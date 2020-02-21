 "Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у межах проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Відповідаючи на запитання про те, чи є ймовірність, що він (президент РФ. - Ред.) може домовитися і прийти до миру з українським лідером Володимиром Зеленським, Путін сказав, що надія на встановлення хороших взаємин з українським політиком є.

"Надія вмирає останньою", - констатував президент РФ.

Путін зазначив, що після повернення з нормандського саміту в Парижі Зеленський почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди.

"Це викликає запитання", - додав він.

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Резюмуючи, Путін констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін утримуваними особами та з газових питань.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, свідчить про необхідність внесення змін до мінські угоди, які, за його словами, вичерпали себе.