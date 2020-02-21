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 Політика України
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Все про:Зеленський (4583) революція (239) Євромайдан (667) Венедіктова (43)

 Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова

Т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова переконана, що громадянське суспільство в Україні дуже розвинене і воно "реально розвивається швидше, ніж державні інституції".

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що, в принципі, вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, електоральна революція. Громадянське суспільство в Україні дуже розвинене. Воно реально розвивається швидше, ніж державні інституції. І те, що було в 2013-14 році - все це було зсередини. Знаєте, попри те, що у мене прізвище Венедіктова, і я з Харкова, і зараз ми з вами розмовляємо російською мовою, попри все це, я взагалі-то страшний націоналіст. А ми, українці, - вільний народ. І я ж пам'ятаю, чому люди в 2013-му вийшли на вулиці. Та тому що було: "У цій країні працюємо лише я і мій син!" Українці дуже були проти цього. І принципово вийшли проти. І зараз у нас це триває", - зазначила Венедіктова.

"Після того, як ми 5 років отримували імітацію і лицемірство, ми теж вийшли проти! Зокрема і я, професорка, яка взагалі ніколи не збиралася йти в політику. І вийшла лише тому, що дуже не погоджувалася з тим, що відбувається в країні. А я в цій країні збираюся жити. Я нікуди не збираюся діватися. І в цій країні живуть мої діти, похована моя мама, живе мій батько. Як і більшості свідомих громадян, мені хочеться щось змінити. А якщо ти хочеш щось змінити - критикуючи, пропонуй, іди, піднімай і роби!" - наголосила т.в.о. голови ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177051
 
 
 Топ коментарі
 
Выборы президента Зеленского - это продолжение антимайдана
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такими темпами со временем зебобики начнут рассказывать истории о том как Вовочка под пулями снайперов держался на майдане Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2816
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Выборы президента Зеленского - это продолжение антимайдана
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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тільки, за вчора, рейтинг зєлєнінського в Полтавській області виріс в глибину на 50% Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9398
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А причём зеленский до событий в Новых Санжарах. Ту провокацию организовал Порох
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вже затримано 24 людини за протести в Нових Санжарах
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моника обозначила эвакуированых биологическим оружием
а порох то при чем?
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Електоральна революція? Достойних змінили безпринципні?
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в нэне было уже две рэволюции - помаранчевая и гиднысти. по законам жанра после каждой ревалюции начинается террор. мы его ещё не видели. так шо, его не будет? не думаю..... пэтриотам пора пилить мушки Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9315
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такими темпами со временем зебобики начнут рассказывать истории о том как Вовочка под пулями снайперов держался на майдане
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Кстати а где был Вовочка вместе с 73% малросов пока украинцы спасали страну ?
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Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова/ Херня .Вот как надо."Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель" .03.01.20
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Ситуация в Нью Сенжырмен - яркая иллюстрация вашей "электоральной революции".
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Венедиктова, а ти не плутаєш "Революцію гідності" з "Контрреволюцією ганьби"? Хреново тебе вчили в юрфаку, політології... Чи, може, ти сама її, вчить не хотіла...
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Кукушка просто обязана хвалить петуха, если хочет стать не врио...
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Достоинство - клоуна!
А по моему это оксюморон.
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це позор нації
але яка нація про що я кажу
73 відсотки розумово відсталих дибілів
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Про шо ти мелишь тупа біомаса
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Написала людина, у якої 4 помилки в одному короткому реченні...
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Терміново викликайте цій вар'ятці санітарів з дурки . В неї всі ознаки коронавірусного весняного загострення шизофренії . Якщо своєчасно не пролікувати цю хвору то наслідки для оточуючих будуть вкрай сумними
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а виявилося продовженням розводу революції,
коли результатами революції скористуються
прохіндєї і мародери
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несмотря на то, что сейчас мы с вами говорим на русском языке, я вообще-то страшный националист. Источник: https://censor.net.ua/n3177051
банальна параноїдна шизофренія.
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в ростове тоже есть море
так и называется - РОСТОВСКОЕ МОРЕ )))
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Це-кінець епохи гідності!І ми це,на жаль,кожен день бачимо.
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Не встигнув оговтатися від її попереднього висеру і тут, на тобі. Ну і демагогиня! Вони таки всі патологічні брехуни.
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вєнєдіктова, з тобою вже усе зрозуміло після твоєї вимоги скасувати неможливість карного переслідування Майданівців
З тебе націоналіст, як з лайна куля
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Зе жодного разу не був на Майдані. Яке нафіг продовження???
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вы посмотрите на эти новые лица .... не обремененные интеллектом .... они даже не понимают что такое Майдан .... где то там слышали и теперь пукают в лужу всякую несуразную чушь!
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Та йому й не треба було бути ,пєтя й сам хлопців з грейдера виманив!
А як би не виманив то вже шостий рік Україна розвивалась би темпами 20-30% у рік.
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Для мене якщо людина не підтримувала Майдан, ховалася від повісток та не вважала Рашку одвічним ворогом українського народу (тобто і до 2014 року так думала), то це клеймо! І таких людей я б не пускав у політику. У владі мають бути ВИКЛЮЧНО свідомі українці!

А ще одне клеймо - ось це...

Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 496
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Виявляється цей носій бацили руськава міру є націоналістом... Мабуть рашистським
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И эту революцию с подачи Венедиктовой судит адвокат Януковича
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ну,в какой то мере да...после каждой революции наступает время контрреволюции.тому примером французская революция с ее откатами к тоталитаризму и монархии.
но общий ход истории это не изменяет.и такие венедиктовы все равно будут на обочине Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4765
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Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского - это продолжение Революции достоинства, электоральная революция."

А я считаю, что чиновница занята не исполнением своих, хоть и временных, но обязанностей, а вместо этого занята попытками манипуляций в информационном пространстве. Хорошо известно о участии Зеленского в Революции Достоинства- он шутил над людьми, что вышли на Майдан по зову своей совести. Если и есть какое-то продолжение истории связанной с Зеленским и Майданом, то это никак не продолжение революции. Скорее, судя по делам Зеленского, это - продолжение тех смешков. Майдан предотвратил диктатуру в стране и сохранил инструмент для смены власти через выборы. Вы этим воспользовались, это факт. Но вы, обобщенно- Зе команда, никак не можете являться продолжателями революции, ведь вы никогда не были частью Революции Достоинства. Вам даже ее дух не понятен и не приемлем.
Такие попытки манипуляций оскорбляют память о Героях Небесной Сотни!
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Кожний зашквар Янеолоха, супроводжується вереском, зі слинопусканням, про велич "велічайшого". За кацапським сценарієм. "Сьогодні, завтра" очікуємо офігенних рейтингів довіри Оманському
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Список націоналістів не переплуайте --Венедиктова, Білецький, Аваков , Зенелох ... Выборы президента Зеленского - это продолжение Революции Достоинства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 853
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"У цій країні" ... Усе зрозуміло з цією очільнецею ДБР
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Выборы Клоуна - это предательство Украины.

Зеленые попугаи уже не знают куда облизать Оманского барыгу.
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"Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності"

Венедиктова, то підіграєш на пару з головним членограєм?
Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2763
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