 Дніпропетровська область - лідер програми "Велике будівництво", - радник прем'єра Голик

Він опублікував її на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Дніпропетровщина - лідер цієї програми.

"Саме тут буде побудовано і реконструйовано найбільша кількість шкіл, садочків, стадіонів і доріг. Тому що тут ще нашою командою в ОДА всі процедури - від ідеї, архітектурного втілення, проекту і до всієї бюрократії - були проведені заздалегідь і укладені в програму розвитку інфраструктури регіону на 2017 - 2021 роки", - зазначив він.

Як зазначив Голик, Дніпропетровська область єдина, у якій поданий на затвердження до "Укравтодор" план ремонту доріг О та С (Дорожній фонд) складається з доріг, по кожній з яких вже пройдені всі процедури. Тобто навесні область будуватиме, а не проводити торги.

"Це важливо. Ми навчили окремо взятий державний орган не мислити категоріями бюджетного року, коли чиновники в середині лютого вирішують, що вони будуть робити в поточному році і починають роботи на об'єктах інфраструктури до середини літа, і перетворили всю область в одну велику будівельний майданчик. Саме цей підхід зараз впроваджується по всій країні", - підкреслив він.





За словами радника прем'єра, таким чином наочно видно до чого це призведе в числах - кількість шкіл, доріг, стадіонів та дитячих садків, які вводяться в експлуатацію, буде обчислюватися десятками і сотнями, а не одиницями, в кожній області країни.

"А Дніпропетровській ОДА респект і удачі в реалізації класного плану створення нової інфраструктури, показаного в цій презентації. Упевнений, все вийде", - резюмував він.

Раніше Юрій Голик повідомив, що Київська ОДА представила плани "Великий Будівництва" на 2020 рік