 Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що, в принципі, вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, електоральна революція. Громадянське суспільство в Україні дуже розвинене. Воно реально розвивається швидше, ніж державні інституції. І те, що було в 2013-14 році - все це було зсередини. Знаєте, попри те, що у мене прізвище Венедіктова, і я з Харкова, і зараз ми з вами розмовляємо російською мовою, попри все це, я взагалі-то страшний націоналіст. А ми, українці, - вільний народ. І я ж пам'ятаю, чому люди в 2013-му вийшли на вулиці. Та тому що було: "У цій країні працюємо лише я і мій син!" Українці дуже були проти цього. І принципово вийшли проти. І зараз у нас це триває", - зазначила Венедіктова.
"Після того, як ми 5 років отримували імітацію і лицемірство, ми теж вийшли проти! Зокрема і я, професорка, яка взагалі ніколи не збиралася йти в політику. І вийшла лише тому, що дуже не погоджувалася з тим, що відбувається в країні. А я в цій країні збираюся жити. Я нікуди не збираюся діватися. І в цій країні живуть мої діти, похована моя мама, живе мій батько. Як і більшості свідомих громадян, мені хочеться щось змінити. А якщо ти хочеш щось змінити - критикуючи, пропонуй, іди, піднімай і роби!" - наголосила т.в.о. голови ДБР.
З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.
а порох то при чем?
А по моему это оксюморон.
але яка нація про що я кажу
73 відсотки розумово відсталих дибілів
коли результатами революції скористуються
прохіндєї і мародери
банальна параноїдна шизофренія.
так и называется - РОСТОВСКОЕ МОРЕ )))
З тебе націоналіст, як з лайна куля
А як би не виманив то вже шостий рік Україна розвивалась би темпами 20-30% у рік.
А ще одне клеймо - ось це...
но общий ход истории это не изменяет.и такие венедиктовы все равно будут на обочине
А я считаю, что чиновница занята не исполнением своих, хоть и временных, но обязанностей, а вместо этого занята попытками манипуляций в информационном пространстве. Хорошо известно о участии Зеленского в Революции Достоинства- он шутил над людьми, что вышли на Майдан по зову своей совести. Если и есть какое-то продолжение истории связанной с Зеленским и Майданом, то это никак не продолжение революции. Скорее, судя по делам Зеленского, это - продолжение тех смешков. Майдан предотвратил диктатуру в стране и сохранил инструмент для смены власти через выборы. Вы этим воспользовались, это факт. Но вы, обобщенно- Зе команда, никак не можете являться продолжателями революции, ведь вы никогда не были частью Революции Достоинства. Вам даже ее дух не понятен и не приемлем.
Такие попытки манипуляций оскорбляют память о Героях Небесной Сотни!
Зеленые попугаи уже не знают куда облизать Оманского барыгу.
Венедиктова, то підіграєш на пару з головним членограєм?