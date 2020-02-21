 За час блокади Керченської протоки РФ штучно затримала 2249 суден, що завдало щонайменше $45 млн збитків, - журналіст Клименко

Про це в Брюсселі під час виступу на засіданні делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна - ЄС розповів редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після загострення ситуації в листопаді 2018 року час очікування суден для проходу Керченською протокою становив до п'яти діб. У цей час з’явилися резолюція Європарламенту, заяви Єврокомісії та Держдепартаменту США, окремих країн ЄС і Британського співтовариства. Після цього середній час очікування, коли росіяни пропустять судно з вантажем у Маріуполь або Бердянськ різко скоротилося - в середньому до 30 годин, і цей показник тримався близько пів року. Дехто почав говорити, що "керченська криза" вирішена. Але до початку блокади час проходження суден Керченською протокою не перевищував 5-7 годин", - розповів Клименко.

Він зауважив, що динаміка у змінах часу затримання суден відбиває модель поведінки Москви не лише у цій ситуації. Російські представники поводяться стриманіше, коли стикаються із серйозним спротивом - і знову починають нахабніти, коли відчувають, що він слабшає.

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У зв'язку з цим Клименко нагадав, що найбільше час простою комерційних суден біля Керченської протоки скоротився в жовтні 2019 року – коли відбулося перше засідання Морського трибуналу ООН за позовом України проти Росії.

"За час блокади Керченської протоки Росія штучно затримала 2249 суден, кожне з яких у простої втратило, у середньому, чотири доби внаслідок дій ФСБ Росії в Азовському морі. Один день такого простою коштує близько $10 тис., тож лише вимушений простій завдав щонайменше $45 млн збитків. При цьому понад половина суден, що зазнають необґрунтованих затримок у Керченській протоці, мають стосунок до ЄС – або за прапором, або за належністю судновласника, або за портом призначення вантажу", - поінформував український експерт.

Він додав, що за динамікою подій, зі збільшенням кількості інцидентів (останнім з яких стало незаконне затримання чотирьох українських рибалок силами ФСБ), можна дійти висновку, що Росія готується до загострення. За прогнозом Клименка, воно може відбутися або на хвилі "победобєсія" після 9 травня, або під час російських навчань "Кавказ 2020", коли в Чорному морі, за попередньою оцінкою, будуть зосереджені до 100 бойових кораблів РФ, у тому числі, передислокованих з інших флотів.