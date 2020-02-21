 Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Він був (витік. - Ред.). Ми підозрюємо, що це була людина, яка працювала за часів Горбатюка (колишній начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури. - Ред.). Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це не були втрачені матеріали, це були скопійовані матеріали", - зазначив Рябошапка.
Він упевнений, що розслідування цієї справи доведуть до логічного завершення, а винних притягнуть до відповідальності.
У листопаді 2019 року в Генпрокуратурі почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.
https://patrioty.org.ua/society/shevroniv-svoikh-ne-skynuv-95-kvartal-uslavyv-berkut-u-rokovyny-rozstrilu-nebesnoi-sotni-316438.html?fbclid=IwAR0GYDi_zylaKV2CESBRcNIxBZ0J7gz-uaFJ4bTSvFX6fumHRM64m6yO4us
Как про эбонитовые палочки не написали? научились сдерживать свои быдлячьи порывы?
вы ошибаетесь. правильный ответ - "мы продаем или покупаем?"
это называется очерчивание круга подозреваемых
просто журнашлюхи делают из этого многозначительное откровение)))
Какой по счету уверенный, сколько уже вас было таких уверенных чиновников? Сбился со счета на шестом году.
Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюке Источник: https://censor.net.ua/n3177048
Мы знаем, кто это мог сделать. Источник: https://censor.net.ua/n3177048
Ему говорят, что сведения УНИЧТОЖЕНЫ!
А он отвечает, что ничего не уничтожено, а была "утечка".
То есть он ищет НЕ того, кто уничтожил доказательства в деле " Майдана", а того, кто это растрезвонил.
Студия животных
від прокурора
зачекалися результатів і посадок,
а не оголошення майбутніх подій,
які не факт, що стануться