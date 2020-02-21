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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (651) будівництво (466) Голик (79)

 Дніпропетровська область - лідер програми "Велике будівництво", - радник прем'єра Голик

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик оприлюднив презентацію того, що буде зроблено в 2020 році в межах національної програми "Велике будівництво" в Дніпропетровській області.

Він опублікував її на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Дніпропетровщина - лідер цієї програми.

"Саме тут буде побудовано і реконструйовано найбільша кількість шкіл, садочків, стадіонів і доріг. Тому що тут ще нашою командою в ОДА всі процедури - від ідеї, архітектурного втілення, проекту і до всієї бюрократії - були проведені заздалегідь і укладені в програму розвитку інфраструктури регіону на 2017 - 2021 роки", - зазначив він.

Як зазначив Голик, Дніпропетровська область єдина, у якій поданий на затвердження до "Укравтодор" план ремонту доріг О та С (Дорожній фонд) складається з доріг, по кожній з яких вже пройдені всі процедури. Тобто навесні область будуватиме, а не проводити торги.

"Це важливо. Ми навчили окремо взятий державний орган не мислити категоріями бюджетного року, коли чиновники в середині лютого вирішують, що вони будуть робити в поточному році і починають роботи на об'єктах інфраструктури до середини літа, і перетворили всю область в одну велику будівельний майданчик. Саме цей підхід зараз впроваджується по всій країні", - підкреслив він.

Дніпропетровська область - лідер програми Велике будівництво, - радник премєра Голик 01

Дніпропетровська область - лідер програми Велике будівництво, - радник премєра Голик 02
Дніпропетровська область - лідер програми Велике будівництво, - радник премєра Голик 03

За словами радника прем'єра, таким чином наочно видно до чого це призведе в числах - кількість шкіл, доріг, стадіонів та дитячих садків, які вводяться в експлуатацію, буде обчислюватися десятками і сотнями, а не одиницями, в кожній області країни.

"А Дніпропетровській ОДА респект і удачі в реалізації класного плану створення нової інфраструктури, показаного в цій презентації. Упевнений, все вийде", - резюмував він.

Раніше Юрій Голик повідомив, що Київська ОДА представила плани "Великий Будівництва" на 2020 рік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177058
 
 
 Топ коментарі
 
а чи не ввійшло у це "велике будівництво" багато з того, що ВЖЕ зроблено командою Порошенка у попередні роки??? бо зелена ригня таку штуку полюбляє - присвоювати не свої здобутки і списувати під них грошенята. їхній лохторат теж таке любить дивитися по г+г.
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Горжусь Днепром - живу в Цусиме.
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если нужно что то реально построить так децентрализация и терр.громады
а как только срочно надо что то распилить так национальная программа Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7986
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А главные строители Беня и Боголюбский?
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Харків з його найкращим в світі мером знову в сраці, не зважаючи на 90% голосування
"ЗА ЗЄ!"
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А гроші де? Щось не чутно про "Вєлікую стройку" на Харківщині.
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зоопарк за кошти мicцевих громад строють
яка така велика стройка там є крім нього?
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В поліклініках вікна що ще за срср ставились випадають, а воно зоопарк ліпить! Чи поліклініки вже не комунальні підприємства?
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Скажу по секрету, вони були і є - комунальні підприємства. Так само як Гепин КП "Рітуал", знаєш шо воно таке?
Але на дебільні вогники на новий рік грошей мільйони не шкода (бо є відкат), а на вікно в поліклініку для лохтората, бо в кабінеті 11-13 градусів тепла, грошей немає.
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если нужно что то реально построить так децентрализация и терр.громады
а как только срочно надо что то распилить так национальная программа Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7986
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«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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Слышишь, время гудит - БАМ,

На просторах крутых - БАМ,-
Это колокол наших сердец молодых!
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Ділі-бом
Ділі-бом

Ділі-бом

... і то точно не серця.
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Горжусь тем что я Днепрянин!
Днепр - центр Украины! Как экономичеки так и патриотически!
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а чи не ввійшло у це "велике будівництво" багато з того, що ВЖЕ зроблено командою Порошенка у попередні роки??? бо зелена ригня таку штуку ******** - присвоювати не свої здобутки і списувати під них грошенята. їхній лохторат теж таке любить дивитися по г+г.
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Его лицо слегка утомило, по 2 раза в день о нем пишут. Причем мелет не пойми что. Инфраструктурных проектов в области 0.
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Шмаркля йде стопами хряка. Той Донбас "розбудовував", а той Дніпропетровську обл. Решта в опі...
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