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 Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою

Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту в Брянську і направили в інфекційну лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця регіонального управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмила Трапезникова.

"Її зняли з поїзда з температурою 38 градусів. Громадянку Китаю направлено до інфекційної лікарні Брянська", - сказала Трапезникова.

За її словами, решту пасажирів вагона, де їхала ця жінка, направлено на карантин у Брянську міську лікарню.

"Ситуація на контролі. Ми нею займаємося. Детальну інформацію буде надано в другій половині дня", - сказала співрозмовниця агентства.

Також читайте: Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька

Як пишуть росЗМІ, в одному вагоні з громадянкою КНР їхало 24 людини - 22 пасажири і два провідники

Жінку відразу зняли з поїзда, посадили в автомобіль швидкої допомоги і відвезли в інфекційну лікарню Брянська.

Сам потяг також вирушив у Брянськ - для проведення системи карантинних заходів.

"24 людини, які були у вагоні з жінкою, будуть доставлені на 6 автомобілях швидкої допомоги в Брянську міську лікарню №4, - повідомили представники служб - Для них вже підготували спеціальний окремий корпус з ліжками і наборами одноразового посуду. Жінку з Китаю помістять в ізолятор".

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці кількість загиблих в Хубей від спалаху коронавірусу досягло 2247. Кількість заражених у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього у світі - 76 498.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177044
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіл! Терміново повертай поїзд Київ-Москалія у Санжари!
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
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Хорошо границу пересекли. Карантин в Брянске. Нам меньше хлопот. Ну и украинские посетители "дружественной" страны пусть теперь "попарятся" в карантине, тем более что там же "братья".
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це не так важливо! "якарізниця", коли вулиці заасіальтовані та освітлені?
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Зебіл! Терміново повертай поїзд Київ-Москалія у Санжари!
Цеж такий піар!
І дядько Вова подякує!
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А почему у нас вообще ездят поезда на рассею? У нас же вроде пока ещё Украина, а не малоросия
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Нехер шастать -- кацапы вам покажут руцкий мир во всей красе
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Китайца убили в Курской области после выписки из больницы после завершения карантина.

https://360tv.ru/news/crime/kitajtsa-ubili-v-kurskoj-oblasti-posle-vypiski-iz-bolnitsy/
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Вот как раз в Московию с температурой нужно впускать в первую очередь. А вот въезд от туда запретить и с температурой и без...они все полюбому больные (как минимум на голову)
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операция прикрытия Аваковым продажи украинской земли кагалом Коломойского продолжается. Вначале Аваков- не Разумков- начал Шереметгейт, но закон о продаже земли отложили. Теперь Аваков выдаёт себя за главного специалиста по коронавирусу . А барыга Разумков под вопли Авакова делает своё черное дело -разрушает Украину.
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Скажу больше, Аваков и сам вирус запустил для прикрытия продажи земли.))
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Быстро, чётко, жёстко. И никаких протестов на Брянщине
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И, что характерно, неизвестно, а есть ли у задержанных коронавирус. Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" поместили на карантин в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой - Цензор.НЕТ 7597

Вирус есть ли, вируса нет ли - а срок уже дали.
Мои поздравления.

P.S. Это означает, что в РФ дефицит тестов на коронавирус.
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от дурачок, ось, можу продати
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Их просто Супрун не лечила, не советовали мочить манту или сидеть голой попой на камнях, потому и не пуганый народ в Брянске.
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А ещё у украинцев сократилась память: https://focus.ua/amp/ukraine/402912
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*Раньше манту действительно нельзя было мочить, потому что наличие возбудителя туберкулеза проверялось путем нанесения пробы на царапину на коже. Однако сейчас туберкулин вводят под кожу, куда вода попасть не может. А вот чесать, тереть и мазать пробу косметическими средствами или красками действительно не стоит*

