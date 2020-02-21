 Ми знаємо, хто міг бути причетний до витоку інформації у справах Майдану, - Рябошапка

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Він був (витік. - Ред.). Ми підозрюємо, що це була людина, яка працювала за часів Горбатюка (колишній начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури. - Ред.). Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це не були втрачені матеріали, це були скопійовані матеріали", - зазначив Рябошапка.

Він упевнений, що розслідування цієї справи доведуть до логічного завершення, а винних притягнуть до відповідальності.

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У листопаді 2019 року в Генпрокуратурі почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої ​​втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.