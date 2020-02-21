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 Політика України
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Все про:Зеленський (4583) евакуація (258) Мендель (58) COVID-19 (131)

 Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував

Речниця Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що глава держави фактично весь день присвятив протестам на Полтавщині проти приїзду евакуйованих громадян з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ранковому ефірі "1 + 1".

"Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, бо ми готувалися", – заявила Мендель, додавши, що вони готувалися до евакуації кілька тижнів.

Також Мендель наголосила, що Зеленський у своєму вчорашньому зверненні згадав про політиків, які "ділили українців на правильних і неправильних".

На думку речниці, "уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали".

"Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він справді зробив усе, бо він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комуні кував, і всі служби спрацювали", – зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177053
 
 
 Топ коментарі
 
Мендель у меня к тебе вопрос назрел.
Я вот вчера посмотрел фото врачей и персоонала которые участвовали в эвакуации, все в самом дешевом халате, самой дешевой маске и в очках строительных из эпицентра.
Чего же ваша ЗекоМандюковская министр вот это напялила? Рядом врачу такого не дали? Почему?
Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 9971
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Не пора ли Мендель с ее гнусавым Вошьдем дать хороший пендель!?
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А взагалі, ця влада може хоч щось зробити і не обісратися?
Чому кожного разу вони нам кажуть - "тю, та ви не так нас зрозуміли"?
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Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 3727Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку: "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть" ... А він дійсно повний ідіот)) Та дааа ... Собаку треба вернуть , валюта все таки . А більше в країні ніяких проблем нема . **** сюжет очехуітельной тупізни і дибільності - Нелох і собака .... Хатіко нервно курить бамбук з провінції Ухань ...
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Це називається "ефективно комуніцирував".))
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Та як ні, як так? Ви його просто не впізнали, бо він був в респіраторі і ненакрашений.
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От вилупок, попрацював ОДИН ДЕНЬ.
Все можна знов на Оман через Буковель. Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував - Цензор.НЕТ 4071
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Не пора ли Мендель с ее гнусавым Вошьдем дать хороший пендель!?
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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Мендель у меня к тебе вопрос назрел.
Я вот вчера посмотрел фото врачей и персоонала которые участвовали в эвакуации, все в самом дешевом халате, самой дешевой маске и в очках строительных из эпицентра.
Чего же ваша ЗекоМандюковская министр вот это напялила? Рядом врачу такого не дали? Почему?
Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 9971
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Фото если что не из больницы с прибывшими из Ухани, а из простой больницы в Ровенской области. Вот так, простые врачи работают в ничем даже с людьми которые могут быть потенциально заражены, а ЗекоМандюки вне зоны карантина в скафандрах разгуливают
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Може рептилоїди дихають іншою газовою сумішю?))
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Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
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Клоун целый день был в роли клоуна осла всей страны.
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Бо треба було не "комунізіровать" , а із людьми спілкуватись .
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"Доброе утро,уважаемые телезрители,приятная новость.
Вчера утром силами нашей транспортной авиации были эвакуированы из Китая граждане Украины.
Все здоровы и размещены на карантин в специально оборудованном всем необходимым месте
К следующим новостям..."
так что,нельзя было сделать?
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Можно. Но кто-то решил усложнить этот процесс "массовыми" протестами и попыткой раскачать ситуацию.
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не просто усложнить протестами, а и отвлечь внимание от более существенных проблем
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А попиариться?
Хотя и в этом случае обосрались.....
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А взагалі, ця влада може хоч щось зробити і не обісратися?
Чому кожного разу вони нам кажуть - "тю, та ви не так нас зрозуміли"?
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Ні, не може. І довели вони це не словом, а ділом.
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Придурки, и мендель и зе и вся эта шутовская кодла
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В какой бы другой карантин отправить это недо МОЗ через 2 недели - вот в чем вопрос.
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Та ти шо? А керівник "правительства" чим займався? Яке ж воно недолуге
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День презідєнта. Сьодня питаюсь комуніцировать! Нє! Просто комуніцирую. Целий дєнь! Класно я придумав?
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коммуницировало/ До купы.Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель /Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм.
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Цим повинно займатись МОЗ та ..РНБО ! Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало - Цензор.НЕТ 3887
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а ты должен постить кацапские картинки.

