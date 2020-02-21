 Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця регіонального управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмила Трапезникова.

"Її зняли з поїзда з температурою 38 градусів. Громадянку Китаю направлено до інфекційної лікарні Брянська", - сказала Трапезникова.

За її словами, решту пасажирів вагона, де їхала ця жінка, направлено на карантин у Брянську міську лікарню.

"Ситуація на контролі. Ми нею займаємося. Детальну інформацію буде надано в другій половині дня", - сказала співрозмовниця агентства.

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Як пишуть росЗМІ, в одному вагоні з громадянкою КНР їхало 24 людини - 22 пасажири і два провідники

Жінку відразу зняли з поїзда, посадили в автомобіль швидкої допомоги і відвезли в інфекційну лікарню Брянська.

Сам потяг також вирушив у Брянськ - для проведення системи карантинних заходів.

"24 людини, які були у вагоні з жінкою, будуть доставлені на 6 автомобілях швидкої допомоги в Брянську міську лікарню №4, - повідомили представники служб - Для них вже підготували спеціальний окремий корпус з ліжками і наборами одноразового посуду. Жінку з Китаю помістять в ізолятор".

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці кількість загиблих в Хубей від спалаху коронавірусу досягло 2247. Кількість заражених у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього у світі - 76 498.