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 Політика України
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Все про:наклеп (29) свобода слова (246) ЗМІ (751) медіа (34) фейк (223) Венедіктова (43)

 Венедіктова підтримала введення штрафів для медіа: Лише грошима. По-іншому ця система працювати не буде

Журналісти мають розробити самі свої стандарти.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

"Я не можу дати якісну оцінку жодному законопроєкту щодо медіа, я їх не читала", - розповіла вона.

"Я вважаю, того, що зараз є в чинному законодавстві, більш ніж достатньо", - наголосила т.в.о. голови ДБР, відповідаючи на запитання про введення кримінальної відповідальності для блогерів і журналістів.

"У мене різні відносини з журналістами були. Я вважаю, що журналісти - це четверта влада, і їхня діяльність дуже важлива. Наступати на неї не можна. Бо там, де не зможе правоохоронна система, судова система, законодавча система, журналісти - на вістрі. Вони живі. Вони справжні. Якщо вони справжні. Тому тут питання до вашої журналістської спільноти. Мені здається, ви маєте розробити самі свої стандарти. І з цим розібратися. Якась боротьба з фейками - так, напевно, має бути. Тому що теж іноді читаю про себе такі речі, які вже для мене смішні. Але раніше я справді переживала з цього приводу. Тому вважаю, що на свободу слова наступати абсолютно не потрібно. У нас для роботи є збалансована система, треба нею просто користуватися. Коли правоохоронна система працюватиме так, як вона має працювати, такого траплятися не буде. Коли судові рішення ухвалюватимуться якісно. Там, де були наклеп, фейки, люди будуть за це платити гривнею", - пояснила Венедіктова.

На уточнення, чи має вона на увазі штрафи, Венедіктова відповіла: "Звичайно. Це потрібно реально робити, щоб відповідали власники медіа. Вони потім шляхом регресного позову відшкодовуватимуть, якщо захочуть. І лише такий економічний ефект змусить людей перевіряти свої матеріали. Тільки так. Лише грошима. По-іншому ця система працювати не буде".

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З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177045
 
   
 Топ коментарі
 
100%..
Цвынтар и прочие 112 будут демонстрировать парады деда Хуни...
А им за это будет ШТРАФ!!!)))
Админка в несколько минималок....
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Це ПОТУЖНА пропозиція ВАТНОЇ КУРКИ...
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Заплатит, если к примеру ты сможешь это доказать в суде. Ну а если не докажешь, то заплатишь ты. Как-то так. Это работает в обе стороны.
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100%..
Цвынтар и прочие 112 будут демонстрировать парады деда Хуни...
А им за это будет ШТРАФ!!!)))
Админка в несколько минималок....
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А шкіряну флейту в писок ця козлорожа курва не бажає ?
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Коррупцию побороли пора и за СМИ браться. Ой чувствую, братцы клоуны, плохо вы закончите, очень плохо!
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У ОВОЩА было 4 дня на подготовку побега...
У этого ШАПИТО будет максимум 4 часа добежать до Борисполя...
У народа в отличии от 2014...есть опыт и оружие! В этот раз не будет палок и фанерных щитов...
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Возвращалась бы эта "недосудья", "недозаконотворец" и "недорасследователь" к себе в ХГУ. Раз уж во всем полутора миллионном городе с юридическим институтом/академией не нашлось специалиста/ученого, чтобы возглавить кафедру (в 27 лет!).
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Кто нибудь уберёт эту Венедиктову? Ведь сколько уже раз им говорить что если нет мозгов не лезь ты в прямые эфиры и не открывай рот вообще нигде,так нет же эти дебилы везде свой пятак всовывают. Этой двоечнице и полной профанке которую всегда отсеивали со всех конкурсов куда она пыталась всунуться из за её полной безграмотности и наклонности к "шахер-махер" поставили в ДБР с одной целью ,посадить во что бы ни стало Пороха,это её единственная задача а она вместо этого лезет что там поддерживать не поддерживать. Блин твоё дело телячье, стой и не мычи.
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Будет работать и без штрафов.
Порка розгами на площади!

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