Так что могу тебя успокоить, можешь пойти и наконец умыться
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І головне насрати зеблюку куди їхали ті люди не те,що на мацквароту даму з сабокой
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ВО ПЕРВЫХ НЕТ ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРА О ТОМ ЧТО ЕЁ КУДАТО ПОВЕЗЛИ НО ЭТО СЕКРЕТ, ВО ВТОРЫХ ПОВЕЗЛИ В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ, А НЕ САНАТОРИЙ ПОД КАЛУГОЙ ИЛИ МУРМАНСКОМ
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Так а звідки потяг їхав? З Києва? Тоді питання- з ким контактувала китаянка в Україні.
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це не так важливо! "якарізниця", коли вулиці заасіальтовані та освітлені?
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А кацапи учора ржали цілий день що у нас уже є коронавірус а те що в них зараено пів сібірі ім *****
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у америці вже є коронавірус? жжжесть! ну ви там.. тримайтеся! Скалецьку на допомогу вислати не можемо - в карантині....
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Тішся, є вже і у нас той вірус ,тобі стало легше?
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Сибирь уже не раССея - то исконные земли Китая))
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Исконные земли Китая за Китайской стеной. А с Сибири на них динозавры какие-то нападали. Я кино смотрел.
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Хорошо границу пересекли. Карантин в Брянске. Нам меньше хлопот. Ну и украинские посетители "дружественной" страны пусть теперь "попарятся" в карантине, тем более что там же "братья".
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Карточный шулер Путлер обыграет шута в 2 счета.Главное не стрелять.
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китайцы конечно сидоры, так себя вести!
смотрели ролик, там рассказывали, что в Китае ввели смертную казнь за распространение вируса именно из-за того, что люди сбегают из больниц, считая себя здоровыми и скрывают свои симптомы.
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Украине нужен маршал Маннейгейм,а не цирк Шапито
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Потяг Київ-мацква треба спалити,шоб віруси в Україну не повернулись.
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Согласен. Просто забросать пассажиров камнями как в Новых Санжарах будет недостаточноПасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 3480
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Прочитал шутку в Ютьюбе.
Нужно чтобы в 250 странах Мира президентами были Зеленские
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Просто нужно перестать ЧИХАТЬ!)))))
Да ЗЕбобики?)))
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Зачем это все!Этот вирус совершенно безвредный! Стыдно перед..аргентинцами и другими иностранцами...
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спекуляції тільки за наших... про латиносів забули... тихо ждуть великих доходів від їх урядів....
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Канєшна бєзврєдний. У порівнянні з зебанутими на всю голову.
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Сейчас их обработают полонием и отпустят. Делов то...
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если эпидемия короновируса продлится еще пару месяцев, то юбилейный парада победобесия Пукина над Германией будут проводить в виде мультиков..
наверняка, Скобеева/Соловьев/Киселев скажут по ТВ, что кляты пиндосы придумали эпидемию, что б сорвать парад победобесия..
Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 2626
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Ирак закрыл границы с Ираном из за эпидемии короновируса....
Расскажите кто нибудь об этом зе-идиотам из минздрава..., что бы для них это не было сюрпризом..



Fuat

@lilygrutcher

·6 мин

Iraq closes its borders with Iran due to Coronavirus.
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У меня только один вопрос, а занимается ли хоть кто нибуть теми с кем эта китаянка контактировала в Украине, ведь если диагноз подтвердится сейчас может куча народу разносить заразу.
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по-моему, как ни жаль это произносить, в Украине это вопрос времени...
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Це говорить про те що в Києві бродить коронавірус , якщо вона до поїздки жила в Києві . Це свідчить про те що по Києву вже бродять люди з інкубаційною стадією розвитку захворювання . Судячи з повідомлень з Китаю в них одужують 8 помирає 1 , хоча Штати говорять про 4.3 : 1 . Тобто летальність від 12 до 25 відсотків ? Конкретної інформації доктор юриспруденції не організувала , бо доктор юриспруденції . Тому і гадають люди на кавовій гущі .
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Поезд в РАБссиянское счастье по имени ГУЛАГ ездят украинцы? Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 3535Ужос
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Так как там Петина торговля на крови? Поезд "Москва - Киев" этого мало. Авиарейсы Внуково - Борисполь пожалуйста. И всего за 1 352 грн Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 6568. И даже посадка в Брянске не предусмотрена
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Знаменитой фигуристке Ирине Родниной запретили въезд в США,точно коронавирусная Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 4648
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Страшно, что даже конченые кацапы организовывают борьбу с потенциальной угрозой лучше, чем наши зе-рагуля
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Китайцев в Сибири более миллиона. Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 6389Шныряют туда сюда 5 раз в неделю,особенно в Шанхай
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и никого в этой ветке не волнует, что китаянка ехала из Киева ?
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Путлер запретил коронавирус на РАБссии.Скабеева правильно сказала : у нас иммунитет Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою - Цензор.НЕТ 9980
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Я же писал что вирус не только самолётами летает.
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Вот это "джек пот".Надеюсь местное население на костре их сжечь не захочет.
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И смех и грех. А еще интересно, что в войне с рашистами должно еще ко всему тому что есть произойти, чтоб перестали регулярно ходить поезда из Украины в московию?
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Жували Зелені соплі довго... привезти можна було ще місяць назад. тепер з епіцентру привезли біозброю..., якщо вже привезли, не змогли розмістити в спецалізованих ізоляторах, хоч тимчасових, за межами населених пунктів. Статистика - на 9 одужавших, 1 смерть.
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біозброю привезли, а як з нею поводитись не навчені..... - діти.... що з них візьмеш окрім проблем.
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Средневековье какое то.Тут без жестких действий со стороны власти не обойтись.Подстрекателей выявлять и судить по всей строгости,а законодателям эту строгость поправить в законах,в сторону ужесточения.Иначе анархия и беспредел.
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все умничают
а если бы пассажиров разместили
возле твоего дома
посмотрел бы на тебя
зная нашу ментальность охрана через
неделю будет спать как медведи в зимнюю спячку
кто то захочет родственников увидеть
кто пика попить и.т, д. и. т п.
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Може то потяг їхав з москви?
Бо якщо з Києва, то та хвора китаянка в Україні могла вже заразити купу людей.
Для нинішньої влади ото може бути нежданчик, ну і для нас усіх.
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