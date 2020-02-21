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 Політика України, Події
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Все про:майдан (622) розслідування (1647) Рябошапка Руслан (282) злочини проти Майдану (99)

 Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство знає, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Він був (витік. - Ред.). Ми підозрюємо, що це була людина, яка працювала за часів  Горбатюка (колишній начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури. - Ред.). Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це не були втрачені матеріали, це були скопійовані матеріали", - зазначив Рябошапка.

Він упевнений, що розслідування цієї справи доведуть до логічного завершення, а винних притягнуть до відповідальності.

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У листопаді 2019 року в Генпрокуратурі почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої ​​втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177048
 
 
 Топ коментарі
 
СПОЧАТКУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПУСКАЄ ВБИВЦЬ, А ПОТІМ КЛАДЕ КВІТИ НА МОГИЛИ УБИТИХ Вбивць, по яких є докази, що саме вони стріляли, саме вони вбивали, випустити цих убивць і йти тепер класти квіти людям, яких вбили, - як цю людину можна назвати?
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Мог быть это не был,значит точно не знаем,значит снова врёт.
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Двое их было Петя и Пастор Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 809. Это они беркутню мочили с катапульты, а Виталик на шухере стоял. Вы уже с делом Шеремета облажались по полной
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Мог быть это не был,значит точно не знаем,значит снова врёт.
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Якщо над справою працюють ті ж самі слідчі та експерти, що й по справі Шеремета, то стопудово все точно і доказано!
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Они просто стебутся и кривляются...
Как про эбонитовые палочки не написали? научились сдерживать свои быдлячьи порывы?
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Мы знаем, но не скажем/ В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапко отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений./ Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски 10.02.20 23:40 / На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует привлечь к ответственности, он ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит" . 04.10.2019 18:27
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" Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? "

вы ошибаетесь. правильный ответ - "мы продаем или покупаем?"
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Мы знаем, кто мог быть причастен/ Рабинович -сопляк против Рябошапки.
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формально все правильно
это называется очерчивание круга подозреваемых
просто журнашлюхи делают из этого многозначительное откровение)))
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СПОЧАТКУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПУСКАЄ ВБИВЦЬ, А ПОТІМ КЛАДЕ КВІТИ НА МОГИЛИ УБИТИХ Вбивць, по яких є докази, що саме вони стріляли, саме вони вбивали, випустити цих убивць і йти тепер класти квіти людям, яких вбили, - як цю людину можна назвати?
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Ясный пень. Барыги и мародеры покрали все. Брата вбыв. И зьив.
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Соя - а не подавилась би ти трухлявою шоколадкою
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Двое их было Петя и Пастор Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 809. Это они беркутню мочили с катапульты, а Виталик на шухере стоял. Вы уже с делом Шеремета облажались по полной
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"...Он уверен, что расследование этого дела доведут до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности..."

Какой по счету уверенный, сколько уже вас было таких уверенных чиновников? Сбился со счета на шестом году.
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оці два твердження є взаємовиключними:
Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюке Источник: https://censor.net.ua/n3177048
Мы знаем, кто это мог сделать. Источник: https://censor.net.ua/n3177048
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Це означає що його скоро кишнуть звідти.
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ЛОЖЬ и ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ!
Ему говорят, что сведения УНИЧТОЖЕНЫ!
А он отвечает, что ничего не уничтожено, а была "утечка".
То есть он ищет НЕ того, кто уничтожил доказательства в деле " Майдана", а того, кто это растрезвонил.

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якось невпевнено,

від прокурора
зачекалися результатів і посадок,
а не оголошення майбутніх подій,
які не факт, що стануться
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Бл***ь, прям как Чечетов - тоже много знал, а летать не научился!
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