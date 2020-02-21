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 Політика України
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Все про:Крим (8783) місцеві вибори (152) Мошенець Олена (2)

 Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму

Місцеві вибори для мешканців окупованого Криму можна провести, організувавши пункти для голосування на адміністративній межі з півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі ATR заявила нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Мабуть, найбільш прийнятною ситуацією я би бачила створення спеціальних точок, де можна взяти участь у виборах десь ближче до кордону Криму. Або створення певних умов, щоб бачити, розуміти, які люди хотіли б проголосувати або розуміли, як вони бачать цю ситуацію надалі, мали можливість це зробити", - зазначила вона.

За її словами, після цього може виникнути питання: "що з цим далі робити".

"Оскільки, що б ми там не робили, але ж ми розуміємо, що імплементувати умовно кажучи ту місцеву владу, яку ми отак теоретизовано можемо брати, потім на практиці буде складно, поки що, мабуть, неможливо", - зазначає депутатка.

При цьому вона зазначила, що не можна залишити кримчан без місцевих виборів, однак визнала, що провести їх на півострові наразі неможливо.

Також читайте: Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177043
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги в своєму репертуарі. Можно создать специальные точки ближе к границе, - "слуга народа" Мошенец о проведении местных выборов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8746
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Позвольте спросить, за кого должны голосовать эти люди??? По какому округу??? В каком местном совете Крыма будут заседать те депутаты, за которых проголосовали крымчане??? Зелебобики, не знаете как теперь добрать голоса? Подождите, весной вас п№здить начнут!
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Как же так, никто и не ожидал предательства и сдачи интересов Украины, а тут вдруг в феврале 2020 года ТАКОЕ?!
Рятуйте! Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8851
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та отож - дважды перечитала а бред как был, так и остался
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Каждый может себе провести выборы в Крыму дома,это по сути дело не поменяет.
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Я вже проголосував. Обрав себе генерал-адміралом Таврії і Крима, солончаків і степів, пересохлого каналу і каміння з неба.
Видав указ про ще більше каміння з неба, пообіцяли виконати.

Отак виглядає заява про проведення виборів на окупованих територіях.
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Зерно истины в этом есть. Создать парламент Крыма ну хотяб в Гениченске!
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Когда собаке нечего делать она яйца лижет
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Місцевих... Виборів... В окупованому Криму... І чим новообрані керувати будуть? Країною у смартфоні? В клан об'єднаються, і підуть добувати ресурси?
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Крыма нет,а чиновники от Крыма есть...парадокс
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Уяви- нічого не робиш, а бабло капає. Не робота- мрія)
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Краина в смартфоне - а реальные деньги в кармане.
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Позвольте спросить, за кого должны голосовать эти люди??? По какому округу??? В каком местном совете Крыма будут заседать те депутаты, за которых проголосовали крымчане??? Зелебобики, не знаете как теперь добрать голоса? Подождите, весной вас п№здить начнут!
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За кого они будут голосовать? Территория оккупирована.
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за Гоблина (Аксенова) - а товарисчи с Московии считать будут..., а потом эта легализированная зе-идиотами публика проведет повторный референдум о присоединении к РФ....
Идиоты..... Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 456
Кого вы выбрали зебилы?...
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им шо лавров кокс поставляет бесплатно. это ох....ть
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Безкоштовна ідея:
На КПВВ скриньки поставте. Всі що за фашистською пенсією йдуть точно як треба проголосують.
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А можно прямо тут проголосовать,чтоб хйло убиралось из Крыма,назначить туда губернаторов,депутатов и отправить их туда,восстанавливаться в правах.
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Они останутся в Киеве, "по объективным причинам", будут объедать госбюджет и имитировать бурную деятельность...
Прокуратура Крыма в Киеве уже есть...
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Поклонскую вроде послом хотят назначить в Киев.
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Нужно навести порядок с гражданством. Право голоса должно быть только у того, кто имеет ЕДИНСТВЕННОЕ украинское гражданство. Те кто получил еще какое то ( РФ, "ДНР, ЛНР," Мозамбика, а также даже стран ЕС и т.д. к выборам не допускать ) Тех кто сотрудничает с оккупационными властями, работает на гос службе тоже. Остальные все имеют право голоса и могут голосовать и быть избранными. ( но это не про нас, мы же тоже "гибридные" как и наш ордынский сосед, а до Европы мы еще не доросли да и положение у нас сейчас не то)
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почему только к выплатам? выдать им паспорт не гражданина (какаяразница) и чтоб они не имели права вообще принимать какое-либо участие в жизни нашей страны
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Дна дебилизму зебобиков не видать. Где этих уродов насобирали? Похоже на концертах 95 квартала.
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Люди з окупованих територій можуть брати участь у голосуванні на підконтрольній території. А якщо ця ТП говорить про вибори до місцевої влади на окупованих територях, то пропоную їй провести на цих територіях передвиборчу агітацію всім складом фракції СН. Потім ті, хто все ще будуть живі, розкажуть іншім технологію процесу.
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Кто-то из ЗЕленых ублюдков может объяснить украинцам зачем СН срочно понадобились пророссийские избиратели из Донбабве и Крыма?
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Да-а-а, а при Порохе такого не было. Похоже, их всех в дурку и пожизненно...За кого ж вы, зебилы, проголосовали?..
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При выезде из оккупированного Крыма крысчане будут предъявлять кацапские паспорта, а при голосовании - паспорта Украины...((
Да уж, если человек слуга народа, то это навсегда...)
Хотя так можно отобрать у крысчан лишние для них паспорта - пусть сами выбирают, какой оставить...
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местные выборы нужны для того что бы было местная ВЛАСТЬ, а не для галочки. какая может быть местная власть не оккупированной территории, только оккупационная
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Не важно де, не важно кого, не важно хто. Слугам потрібні вибори як такі. Вжк видно, що зєлік пообіцяв макронам які-небудь вибори. На любих умовах. Йде легітимізація російської окупації. Це миздець, панове.
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А не объявлен ли конкурс в партии СН на победителя "самых умных" идей? Пока еще Арахамия лидирует, но и другие идут "ноздря в ноздрю". Итого конкурса подведут в конце года.
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