 "Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у межах проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".
Відповідаючи на запитання про те, чи є ймовірність, що він (президент РФ. - Ред.) може домовитися і прийти до миру з українським лідером Володимиром Зеленським, Путін сказав, що надія на встановлення хороших взаємин з українським політиком є.
"Надія вмирає останньою", - констатував президент РФ.
Путін зазначив, що після повернення з нормандського саміту в Парижі Зеленський почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди.
"Це викликає запитання", - додав він.
Резюмуючи, Путін констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін утримуваними особами та з газових питань.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, свідчить про необхідність внесення змін до мінські угоди, які, за його словами, вичерпали себе.
1. Вернуть Крым.
2. Вернуть Донбасс.
3. Выплатить многомиллиардные компенсации.
4. Признать себя мудаком.
5. Сдохнуть.
таких же как это говно
Ах да, там походу таких ублюдков около семи, двойников то есть. Одно говно с Меркель и даже в ООН, или где там - шпарит по немецки, так шо все понимают без переводчика, второе - с Меркель разговаривает только с переводчиком, третье - ВНЕЗАПНО делает меркель мокро, выпустив собаку, которых фрау категорически боится, еще одно - высрало "плохие в ад, а мы - взад, т.е. в "рай""
Придушить бы, да только - попадешь ли на нужное ссущество?
Шавка чуть не обосралась, когда президент сжал ее клешню(я не "порохобот")
ДНКВскрытие покажет.
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло