квартал" безразмерный, что ли...
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\\Мы не можем играть в кошки-мышки, как последние несколько президентов, быть как попередники и папередники\\
......
"какая раЗЕница" именно поэтому ... вы хуже попередников и папередников
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Эта особь женского пола,с ограниченной социальной ответственностью,согласилась,за определённую плату,быть продолжателем всей той мерзости и дикости которая была доминирующей в Украине времён Януковича,отброшена "Революцией достоинства и возрождающаяся с приходом к власти носителей этой мерзости-Зеленского и ему подобной "братвы"! Они будут уничтожать всё что не вписывается в их "понятия"-независимость граждан,достоинство,устремление к свободе,честь ,способность критического восприятия! Они -паразиты,они разрушители,они погибель!
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