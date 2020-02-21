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 Політика України
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Все про:ДБР (894) Венедіктова (43) Федина (29) Звіробій Маруся (30)

 Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій

Україні бракує сили, довіри і поваги до державних інституцій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

Відповідаючи на запитання про судові перспективи справи щодо нардепки від ЄС Софії Федини та волонтерки і ветеранки Марусі Звіробій т.в.о. голови ДБР зазначила, що оскільки не є керівником органу досудового розслідування, то буде неправильно їй це аналізувати.

"А з точки зору свободи слова ... Це ж класичний приклад: моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Тому свобода слова існує. Але є такі поняття як наклеп, погрози і так далі. Є перелік злочинів, які передбачені в Кримінальному кодексі. І якісь речі, які переходять межі і підпадають під Кримінальний кодекс, теж мають місце бути. Чого бракує, напевно, зараз нашій державі - це сили, довіри і поваги до державних інституцій. Не може бути держава сильною без держав енних інституцій. Уявімо, що такий випадок стався де завгодно. Сидить депутат Європарламенту зі своїм другом, громадським діячем, десь у шинку в Брюсселі і ось таке озвучує на будь-якого президента європейської країни. Ви собі це уявити можете? Я собі це уявити не можу. Тут не стоїть питання застереження. Є закон. Люди, які закони пишуть і приймають, не можуть ці закони ігнорувати і плювати на них. Не можуть", - заявила Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

"Ми йдемо в Європу. Тому повинні бути європейцями в головах і в серцях. Я так відчуваю. Ми можемо говорити все, що завгодно. Важливо, що ми робимо. Тому коли депутати говорять одне, а своїми діями демонструють інше, у мене виникає когнітивний дисонанс. Я сподіваюся, що ніколи не буду в ситуації, коли говорю одне, а роблю інше. Це найжахливіше, що може бути. Тому що ми ж говоримо, знову-таки, про відповідальних громадян, чи не так?" - додала т.в.о. голови ДБР.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ДБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федини. 27 жовтня вони разом під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177041
 
   
 Топ коментарі
 
Во Мразь! Помоему это что она предлагает не по европейски а по Кацапски. Только в кацапии из дебила-карлика делают икону!
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Венедиктова --у тебя зам сепар Враг Украинского Народа Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 2246
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"Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям." нет, это именно "институциям" не хватает уважения к Украине. А там где нет уважения, ни о каком доверии и речи быть не может.
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Ничего на свете лучше нету
Чем ходить в соплях по белу свету.
Глазки пучит, не трясутся ножки,
Если нюхать белые дорожки.)))))
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Любая блондинка натуральная по уму будет умной в сравнении с этой ДУРОЙ которая в Ж..е...
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З Мертвечуком-Портновим і продажними судами.
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Во Мразь! Помоему это что она предлагает не по европейски а по Кацапски. Только в кацапии из дебила-карлика делают икону!
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В принципе то что она предлагает вполне по европейски и называется принципом равенства перед законом, только вот в соответствии с этим принципом, сперва нужно завести аналогичное дело на Зеленского (как он "расстреливал Парламент" и "хоронил Порошенко") и только после это рассказывать байки про справедливость
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Венедиктова --у тебя зам сепар Враг Украинского Народа
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"Украине не хватает силы, доверия и уважения к государственным институциям." нет, это именно "институциям" не хватает уважения к Украине. А там где нет уважения, ни о каком доверии и речи быть не может.
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Пані Венідіктова, чому слідчи Київського ТУ ДБР гальмують справи стосовно патрульних? Що сабаков не дозволяє принципово розслідувати? Скопилось безліч проваджень!!!!
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Сегодня ,,путь в Европу ,, выглядит именно так . Зебилы сделали это . Оруэлл отдыхает .
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З Поярковим вже обісралась, тепер думає, як із Звіробій обісратись. Ні дня без зашкварів.
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Очередная божья роса зебилам во все дыры!
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Странно...по Венедиктовой получается, что паРашка уже давно туда не идет, а бежит... Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 2862
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В Європу так в Європу - чому цей терорист ще на волі?
Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 9789
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Пам*ятаємо !..
.Хорт ....який розірвав портрет *мальдівського бариги .*.!
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Розшифруйте словосполучення "мальдівського бариги" за результатами судових рішень, з посиланнями на статті КС, якщо можна.
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Да да а кто это мальдивский барыга Богдан или Зеленский?
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якось чудно: слуги українські, а поганяла у них - ні.
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процититруй показания потерпевшего "барыги" )))
а монику уже цитировали )))
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Та вы и в Европе - в брониках и памперсах.
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В Європу так в Європу - погроза життю преиденту - на лаву!

Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 1785
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Так ми всі президенти,і коли дві президентші розмовляють про шостого преп.здента,це розмова рівноправних,я вже не згадую про ********* палички,безпрецендентну гру на роялі,Украіну-повію.розстріл парламенту.
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В якусь іншу европу йде зелений кагал...
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Про яку європу Венедиктова ліпить? Люди з свідомістю енкавеесника Європу згадують щоб ще вишуканіше когось замучити. Але не в ній поки що справа. Справа у зеленому чмошнику, який на камеру з підготовкою понти ганяє, а як щось не по сценарію, то смикається і всцикається. Нестабільна психіка, спричинена чи то хворобою, чи регулярним вживанням психотропних речовин.
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А за высказывания Портнова она ничего не хочет сказать?...
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А Портнов её туда продвигал не для того, чтобы она против него что-то говорила...
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Шановні так це та сама пані що провалилась на первиних тестах за судійське крісло не набравши навіть мінімальних балів? А зараз вона розказуе про закон та порядок...
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"А с точки зрения свободы слова... Это ж классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому свобода слова существует." Источник: https://censor.net.ua/n3177041

Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий - Цензор.НЕТ 2449
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но эта bitch забыла привести прецедентный эпизод из европы
или раши?
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Організм з москальським прізвищем, що прагне кинути у в'язницю майданівців
МАЄ ІТИ У ДУПУ
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и наркоман Арахамия там среди этих шарлотанов, куда ж без него))
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А уявіть собі, нешановна пані Вєнєдіктова, що в парламенті засідає депутат, а коли виходить з сесійної зали, то звинувачує військовиків армії своєї країни у вбивствах загарбників, які захопили частину цієї країни. Як ви там співали: "Ви можете собі таке уявити?". А тут і уявлять не треба, а тільки дивитись і слухати. Тож іди в ...ОПу зі своїми подвійними стандартами і підітри дупу своєму боху пустоголовому після того, як згадаєш прізвища цих двох дівчат при найвеличнішому...
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Арахамію вирощували в одній пробірці з Гадею Сявченко - на битві екстрасенсів.
Це такий ТБ-аналог УПячки - кузня кадрів фсб.
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А спросите у этой сyчки, сможет ли она навести хоть один аналогичный случай в европейской судебной практике?
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А как же Портнова угрозы что обещал загноить патриотов,судью? На них Европа не распространяется ?
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Всякі набу дбр мали бути взагалі незалежними органами але їх смотрчщіх міняють під угоду новому керівництву а по суті якцапській окупаційній владі...
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Ага. После вчерашних событий , Меркель лично просила включить Украину в состав Евросоюза!
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Венедиктова Законов не читает. а статья 346 УК Украины гласит:
"4. Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует."
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Не надо говорить "мы" когда речь идет о ЗЕленых прокацапских ублюдках.

1. Мы - это украинцы. Они - ЗЕленые прокацапские ублюдки. И МЫ знаем, куда идут ОНИ.
Не в Европу - это точно.
2. Прецеденты на Западе ватная ублюдина Венедиктова назвать может? На Роисе их полно (причем с теми же отмазками "как на западе"). А вот на Западе шото не припомню.
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Что то эта особь вообще заговорилась чёрти о чём. Но в одном она права: важны действия и поэтому не понятно почему она не открывает дела на одиозных преступников Медведчука, Рабиновича и тд, нет дел за невыполнение своих обязанностей президентами Украины, а только дела за разговоры на кухне. Или считает что опять одним закон, а другим можно творить любое беззаконие, как видно по её отношению к делам майдана. Не ужели опять придётся напоминать чем такое заканчивается?
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так і є.суцільна розпущеність і вседозволеність
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власть уважают за ее правильные действия, а не добываются уважения насилием
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Чувиха, устроившаяся по-блату на должность, поучает Украинцев, как жить. С@ка продажная!
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Ну тут Венедиктова права.Но хочется,что бы ее мысли были без исключений,а закон один для всех,а не только оппозиции.А начинать надо с президента.Назвал кого то гадом,или вором без решения суда,ответь за это по закону.
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"Силы, доверия и уважения к государственным институциям" Пля, что это чудо несет!? Какое у людей может быть доверие к государственным институциям, вы обычных взяточников не можете посадить! Суды не работают, правоохранительная система сажает только на заказ и дядь Сережу который курицу украл, СБУ сдало Крым и Донбасс и вообще занимается хрен знает чем, прокуратура - где результаты? Какое доверие, ау!
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Со 100% своим прокурором в Европу? Ну не смешите!
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ватників у Європу не пускають,
тільки за великі гроші і то тимчасово
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Українці ідуть в Європу, а ви, зелені мразі, ідіть в дупу.
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Венедиктова, а можна собі уявить, щоб президент однієї з країн Європи здавав інтереси власного народу, своїми недоумкуватими рішеннями наносив збитки її економіці, збройним силам, підривав її суверенітет та територіальну цілісність, і ганьбив країну своїм ідіотизмом?!!!...
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Когда депутаты говорят одно, а своими действиями демонстрируют другое, то причем тут ответственные граждане?
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