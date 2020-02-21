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 Політика України, Суспільство
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Все про:тварини (163) Зеленський (4583) Китай (472) евакуація (258) COVID-19 (131)

 "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути": Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку:

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українці Анастасії Зінченко, яку не евакуйовували з Уханя через відмову залишити собаку, знайти спосіб повернути її додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з розмовою з главою держави Зінченко опублікувала у своєму акаунті в Instagram.

"Мені зателефонував президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми", - написала Анастасія.

 
 
 
 
 
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Зокрема, Зеленський у розмові з дівчиною пообіцяв знайти "засоби і шляхи" для її повернення в Україну.

"Я знаю, ви залишилися, бо собаку не взяли на борт... ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто нещодавно дізнався про цю проблему... але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути", - сказав президент.

Також читайте: Українка Зінченко не стала евакуюватися з Уханя через проблеми з документами на собаку

Нагадаємо, Літак SkyUp мав евакуювати 48 громадян України і 29 іноземців з китайського міста Ухань, де спалахнув коронавірус Covid-2019. Трьох українців і одну іноземку не пустили на борт. Сереж них була і Анастасія Зінченко зі своїм улюбленцем.

У посольстві повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і продовжуватиме надавати їм всю необхідну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177040
 
   
 Топ коментарі
 
А він дійсно повний ідіот))
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МИ НЕ ПРОТИ ЛЮДЕЙ! ПОЧУЙТЕ НАС!
За репост буду щиро вдячна!
Я місцева жителька Санжар, знаходжусь зараз тут. Мені болить за наших людей: і за односельчан, і за евакуйованих.
Нам всім болить!
Новини навіюють хибну думку про позицію більшості нашого селища! Ми не проти людей!!!
Мені соромно, що дехто відреагував так агресивно. Ці люди не винні ні в чому... АЛЕ!

Люди не просто так вийшли на вулицю. Ми боїмося.
Читаючи щодня новини з Китаю, я і подумати не могла, що це може торкнутись малюсіньких Санжар.
По-перше, до вчорашнього дня ми не знали про те, що евакуйованих будуть розміщати у нас. НАС НІХТО НЕ ПОПЕРЕДЖАВ!!!!
Люди просто необізнані й не знають, чого нам чекати. АЛЕ ЦЕ НЕ ЛОТЕРЕЯ, РИЗИКУВАТИ НЕ МОЖНА.
Ми знаємо умови нашого санаторію. Повірте, люди бояться за свою безпеку та безпеку дітей!
Нам не сказали. Нас не попередили. Нас НЕ ПРОІНСТРУКТУВАЛИ! ЧОМУ????
Нам повинні були сказати про це. Розказати, як уберегти своє здоров'я та навчили профілактиці.
Медицина в Санжарах? Тут бракує слів...
Люди панікують через незнання!
Нам страшно, бо ми не знаємо, чого чекати.
Що робити, коли проявляться симптоми? Куди нам йти? ЧОМУ НАС НЕ ПРОІНФОРМУВАЛИ????
Зрозумійте нашу позицію. Ми не егоїсти. Але це повністю вина влади. Ми за мир та БЕЗПЕКУ!!!
#новыесанжары #новісанжари #коронавірус
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Боже, какая заботливая Бубочка! даже последнюю заберет, которую бросили проклятые мародеры и барыги. которые наживаются на войне. Шоу продолжается! Интересно, скока это будет продолжаться? Когда конец сериала?
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А че так сразу. Может она огнеупорная.


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Шоумен,пиарщик,клоун.Одичалая Отара 73% ,избравшая это.Раньше после фразы "Оно-довбой@б",ставил два знака препинания !?,сейчас поставлю три "Оно-довбой@б!!!"
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Кернес конечно ... нехороший человек, но в ситуации с эвакуацией послал и Зеленского и Авакова и сказал, что лично возглавит митинг протеста. Нагло и по-хамски.Но с трусами типа Зеленского работает.
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Это ************ Шария и пиар ей организовала паРаша хла ждем дальше высеры
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МНЕ ОДНОМУ КАЖЕТСЯ ЧТО ВСЕ ОПЯТЬ ДЕЛАЕТСЯ ПОД ПОЛНУЮ КОПИРКУ *****? ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР НА КАМЕРУ, ТИПО КАКОЙ ХАРОШИЙ **********, ПОМОГАЕТ! СКОЛЬКО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ ЗЕЛЕНСКОГО?
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