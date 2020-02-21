 Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі ATR заявила нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Мабуть, найбільш прийнятною ситуацією я би бачила створення спеціальних точок, де можна взяти участь у виборах десь ближче до кордону Криму. Або створення певних умов, щоб бачити, розуміти, які люди хотіли б проголосувати або розуміли, як вони бачать цю ситуацію надалі, мали можливість це зробити", - зазначила вона.

За її словами, після цього може виникнути питання: "що з цим далі робити".



"Оскільки, що б ми там не робили, але ж ми розуміємо, що імплементувати умовно кажучи ту місцеву владу, яку ми отак теоретизовано можемо брати, потім на практиці буде складно, поки що, мабуть, неможливо", - зазначає депутатка.

При цьому вона зазначила, що не можна залишити кримчан без місцевих виборів, однак визнала, що провести їх на півострові наразі неможливо.

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