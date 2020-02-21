 Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ранковому ефірі "1 + 1".

"Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, бо ми готувалися", – заявила Мендель, додавши, що вони готувалися до евакуації кілька тижнів.

Також Мендель наголосила, що Зеленський у своєму вчорашньому зверненні згадав про політиків, які "ділили українців на правильних і неправильних".

На думку речниці, "уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали".

"Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він справді зробив усе, бо він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комуні кував, і всі служби спрацювали", – зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.