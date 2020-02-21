 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Кількість заражених у Китаї досягла 75 245 осіб. Загалом у світі - 76 498. Водночас одужали, за останніми даними, 18 442 особи.
Більшість випадків захворювання та смертей зафіксовано в китайській провінції Хубей.
Як повідомлялося, в четвер у центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Кількість загиблих у Хубеї від спалаху досягла 2144 на кінець четверга, що на 115 більше, ніж у попередній день.
Beard
@Angrybeardman
·10 год
Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю??? Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
а для нормальних людей це основи державності
зелене бидло голосувало за ковбасу і за вірус.
Намного больше, чем ваш Клоун!
Я что то не припоминаю чтобы у "Желтых жилетов" во Франции. да проверяли прописку!
Идиоты, не повторяйте и не розносите властный бред "Никому ничего не должных, кроме своих родителей!
И много, почему вы простите только одно и то же фото десятка людей, с узким обзором?
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=133s
Почему карантин в Санджарах.
Если что, ну поболеете гриппом недельку. Конечно это не приятно, но для белых этот вирус не смертелен. Во всяком случае факты пока говорят об этом.
За 53 дня - 2239 умерло. Население Китая 1,4 млрд.
Сравнил. Заболевших 75570 человек. Пекин - население около 22 млн. Заболевших 396, выздоровело 169 , 4 умерло.
https://www.youtube.com/c/DennDancer
Реальную картину можно посмотреть на видео.
Зато в Киеве не быдло и в Обухове, там интеллигенция проявила гражданскую позицию, человечный люди.
Коронавирус - эталонное бактериологическое оружие - долгий инкубационный период, разносится практически взглядом, убивает самых слабых, а здоровых иммобилизует на срок достаточный для вторжения. И эта зараза с большой долей вероятности уже в стране. В стране которая более-менее успешно ведет войну с превосходящими силами, если это не измена Родине и не намеренная диверсия - я не знаю как это назвать.
Проще обвинить народ в отсутвии человечности, чем правительство в халатности?
Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб
Применяйте люди обтирание! (внутренние)..."
В. Высоцкий
Після земельної "реформи" з "нормою" 10 000 га в одне Сольське рило, кількість померлих від голоду в світі різко збільшиться!
б*же, не сравнивай негров и европейцев...
https://twitter.com/i/status/1230523795519049728