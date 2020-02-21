EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  15642  276
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1481) Полтавщина (319) COVID-19 (131)

 Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому"

Ситуація в Нових Санжарах, де спалахнув протест людей, які не хочуть, щоб евакуйованих українців з Уханя розміщували в їхньому селищі, у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова викликала приголомшення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС Арсен Аваков під час прямого включення в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Завжди має бути те, що немає нас покидати - совість і людяність. І те, що я сьогодні побачив, мене просто ошелешило. Останній раз я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення, коли теж говорив із людьми. Я не знаю, що породило у людях таку невиправдану оскаженілість", - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що про сьогоднішні події слід думати усім українцям, а не лише владі. Крім того, із цих подій суспільство зобов'язане винести уроки.

"Це питання так просто залишати не можна, тому що у нас щось не так із усвідомленням того, що відбувається", - прокоментував Аваков.

Аваков також подякував рятувальникам, правоохоронцям, владі за роботу і наголосив, що сьогодні був "день незвичних речей і сорому".

Також читайте: Усі евакуйовані з Китаю українці здорові, - Гончарук

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177033
 
   
 Топ коментарі
 
Ну почему же "необычных" ? Спецоперация по отвлечению внимания населения от протестов в Киеве против зелёного режима, проведена вполне успешно.
 показати весь коментар
 
Не возив би Аваков власну дупу на вертольоті, а перекинули б 40 карантинних українців хранцузькими вертольотами за 500 млн євро у віддалене від населених пунктів місце, дивись і сорому було б менше, і невибитих зубів більше.
 показати весь коментар
 
Ви, сукі, навмисне перетворили день пам'яті загиблих на Майдані на цирк.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Новосанжарское, Тернопольское и Львовское быдло опозорили Украину на весь мир.
 показати весь коментар
 
 
У мене статистика з генадіями,це доброго не зустрічав!
 показати весь коментар
 
Геннадій пишеться в українській мові з двома "н", правда кацапи про це не знають, як свою і свою кацапську мову теж.
 показати весь коментар
 
"правда кацапи про це не знають, як свою і свою кацапську мову теж." і тому пишуть на "радном язигє"! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 9268
 показати весь коментар
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб почитай трохи
 показати весь коментар
 
 
Почитав. Порушень не має. Ті кого евакуювали здорові, та на всяк випадок їх помістили на 14 днів на карантин, якщо вони були б інфіковані їх взагалі не випустили б з Китаю. Такі міжнародні правила захисту від епідемій.
 показати весь коментар
 
С многими вещами можно согласиться. Вопрос в другом, почему власть случайно или преднамеренно провалило информационную политику по этому вопросу, Втрое почему несколько раз к ряду меняли место приема борта и размещение людей ( случайно или преднамеренно) Почему не смогли разместить людей в мед учреждении ( тем более для карантина) в помещении находящемся вне населенных пунктов, у нас таких баз много. Почему так затянули с эвакуацией людей, а как оказалось все равно к этому не были совершенно готовы. ( ждали нужной даты, привязки к событиям на фронте, непонятно) И последнее почему треть людей завезенных для карантина иностранцы ( которым потом еще добираться до мест проживания) Или из Китая через Украину ближе до Аргентины к примеру. Есть еще много вопросов. Но ответ бы хотелось получить хотя бы на эти.
 показати весь коментар
 
 




ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}

 показати весь коментар
 
 
Закон на стороні місцевих - а їх киями та батогами розігнали, як в середньовіччі якомусь
 показати весь коментар
 
 
"... мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення..." - обговоренні!!!!! , і не більше !!!! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 4117
 показати весь коментар
 
День стыда, Арсен, это твоя совместная с Моникой пресс-конференция по убийству Шеремета.
Хорошенько запомни выражение твоих "подопечных" "Бог не фраер, он все видит".
 показати весь коментар
 
