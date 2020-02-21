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 Політика України, Суспільство
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Все про:опитування (477) Центр Разумкова (62)

 Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

Загальна оцінка ситуації в українському суспільстві громадянами за останні місяці суттєво погіршилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%). Частки тих, хто вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 11% і 15%).

Також читайте: 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177060
 
 
 Топ коментарі
 
Выходит,зеленскоиу пора уходить добровольно.
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потому что сериал закончился, а жрать все так же хочется!
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Выходит,зеленскоиу пора уходить добровольно.
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потому что сериал закончился, а жрать все так же хочется!
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Следующего клоуна выберете, тебя например!
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так клоун уже был.. что ж ты опять клоуна зовешь, шизик
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Так это ты походу шизик раз у тебя выбора нету! Вот я тебе и подсказал.
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ты как попка дурак слова повторяешь.. своих мыслей вижу у тебя нету.. ты еще и тупоголовый впридачу, бедолага Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4831
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а ты ***** только хамить може чмо тупорылое!
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удмурдЪ не выражайся.. твой психоз никому не интересен
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Презираю тупоголоовых кретинов , которые выбрали себе президента-клоуна. Порошенко для них видите ли - "партия войны", как завещал великий Пу.
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Посмотрите как порохоботы разжигают гражданскую войну! ))) Да здравствует вечный Царь Порошенко! )))
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я вижу у тебя выбор был... теперь пишут что с 75 поддерживают только 25 .. как думаешь эти орущие за ФОПы и орущие дальнобойщики ... падающие на задницу в Стожарах это чьи избиратели....
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А що значить був? Ви ж тільки минулого року його обрали.
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как ты что первый пост не читал.. он уже уходит добровольно
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любимая кацапская песня про сосни.. давай еще по *опу и близких да бухни бояры Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1350
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Хто ЗЕ піде добровільно? Не спіши мене .Боюсь нам прийдеться його виносити як і Яника ,після всіх його зашкварів .
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Кот есть, Саша Грей есть, конь с двумя членами есть - куча достойных кандидатов на пост Гидранта зебобиков.
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Зеленский влез туда, где ему не место. Наверное уже и сам не рад, что стал орудием кацапско-олигархической операции "буратино".
Иначе президентом 100% стала бы Тимошенко. А это худший вариант для олигархии, что нашей, что кацапской
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это еще и худший вариант для Украины
Может не хуже нынешнего клоунского королевства - но точно очень плохой
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Тому що він ВРУ з цієї причини незаконно розігнав
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значить взагалі опа з рейтингом. або Разумков вирішив стати в.о. замість Зеслюка. Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8997
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Судя по всему,то да.Разумков хочет стать президентом.Если не примет продажу Украины,то станет.
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Шо не разумков - то брехло. Не 50, а все 73% так считают
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ЗЕбобіки щось почали
підозрювати.Помаленьку до них починає доходити що до чого.
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А вот мне интересно другое. Кому передал или продал свой центр спикер ВР Разумков?
Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8233
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Это не его центр
это центр имени его папы (ТОЖЕ ЧМОШНИК ЕЩЕ ТОТ)
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и это еще не время... давно писал что те кто за него голосовал сами будут придумывать ему клички и хаять на право и на лево .. и опять только они будут знать что делать дальше и за кого голосовать... мерзости
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бобіків поменшало - сцяти вже нікому Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1573
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Ну все по плану, як завжди. Зашквар. Дуполизання. Рейтинг
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Если ватный Разумков пишет 50% негатива, значит реально минимум 70%
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з математичних міркувань - більше 50%, це можуть бути і всі 100%
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Среди моих знакомых голосовавших за Зеленского осталась только одна, которая им в принципе довольна. Она идеалистка и немного фрик .Остальные пятеро уже давно нет. Среди них два ватника, один сепар, и два обычные, простые работяги. Среди таксистов (с ними пересекаюсь часто). Статистика примерно такая. Один довольный против пяти недовольных. При этом все вышеуказанные ненавидят Порошенко еще больше.
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"При этом все вышеуказанные ненавидят Порошенко еще больше." - было бы странным, если бы было наоборот. Быдло не способно к системному анализу происходящего.
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"Быдло не способно к системному анализу происходящего." - Вы способны?
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Через 1 год к Зе будет отношение как и к Пепе за 5 лет, ибо скорость раздупления зашкаливает.
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ДЕБИЛЬНАЯ ПУБЛИКА
попроси обьяснить за что ненавидят прошенко :
- липецкая фабрика
- котловодец
- свинарчуки
- гав гав
- хрю хрю
и прочие аргументы киселева и 1+1
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Це не "собитія" неправильно розвиваються.Це неправильно розвиваеться всі 72 відсотки населення.
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После зеленого змия таки приходит похмелье и это радует
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Рейтинг слуг растет, а движимся в неправильном направлении..
У нарида биполярочка?
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В привокзальном туалете растет тот рейтинг!
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Голосування за Зеленського в образі Голобородька було інтуїтивним голосуванням за радикальну, якщо завгодно - революційну, зміну правил гри всередині Україні. На жаль, з блазня не вийшло революціонера. Вийшла бліда копія Петра Олексійовича, "президента миру" і представника істеблішменту, сформованого у добу Кучми. Не даремно становлення "95 кварталу" припало саме на ті часи.
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Американці намагаються зупинити скочування України в кацапську прірву.

