 Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця регіонального управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмила Трапезникова.
"Її зняли з поїзда з температурою 38 градусів. Громадянку Китаю направлено до інфекційної лікарні Брянська", - сказала Трапезникова.
За її словами, решту пасажирів вагона, де їхала ця жінка, направлено на карантин у Брянську міську лікарню.
"Ситуація на контролі. Ми нею займаємося. Детальну інформацію буде надано в другій половині дня", - сказала співрозмовниця агентства.
Як пишуть росЗМІ, в одному вагоні з громадянкою КНР їхало 24 людини - 22 пасажири і два провідники
Жінку відразу зняли з поїзда, посадили в автомобіль швидкої допомоги і відвезли в інфекційну лікарню Брянська.
Сам потяг також вирушив у Брянськ - для проведення системи карантинних заходів.
"24 людини, які були у вагоні з жінкою, будуть доставлені на 6 автомобілях швидкої допомоги в Брянську міську лікарню №4, - повідомили представники служб - Для них вже підготували спеціальний окремий корпус з ліжками і наборами одноразового посуду. Жінку з Китаю помістять в ізолятор".
Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці кількість загиблих в Хубей від спалаху коронавірусу досягло 2247. Кількість заражених у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього у світі - 76 498.
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
https://360tv.ru/news/crime/kitajtsa-ubili-v-kurskoj-oblasti-posle-vypiski-iz-bolnitsy/
Вирус есть ли, вируса нет ли - а срок уже дали.
Мои поздравления.
P.S. Это означает, что в РФ дефицит тестов на коронавирус.
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Так что могу тебя успокоить, можешь пойти и наконец умыться
смотрели ролик, там рассказывали, что в Китае ввели смертную казнь за распространение вируса именно из-за того, что люди сбегают из больниц, считая себя здоровыми и скрывают свои симптомы.
Нужно чтобы в 250 странах Мира президентами были Зеленские
Да ЗЕбобики?)))
наверняка, Скобеева/Соловьев/Киселев скажут по ТВ, что кляты пиндосы придумали эпидемию, что б сорвать парад победобесия..
Расскажите кто нибудь об этом зе-идиотам из минздрава..., что бы для них это не было сюрпризом..
Fuat
@lilygrutcher
·6 мин
Iraq closes its borders with Iran due to Coronavirus.
а если бы пассажиров разместили
возле твоего дома
посмотрел бы на тебя
зная нашу ментальность охрана через
неделю будет спать как медведи в зимнюю спячку
кто то захочет родственников увидеть
кто пика попить и.т, д. и. т п.
Бо якщо з Києва, то та хвора китаянка в Україні могла вже заразити купу людей.
Для нинішньої влади ото може бути нежданчик, ну і для нас усіх.