 Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі ATR заявила нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець.
"Мабуть, найбільш прийнятною ситуацією я би бачила створення спеціальних точок, де можна взяти участь у виборах десь ближче до кордону Криму. Або створення певних умов, щоб бачити, розуміти, які люди хотіли б проголосувати або розуміли, як вони бачать цю ситуацію надалі, мали можливість це зробити", - зазначила вона.
За її словами, після цього може виникнути питання: "що з цим далі робити".
"Оскільки, що б ми там не робили, але ж ми розуміємо, що імплементувати умовно кажучи ту місцеву владу, яку ми отак теоретизовано можемо брати, потім на практиці буде складно, поки що, мабуть, неможливо", - зазначає депутатка.
При цьому вона зазначила, що не можна залишити кримчан без місцевих виборів, однак визнала, що провести їх на півострові наразі неможливо.
Рятуйте!
Видав указ про ще більше каміння з неба, пообіцяли виконати.
Отак виглядає заява про проведення виборів на окупованих територіях.
Идиоты.....
Кого вы выбрали зебилы?...
На КПВВ скриньки поставте. Всі що за фашистською пенсією йдуть точно як треба проголосують.
Прокуратура Крыма в Киеве уже есть...
Да уж, если человек слуга народа, то это навсегда...)
Хотя так можно отобрать у крысчан лишние для них паспорта - пусть сами выбирают, какой оставить...