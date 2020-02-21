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Все про:вибух (1857) ДСНС (2293)

 Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС

У четвер, 20 лютого, в Первомайську Миколаївської області внаслідок вибуху паливного бака загинуло двоє і постраждала одна особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 лютого о 16:28 у м. Первомайськ на території гаражного кооперативу під час зварювання паливного баку стався вибух, внаслідок чого 2 особи загинули та 1 особу госпіталізовано у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що о 16:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1 м2. Руйнувань будівельних конструкцій немає.

Від ДСНС залучалося 10 осіб та 2 одиниці техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177036
 
 
 Топ коментарі
 
Писец -- люди что Вы чудите ? Есть же єлементарные правила безопасности Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4037
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Сварному респект.Премия Дарвина. Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9164
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"Не всіх дурних війна вбила...". Нормальні люди водою бак заповнюють, щоб пари пального, з баку, витіснить... Потім зливають воду, і починають зварку... Нема нічого гіршого, як самовпевнений невіглас... Жаль, що і інші, разом з ідіотом, постраждали...
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Писец -- люди что Вы чудите ? Есть же єлементарные правила безопасности Два человека погибли, один травмирован в результате взрыва на территории гаражного кооператива в Первомайске, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4037
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"Не всіх дурних війна вбила...". Нормальні люди водою бак заповнюють, щоб пари пального, з баку, витіснить... Потім зливають воду, і починають зварку... Нема нічого гіршого, як самовпевнений невіглас... Жаль, що і інші, разом з ідіотом, постраждали...
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Это все от бедности. Обычно покупают новый бак (или машину).
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Точно, в мене вже попільничка повна, тре нову машину шукати.
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от і я кажу... РОЗУМНІ ЛЮДИ роблять як слід... і не в гаражі де ЦЕ РОБИТИ НЕ МОЖНА БО ДОВКОЛО -ЛЮДИ... а"пєрвамайські" ідійоти дома =на-куфнє чи в гаражі після 0.5-на-3х Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 445
а те що УКРАЇНСЬКЕ місто і досі по=москальські називають... це ж НЕПОДОБСТВО Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8418
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