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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (16378) церква (410) ПЦУ (531)

 Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін закликав українців поважати національну самосвідомість, але не забувати спільну історію Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у рамках проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Російський президент зазначив, що якщо у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли.

Путін також висловився про Українську православну церкву. За його словами, самостійність Української православної церкви Московського патріархату повна, і до розколу була повністю незалежною від Москви.

"Ні, треба було обов'язково розрізати по живому, - додав президент РФ. - Навіщо?"

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату "означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177049
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это треш!
Дайте мне контроль над СМИ и я превращу людей в стадо свиней. (С)
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Тупорылому х##лу нужно (тоесть В.В.Х он же В.В.П) объяснить что украинцы (ранее русичи) это те люди, которые жили здесь на этой земле издавна.... а русские это мокша меря и тд и тп.... - они же болотные люди которые смешались с татарами которые их завоевали и уже потом они украли чужую историю и название и получились болото-татарские люди русскими
Но что ему этому тупорылом или упоротому Х##лу объяснять
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Могу добавить только одно: ***** идешь ты нах!!! Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 2379
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нам насрать откуда ты, ху...ло пришло. откуда ты приходило, ты приходило без нас
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я здогадуюсь, звідки ви прийшли
вас посилали на хєр (птн пнх), то ви вже повернулись?
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Кацапня древний и культурно продвинутый социум. Они тогда уже в дуплах и норах жили, когда наши (потому что дикие ) предки-украинцы свои хаты белили и византийцам бамбулей выписывали.
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Якщо вони були незалежними, окремими, то що різали, по якому живому? Що воно меле? Мені це нагадує словоблуддя "української" влади
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*****, тебе і так в Аду зачекались, яке тобі діло до церкви?
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Різати треба, Вовчик, бо українська церква на відміну від кацапської, кононічна. Нам з варварами та сектантами не по дорозі!
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