 Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 лютого о 16:28 у м. Первомайськ на території гаражного кооперативу під час зварювання паливного баку стався вибух, внаслідок чого 2 особи загинули та 1 особу госпіталізовано у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що о 16:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1 м2. Руйнувань будівельних конструкцій немає.
Від ДСНС залучалося 10 осіб та 2 одиниці техніки.
https://rp-mk.com.ua/everywhere-news/criminal/na-nikolaevshchine-ot-vzryva-v-garazhe-odin-chelovek-pogib-dvoe-poluchili-travmy?fbclid=IwAR2zAO5UwAo8sjkmT0oRNK4BRBhISOmWSxpuEC1Fve6m7ZPG096QPVtXoIc
а те що УКРАЇНСЬКЕ місто і досі по=москальські називають... це ж НЕПОДОБСТВО