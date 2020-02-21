 Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ранковому ефірі "1 + 1".
"Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, бо ми готувалися", – заявила Мендель, додавши, що вони готувалися до евакуації кілька тижнів.
Також Мендель наголосила, що Зеленський у своєму вчорашньому зверненні згадав про політиків, які "ділили українців на правильних і неправильних".
На думку речниці, "уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали".
"Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він справді зробив усе, бо він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комуні кував, і всі служби спрацювали", – зазначила вона.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Все можна знов на Оман через Буковель.
Я вот вчера посмотрел фото врачей и персоонала которые участвовали в эвакуации, все в самом дешевом халате, самой дешевой маске и в очках строительных из эпицентра.
Чего же ваша ЗекоМандюковская министр вот это напялила? Рядом врачу такого не дали? Почему?
Вчера утром силами нашей транспортной авиации были эвакуированы из Китая граждане Украины.
Все здоровы и размещены на карантин в специально оборудованном всем необходимым месте
К следующим новостям..."
так что,нельзя было сделать?
Хотя и в этом случае обосрались.....
Чому кожного разу вони нам кажуть - "тю, та ви не так нас зрозуміли"?
не отвлекайся на слова.
ПыСы, админ, надеюсь, я ничего крамольного не произнес, шоб опять в баню на 3 суток? Цензор.нет...
Цілий робочий день пішов коту під хвіст. Результат його роботи огидний. Хороший керівник не повинен сам робити цю роботу. Це не його робота. Він повинен дати завдання, а підлеглі виконати якісно. Якщо зроблено так, як оце було зроблено, значить керівник паганий а підлеглі просто підставили його, не вміючи працювати.
2. 4 места окружили БТРами и спецназом в Украине все решали куда поселить.
3. Народу все время это врали брехню , что они так классно подготовились встречать с Ухани.
4. При виде такого народ пошел на сопротивление защищая себя от таких страстей по закону
Дядю Геру принимали??
Мабуть усе в нас дуже погано,
бо Володя навiть у нiс нi попадає.
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хворобСтаття 17.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
Эффект бесполезности, с элементом бестолковости
Сегодня в очередной раз стало понятно, что власти, в привычном уже смысле, у нас нет совсем. Эпопея с решением об эвакуации граждан Украины из Китая имела шанс наконец закончится с той порцией позора, которая была на момент вылета самолета в Китай, но не случилось.
В самом деле, сама эпопея с вывозом растянулась уже в какой-то позорный срок и была бы поводом для отставки любого правительства, но эти деятели решили пояснить причину задержки и тут сразу и с размаху - пробили дно. Они пояснили, что не знают, куда их везти! В мире уже полтора месяца идет эпидемия, грозящая перерасти в пандемию, а эти деятели открытым текстом пояснили, что у нас об этой теме услышали только когда их стали пинать вопросами об эвакуации!
Всем должно быть понятно, что не дай бог этот вирус попадет к нам, здесь некому этим заниматься совсем! Эта братва понятия не имеет, как решать серьезные проблемы, что для этого делать и какие решения принимать. Более того, они понятия не имеют, что можно говорить в таких случаях, а чего говорить нельзя. В общем, аниматоры умеют делать ржач-шоу, приватные корпоративы и прочую ерунду, а проблемы это - прямая противоположность стэндап-шоу, которые они только и способны делать.
Но когда самолет уже вошел в воздушное пространство Украины, оказалось, что даже на этот момент никто не представляет, что же делать дальше. А все, кто хотел, наблюдали в программе Флайт Радар, как борт нарезает круги в районе Кировогорадской области. Десятки кругов. Это потому, что внезапно обнаружилось - выводить людей через пассажирские терминалы - нельзя, поскольку в случае инфицирования кого-то из пассажиров, вирус просто разлетится по миру.
Но это - половина истории. Когда самолет кружил в небе, пассажиры, которые и так уже натерпелись ужаса, поняли, что их не хотят принимать на их собственной Родине! И вот с этого момента - начался трэш. В этой «власти» не нашлось ни одного вменяемого человека, который принял бы решение о том, чтобы сажать самолет на один из военных аэродромов и там же разворачивать мобильный госпиталь со всеми мерами биологической защиты. Вплоть до того, что запросить нечто подобное у партнеров на Западе, думаю, там быстро откликнулись бы и перебросили нужное оборудование. Более того, уже надо было превентивно разворачивать что-то подобное на случай, если вирус попадет в Украину другим путем.
Но кто это будет делать? Однако трэш только начался. В Санжарах народ поднялся, пытаясь докричаться до власти, которую сами же избрали 80-ю процентами, что санаторий, в который везут людей - не предназначен для обустройства инфекционного госпиталя.
Возможно, эта территория была выбрана в связи с тем, что там ожидалась максимальная лояльность власти, что следовало из протоколов избиркома, но тут поддержка кончилась и местные заблокировали подъезды к санаторию. А дальше - в Сеть пошли стримы с колоннами нацгвардии и полиции, которая втрамбовала местных избирателей «слуг» в грязь. Те впервые увидели БТРы на своих улицах.
В общем, как мы уже писали ранее, вот эта комик-труппа, которая пытается играть настоящую власть, уже практически полностью израсходовала инерцию движения, приданного Украине Порохом, и вот теперь видно, что именно избрали 73%
Как говорил известный персонаж: «Теперь жрите и не обляпайтесь!» В Санжары сегодня прилетел зеленый бумеранг, которые они с такой радостью запустили в прошлом году. Ну а всем их коллегам следует понимать, что они избрали власть, которая бесполезна в режиме решения проблем.
Зеленский что, лично весь день заводил новый ЗЕкомандный ак в инстаграме?
Хуньою (це китайською мовою).
hromadske
Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині - українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.
https://twitter.com/i/status/1230760091336396801
Зеленскому необходим спикер, в конце концов.
Сейчас самый главный вопрос - проведение лабораторного анализа всех эвакуированных из Китая. 16 наборов тест-систем подаренных ВОЗ лежит в сейфах ЦОЗ. Этого хватает на 160 анализов. Этого вполне хватает для точного определения и сортировки эвакуируемых на носителей вируса и не носителей вируса. После карантина должна последовать повторная лабораторная проверка для подтверждения не инфицированости. Если этого сделано не будет, или результаты будут скрыты все должностные лица к этому причастные совершат тягчайшее должностное преступление. .
Одно плохо - у Хаима ничего не вышло...
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Как хорошо что у нас такой президент (сын профессора) всего за день научил правительство коммуницировать, будь на его месте другой, ещё не известно как всё обернулось бы...