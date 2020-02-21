 Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.
"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору", - йдеться в дослідженні.
Зазначається, що порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%). Частки тих, хто вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Иначе президентом 100% стала бы Тимошенко. А это худший вариант для олигархии, что нашей, что кацапской
Может не хуже нынешнего клоунского королевства - но точно очень плохой
підозрювати.Помаленьку до них починає доходити що до чого.
это центр имени его папы (ТОЖЕ ЧМОШНИК ЕЩЕ ТОТ)
попроси обьяснить за что ненавидят прошенко :
- липецкая фабрика
- котловодец
- свинарчуки
- гав гав
- хрю хрю
и прочие аргументы киселева и 1+1
У нарида биполярочка?
США передали Україні документи, які дозволять скасувати продаж "Мотор Січ" китайцям. У березні Антимонопольний комітет України (АМКУ) ветує продаж підприємства "Мотор Січ" китайської компанії Beijing Skyrizon Aviation.
У той же час в США з'явився її потенційний покупець.
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Це і є справжній рейтинг Зе (25%).
ОТДАВАТЬ КАК БУДЕМ И ЧЕМ БУДЕМ,ЧЕРНОЗЕМОМ НАШИМ?
Т.е. в данном случае, скорее всего, количество тех, кто считает развитие ЗЕленых событий вредным для Украины примерно 75%.
Более того, деятельность ЗЕ и Ко не просто вредна для Украины - она является деятельностью в интересах России.
!!!! А все тому що ті що сидять і пишуть в інтернеті ніколи не ходять на вибори а в основному все рішають пенсіонери які живуть в телевізорі.....
Тому знімуть зеленського я рахую нічого не поміняється прийде інший продвинутий якимось олігархічним каналом кандидат і буде дальше красти тільки вже патріотично.
В посадовців одна програма де що як і красиво вкрасти. Всі їхні лозунги ідеї виходять тільки з цієї позиції.
Все те саме на рівні місцевих рад і навіть територіальних громад, таке сформовано покоління. У нас в місті люди в міську раду вибирають патріотів уже 2 раз але кожний раз ці патріоти розкрадають 4 роки все що можна і на 5 рік починать багато робити перед виборами і всі вже забувають що вони 4 років крали і нічого не робили. І на ці нові вибори знову їх виберуть.....
Порохоботов все больше и больше!
Надо спасать Бубочку!!!!
у меня есть мои знакомые - порохоботы. там в принципе тот же религиозный фанатизм. некторые знакомые даже вполне себе интеллектуально развитые люди. но когда речь заходит о политике и конфетах - просто фанатизм и слюни во все стороны. ничего слышать не хотят - просто не хотят вести дискуссию и отвечать на некоторые неудобные вопросы.
Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась Источник: https://censor.net.ua/n3177060
Та там мабуть вже 80 % підозрюють що щось не так
У лохів наступає похмілля ...
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12061