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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4583) Путін (16378) українсько-російські відносини (11)

 "Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у межах проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Відповідаючи на запитання про те, чи є ймовірність, що він (президент РФ. - Ред.) може домовитися і прийти до миру з українським лідером Володимиром Зеленським, Путін сказав, що надія на встановлення хороших взаємин з українським політиком є.

"Надія вмирає останньою", - констатував президент РФ.

Путін зазначив, що після повернення з нормандського саміту в Парижі Зеленський почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди.

"Це викликає запитання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін завжди з великою повагою ставився до українців, але, на жаль, взаємності не чуємо, - Пєсков

Резюмуючи, Путін констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін утримуваними особами та з газових питань.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, свідчить про необхідність внесення змін до мінські угоди, які, за його словами, вичерпали себе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177055
 
 
 Топ коментарі
 
дратуйте!.. я Надежда и я никак не могу умереть..
"Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ - Цензор.НЕТ 4548
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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Что значит договориться? О чем? О возвращении оккупированных территорий? Так какие проблемы, вон оттуда, вонючки кацапские. И заплатите за все разворованное и разрушенное и просите прощения за агрессию. Ну а еще о чем можно договариваться с сатаной? Больше не о чем. Все договоры, которые этого не касаются - это предательство Украины и пустая трата времени.
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Есть примеры что Вова не врёт??? В любом случае Вова ведёт себя х...во...
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очень сложно мастурбировать на пэрэмогу, когда большинство народа против. но нада терпеть и страдать как завещал Стэпан Андрийович
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дратуйте!.. я Надежда и я никак не могу умереть..
"Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ - Цензор.НЕТ 4548
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Ермака конечно так как наш карлик неадекватний
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И ты веришь Пэтце?
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На то и назначен ху.....лом чтоб сдать
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"Надежда умирает последней" её добивают рукоятью пистолета,так как все патроны ушли на Веру и Любовь(
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СССР умер - но надежда в голове дэбилов - осталась.
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с путиным ни у кого нет хороших отношений, он изгой, и его слова разумней всего пропускать мимо ушей
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Если население страны убогая быдломасса, то логично что погонщик этой орды - *****.
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сегодня пришло такое время, шо если договорятся, то умрут оба. ну ***** может и правда вторым.
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Так зрозуміло, що умови ***** щодо домовленості України і росії не годяться навіть для Зе. Тому ***** буде постійно принижувати Зе до повної капітуляції України.
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швидше б ти вже здохло, світ став би чистішим
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Накой ляд нам тут висловленя якогось *****??
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Договорятся.Продадут украинскую землю, заводы, поставят Украину на колени -и договорятся. Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./ Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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я считаю так, пущай сначала ху...ло подохнет, а надежда уже после. последней
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Путин -негодяй. Но стоит почитать комментарии и не удивишся поведению новосанжаровцев. У нас в Украине много замечательных и незлобливых людей.
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После выполнения х.йлом нескольких простых условий:
1. Вернуть Крым.
2. Вернуть Донбасс.
3. Выплатить многомиллиардные компенсации.
4. Признать себя мудаком.
5. Сдохнуть.
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СБУ срочно должно возбудить дело за угрозу жизни
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это как о сралине говорят - если бы на его место встал Троцкий, то было бы плохо(т.е. при сралине еще было мол хорошенько)
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Не этот ли урод высрал о нерушимости и дружбе?
Ах да, там походу таких ублюдков около семи, двойников то есть. Одно говно с Меркель и даже в ООН, или где там - шпарит по немецки, так шо все понимают без переводчика, второе - с Меркель разговаривает только с переводчиком, третье - ВНЕЗАПНО делает меркель мокро, выпустив собаку, которых фрау категорически боится, еще одно - высрало "плохие в ад, а мы - взад, т.е. в "рай""
Придушить бы, да только - попадешь ли на нужное ссущество?

"Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ - Цензор.НЕТ 3252

Шавка чуть не обосралась, когда президент сжал ее клешню(я не "порохобот")
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Дурак ***** так и не понял сути настоящих Украинцев.
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Чому Путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло
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Что-то сегодня этот петух кукарекает дофига..
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