не отвлекайся на слова.
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Вся підготовка зе команди , була в безпрецендентній кількості силовиків , проти пари сотень селян , які проголосували по приколу за оманських .
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Селяне, ака пезаны, стояли плечом к плечу, все рослые парни в тряпичных капюшонах, прибывшие на авто с номерами других областей... все, поди, выходцы из Санжар...на родину в одночасье потянуло...
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Если не врёшь , то это тем хуже для зебиков . Потому что это значит , что голосовавшие за вас , начали против вас объединяться . Клоун имеет шанс побить рекорд Овоща по строкам сбора майдана . УДАЧИ !
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Досить нам про Санжари...Давай зараз що там зе в Оманы робив та з ким спілкувався....
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ДАЙТЕ їй оселедця та і прахоботикам..
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"Хорошо комуницировало" - неужели лично раздавал Нацгвардии ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ?!!

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прошу мендель проспрягать глагол "коммуницировать"... коммушо...коммукакаяразница... главное, чтобы смешно, завуалировано и непонятно, но всем думалось, шо разумно аж страшно...
ПыСы, админ, надеюсь, я ничего крамольного не произнес, шоб опять в баню на 3 суток? Цензор.нет...
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Баню расхерячила наша артилерия , вместе с парившимися там ихтамнетами .
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А ведь смешно... смеялся до уссачки... прям 95 квартал... но в суть не вник...не вникаецца
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Ой какие мы обидчивые - сразу комментарии подтираем))) Повторю: шоб шоу было полноценным - ********** должен пожить пару дней на наблюдательном посту в Золотом
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смотрю на истерию с самолетами и возникает вопрос- никого не смущает количество китайцев на Троещине? мля, там целый городок...
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Угу, и все только вчера прилетели из Уханя.
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Китайцы сами по себе не являются источником болезни - особенно если прибыли в Украину до начала распространения болезни.
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Прибиральниця: "Якась паскуда тут накомунісцирувала, а мені після неї прибирати!"
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Хорошо, перефразирую, раз забанили. Для мендель: иногда молчать лучше. Вот как в этом случае. А тебе лучше молчать всегда, раз не в состоянии говорить что-то умное.
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Мендель....Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало...
Цілий робочий день пішов коту під хвіст. Результат його роботи огидний. Хороший керівник не повинен сам робити цю роботу. Це не його робота. Він повинен дати завдання, а підлеглі виконати якісно. Якщо зроблено так, як оце було зроблено, значить керівник паганий а підлеглі просто підставили його, не вміючи працювати.
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як?.. медитировал сидел после порции или пиарился
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Повчально спостерігати як останні дні на форумі зелені й аваковські тролі співають в унісон з Лубянкою: "країнське бидло", "рагулі-когути-дикуни", МЄНЄ СТИДНО ЖІТЬ С ТАКІМІ ЛЮДЬМІ" тощо. Українці, робіть висновки!
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1.Подготовка - целый день кружил самолет пока не кончилось топливо пришлось делать дозаправку .
2. 4 места окружили БТРами и спецназом в Украине все решали куда поселить.
3. Народу все время это врали брехню , что они так классно подготовились встречать с Ухани.
4. При виде такого народ пошел на сопротивление защищая себя от таких страстей по закону
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"Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало".

Дядю Геру принимали??
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Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував - Цензор.НЕТ 2504
Мабуть усе в нас дуже погано, Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував - Цензор.НЕТ 9897
бо Володя навiть у нiс нi попадає.
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Альооо Мандєль?"
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хворобСтаття 17.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

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anti-colorados 20 лютого 2020
Эффект бесполезности, с элементом бестолковости