США передали Україні документи, які дозволять скасувати продаж "Мотор Січ" китайцям. У березні Антимонопольний комітет України (АМКУ) ветує продаж підприємства "Мотор Січ" китайської компанії Beijing Skyrizon Aviation.
У той же час в США з'явився її потенційний покупець.
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Огласите опрос международного центра стратегических исследований им.Зеленского, пожалуйста!
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Ну если даже ватно-зеленый разумков признал что до мудрого нарида начало доходить, что шмаркла ведет куда-то не туда, то какая часть зебилов на самом деле продолжает считать что все зашибись?
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"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%) Источник: https://censor.net.ua/n3177060
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Це і є справжній рейтинг Зе (25%).
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Если лампу в глаза в уютном кабинете, а не анонимно, то и этих 25% теле-сцыкунов не наберется в активе ЗЕ.
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Нагадую - ті, хто розчарувався в Зе - тупа біомаса(С).
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Схема простая. Прекращаем стрелять, разводим войска и демагогию про мир, получаем атаку и потерю опорных пунктов. Опять под коксом видим мир в глазах Путина и повторяем все сначала.
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Причем неправильное направление 1991 г.по настоящее время привели к нищете, а государство стало "побирушкой" живущей чисто за счёт кредитов МВФ.
ОТДАВАТЬ КАК БУДЕМ И ЧЕМ БУДЕМ,ЧЕРНОЗЕМОМ НАШИМ?
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Как всегда - результаты Центра Ватумкова надо делить или множить на 1,5 в зависимости от ситуации (если речь идет о позитивной оценке ЗЕ делить, если о неготивной множить).

Т.е. в данном случае, скорее всего, количество тех, кто считает развитие ЗЕленых событий вредным для Украины примерно 75%.
Более того, деятельность ЗЕ и Ко не просто вредна для Украины - она является деятельностью в интересах России.
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Это наверно порохоботов опрашивали только
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Если в большом супермаркете начать громко рассказывать, что поддерживаешь Оманского мародера, подумают или сумасшедший, и сразу отпиз@ят.
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В нас вся елітака така, там ніхто не думає про якись розвиток економіки і т.д.
!!!! А все тому що ті що сидять і пишуть в інтернеті ніколи не ходять на вибори а в основному все рішають пенсіонери які живуть в телевізорі.....

Тому знімуть зеленського я рахую нічого не поміняється прийде інший продвинутий якимось олігархічним каналом кандидат і буде дальше красти тільки вже патріотично.
В посадовців одна програма де що як і красиво вкрасти. Всі їхні лозунги ідеї виходять тільки з цієї позиції.
Все те саме на рівні місцевих рад і навіть територіальних громад, таке сформовано покоління. У нас в місті люди в міську раду вибирають патріотів уже 2 раз але кожний раз ці патріоти розкрадають 4 роки все що можна і на 5 рік починать багато робити перед виборами і всі вже забувають що вони 4 років крали і нічого не робили. І на ці нові вибори знову їх виберуть.....
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ЛЮДИ,ЧТО Ж ТВОРИТЬСЯ?!!!
Порохоботов все больше и больше!
Надо спасать Бубочку!!!!
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Та да! Их уже тысячу раз разогнали, посадили и в психушку упекли. А их все больше и больше! Аномалия какая то.
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фараонов нехатает. народцу нужен фараонец какой-нибудь, а не профессиональный менеджер. чтобы можно было его на иконку, на стенку, и молиться утром и вечером. культ личности нужен. и конхвета на шару.

у меня есть мои знакомые - порохоботы. там в принципе тот же религиозный фанатизм. некторые знакомые даже вполне себе интеллектуально развитые люди. но когда речь заходит о политике и конфетах - просто фанатизм и слюни во все стороны. ничего слышать не хотят - просто не хотят вести дискуссию и отвечать на некоторые неудобные вопросы.
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А куда примкнуться украинофобам? Если порох как и ющ просрал доверие украинцев ну а бубочка выбран халявщиками .
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Ніправільний апрос, опрашівалі порохоботов. Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 955
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Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова.

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась Источник: https://censor.net.ua/n3177060

Та там мабуть вже 80 % підозрюють що щось не так Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3808

Понад 50% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7926
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Если бы люди знали (и разбирались) реальное положение экономики, цифры были бы еще печальней. Удивляет другое....бездарность правительства стала очевидной ,а роль пересидента замалчивается!? Господа , не будет из клоуна волшебника. Чем дольше циркач будет жонглировать судьбами,тем труднее будет возврат к нормальной жизни.
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Цікаво було б побачити, яку відповідь дали ці 53% для яких "события в стране развиваются в неправильном направлении" чи підтримують вони бубочку.
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Починає холодильник перемагати телевізор (серіал поо месію Голобородька) !

У лохів наступає похмілля ...
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Зеленского нужно убирать не позже конца осени. Пока он не довел страну до полного коллапса. Длительные протесты и досрочные выборы Президента!
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Мирная морковка-ловушка для дурачка, сойдемся где-то по середине.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12061
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