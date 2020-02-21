 Це загрожує техногенною катастрофою, - президент "Укрметалургпрому" Каленков закликав скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти

Як заявляє президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, якщо Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не ухвалить рішення скасувати квоти, частина підприємств опиниться перед вибором: або закривати виробництво, або порушити технологічний процес. А з огляду на те, що сірчану кислоту використовують для очищення газу, це загрожує техногенною катастрофою, заявив Каленков у коментарі OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення комісія може ухвалити на засіданні 21 лютого. Скасування квот вимагають українські компанії, які споживають сірчану кислоту.

"Обмеження ввели в липні 2018-го. Підстав не було. Це політично продавлене рішення. Ми маємо півтора року квот. До чого це призвело? Ринок монополізували, цим скористалися несумлінні посередники. Через них продають сірчану кислоту окремі державні підприємства. І прибуток дістається саме посередникам", – розповідає Каленков.

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Монопольне становище на ринку призвело до того, що підприємство опинилося в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти можна тільки у конкретних постачальників.

"За рік споживачі кислоти додатково заплатили близько 380 млн грн. Ці гроші залишилися у посередників, через які держпідприємства відмивають гроші. Самі підприємства своє фінансове становище поліпшили незначно, обсяги виробництва зросли незначно. Поставки відбуваються зі збоями", – додав президент "Укрметалургпрому".

На думку експертів та представників профільних асоціації рішення має бути однозначне - будь-які обмеження треба прибрати, адже дефіцит цієї продукції створює також і корупційні ризики під час її розподілу.