Сегодня в очередной раз стало понятно, что власти, в привычном уже смысле, у нас нет совсем. Эпопея с решением об эвакуации граждан Украины из Китая имела шанс наконец закончится с той порцией позора, которая была на момент вылета самолета в Китай, но не случилось.
В самом деле, сама эпопея с вывозом растянулась уже в какой-то позорный срок и была бы поводом для отставки любого правительства, но эти деятели решили пояснить причину задержки и тут сразу и с размаху - пробили дно. Они пояснили, что не знают, куда их везти! В мире уже полтора месяца идет эпидемия, грозящая перерасти в пандемию, а эти деятели открытым текстом пояснили, что у нас об этой теме услышали только когда их стали пинать вопросами об эвакуации!
Всем должно быть понятно, что не дай бог этот вирус попадет к нам, здесь некому этим заниматься совсем! Эта братва понятия не имеет, как решать серьезные проблемы, что для этого делать и какие решения принимать. Более того, они понятия не имеют, что можно говорить в таких случаях, а чего говорить нельзя. В общем, аниматоры умеют делать ржач-шоу, приватные корпоративы и прочую ерунду, а проблемы это - прямая противоположность стэндап-шоу, которые они только и способны делать.
Но когда самолет уже вошел в воздушное пространство Украины, оказалось, что даже на этот момент никто не представляет, что же делать дальше. А все, кто хотел, наблюдали в программе Флайт Радар, как борт нарезает круги в районе Кировогорадской области. Десятки кругов. Это потому, что внезапно обнаружилось - выводить людей через пассажирские терминалы - нельзя, поскольку в случае инфицирования кого-то из пассажиров, вирус просто разлетится по миру.
Но это - половина истории. Когда самолет кружил в небе, пассажиры, которые и так уже натерпелись ужаса, поняли, что их не хотят принимать на их собственной Родине! И вот с этого момента - начался трэш. В этой «власти» не нашлось ни одного вменяемого человека, который принял бы решение о том, чтобы сажать самолет на один из военных аэродромов и там же разворачивать мобильный госпиталь со всеми мерами биологической защиты. Вплоть до того, что запросить нечто подобное у партнеров на Западе, думаю, там быстро откликнулись бы и перебросили нужное оборудование. Более того, уже надо было превентивно разворачивать что-то подобное на случай, если вирус попадет в Украину другим путем.
Но кто это будет делать? Однако трэш только начался. В Санжарах народ поднялся, пытаясь докричаться до власти, которую сами же избрали 80-ю процентами, что санаторий, в который везут людей - не предназначен для обустройства инфекционного госпиталя.
Возможно, эта территория была выбрана в связи с тем, что там ожидалась максимальная лояльность власти, что следовало из протоколов избиркома, но тут поддержка кончилась и местные заблокировали подъезды к санаторию. А дальше - в Сеть пошли стримы с колоннами нацгвардии и полиции, которая втрамбовала местных избирателей «слуг» в грязь. Те впервые увидели БТРы на своих улицах.
В общем, как мы уже писали ранее, вот эта комик-труппа, которая пытается играть настоящую власть, уже практически полностью израсходовала инерцию движения, приданного Украине Порохом, и вот теперь видно, что именно избрали 73%
Как говорил известный персонаж: «Теперь жрите и не обляпайтесь!» В Санжары сегодня прилетел зеленый бумеранг, которые они с такой радостью запустили в прошлом году. Ну а всем их коллегам следует понимать, что они избрали власть, которая бесполезна в режиме решения проблем.
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Ну невже в зеленому табуні такі всі придуркі. Презік сказав,що в нього немає часу думатипро стратегічні питання розвитку України. Ви просто упороті ідіоти. В президента є святий обовязок--захищати державу, а не займатись питаннями на рівні нач . жека. Іди на свій 95 квартал,сміши людей і не лізь туди де ти прафан і лох.
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Профан на профані і профаном поганяє. Вони зробили вас разом.
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Мендель, закрий свою мандель..хвойда.
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Так не нужно проводить "день" когда поезд уже ушел. ( самолет кружил над страной). Нужно было проводить его за неделю "до".
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"...он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало..."

Зеленский что, лично весь день заводил новый ЗЕкомандный ак в инстаграме?
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скажіть хтось Мєндель, що в нього ніхера не вийшло
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Чим займається президент?
Хуньою (це китайською мовою).
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hromadske



Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині - українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.


https://twitter.com/i/status/1230760091336396801
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О, какой-то Мендель нарисовался в команде - это кто ?
Зеленскому необходим спикер, в конце концов.
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Що меле ця тупа, вколота жидівка??? Які комунікації підтримував цей дурень? Зробили картинку "тупих Українців" для ватних смі у такий важливий для всіх Українців день. Оцим зей ушльопок керував пазом з Аваковим?
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это просто какой то мендэль Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував - Цензор.НЕТ 4548
Сейчас самый главный вопрос - проведение лабораторного анализа всех эвакуированных из Китая. 16 наборов тест-систем подаренных ВОЗ лежит в сейфах ЦОЗ. Этого хватает на 160 анализов. Этого вполне хватает для точного определения и сортировки эвакуируемых на носителей вируса и не носителей вируса. После карантина должна последовать повторная лабораторная проверка для подтверждения не инфицированости. Если этого сделано не будет, или результаты будут скрыты все должностные лица к этому причастные совершат тягчайшее должностное преступление. .

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Кокая умная Хая!!!
Одно плохо - у Хаима ничего не вышло...
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"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", - отметила она.
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Как хорошо что у нас такой президент (сын профессора) всего за день научил правительство коммуницировать, будь на его месте другой, ещё не известно как всё обернулось бы...
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