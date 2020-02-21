 Двоє загинули, одного травмовано внаслідок вибуху на території гаражного кооперативу в Первомайську, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 лютого о 16:28 у м. Первомайськ на території гаражного кооперативу під час зварювання паливного баку стався вибух, внаслідок чого 2 особи загинули та 1 особу госпіталізовано у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що о 16:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1 м2. Руйнувань будівельних конструкцій немає.

Від ДСНС залучалося 10 осіб та 2 одиниці техніки.