 
Оксана Мотика
20 h
Дозволю собі ще раз дещо сказати з приводу нинішніх пристрастей навколо евакуйованих людей, але не як пересічна людина, а як лікар.
Отже, звертаюся до тих людей, які говорять, що проблеми немає, а західна Україна сіє паніку на порожньому місці і її мешканці є слабкодухі егоїсти.
- Ніхто не може з впевненістю гарантувати, що всі прибулі люди здорові, тому що збір анамнезу на наявність симптомів і вимірювання температури не можуть виявити здорового носія вірусу, який гіпотетично може бути серед прибулих і стати суперпоширювачем захворювання.
- Заклад для карантину для таких людей, за стандартами ВООЗ має відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам для такої ситуації: для кожної людини - окрема кімната, окремий душ і туалет, ізольована система каналізації закладу, спеціально навчений медперсонал, потужні засоби захисту для обслуговуючого персоналу та ізоляція цього персоналу на момент виконання службових обов'язків від сім'ї та здорового суспільства.
І такі заклади, думаю, в Україні є, але це не ті заклади, які попали наразі в поле зору влади і в яких одна душова на 70 людей і один-два туалети в кінці коридору.
- Люди мали право бути проінформовані про ситуацію не зі слів блогерів чи журналістів, а профільним медичним персоналом, як це було зроблено в усіх цивілізованих державах.
- В Україні був вибраний сценарій поведінки влади, який став плагіатом на сценарій поведінки влади в 1986 році, коли сталася аварія на ЧАЕС.
Вони самі не зрозуміли до кінця з чим мають справу, вони бояться ситуації, не вміють її контролювати і тому цей негативний настрій передався суспільству.
- Люди мають право не довіряти, чому?
Найперше людям сказали, що посилки з Китаю не є небезпечними! Але то був меркетинговий хід та страх за втрачені доходи.
Виявляється, що вірус поза межами живого організму може! жити! від 5-ти до 11-ти днів, залежно від температурного режиму.
Отже, небезпека є.
- Страх людей за здоров'я і життя рідних є цілком природнє явище, яке властиве всім духовно-, морально-, психічно здоровим людям!
Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству населення, а не спихати на найменше захищену і найменше матеріально забезпечену...
Можна було облаштувати навіть просто крутий готель, як це зробили у Великобританії.
Але багатих не чіпають, бо вони мають чим відкупитися. В нас стільки олігархів, які мають цілі комплекси з ідеальними санітарно- гігієнічними вимогами та ізольованою системою каналізації, в яких ніхто не живе, а вони перекинули проблему на беззахисне сільське населення.
- Держава роками руйнувала медичну службу і медичну структуру: знищена санітарно-епідеміологічна служба під корінь, інфекційна, терапевтична вітка медицини завжди не дофінансовувалися, бо були рентабільніші і крутіші галузі за ці.
Інфекційна ланка медицини в Україні була завжди матеріально найубогіша.
Зате росли статки олігархів, фінансувалися розважально-торгівельні інфраструктури, майже щомісяця появляється нова модель айфону і таке інше, а про профілактику захворювань, про безпеку здоров'я нації влада ніяка не дбала, а коли біда - то гризіться між собою люди. Ви ж даєте собі ради з онкологією, випрошуючи копійки в співчуваючих співвітчизників, з епідемією туберкульозу в країні, в якій при такому розкладі ще й умудряються закривати тубдиспансери!
- Не смійте більше звинувачувати один одного, дорікати християнським світоглядом, бо ми всі полишені напризволяще, так само, як і ті люди, що евакуйовані з Китаю, літак з якими кружляв над Харковом, бо в Борисполі мав сісти по розкладу, але багаті побоялися дуже "безпечного," як вони самі всіх переконують,
борту.
- Дорікати і осуджувати легко, коли в тебе все "схвачено і оплачено", коли ти їздиш на машині з підігрівом п'ятої точки, відпочиваєш на крутих курортах, лікуєшся лише закордонними брендами, твої діти їдять щодень заморські фрукти і м'ясо, ходять в теплому одязі... Але поряд є люди, яким може й страшно, бо вони також мають сім'ї, працюють для них, не покладаючи рук, але не можуть інколи дозволити купити своїй дитині навіть сироп від кашлю і це не голі слова, повірте, я таке часто бачу!
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!




Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 2918
 показати весь коментар
 
 
сначала, на "голубом очке" ты со всей своей зелёной бандой и Моникой-разведёнкой-уханьской до усрачки пугаешь свой лохторат, дрессированный как собака Павлова, после делаешь большие армянские глаза, когда всё в принципе работает: и слюна выделяется и оно садится-ложится-прыгает, гавкает и кусается..
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(
 показати весь коментар
 
 
А вот рюкзачки - это гордость. Правда, бе-бе-бе?
 показати весь коментар
 
 
Чудеса закончились.
Больше кандидатов на изоляцию не осталось.
"Скалецкая перед поездкой даже не предполагала, что будет изолирована от общества в Новых Санжарах, ибо на 14-00 21-о планировала совещание с представителями ЦОЗ. Автором идеи оставить министра в заложниках, был г-н Ермак. Во всяком случае именно он передал это Авакову, а Аваков огласил его ошеломленной Скалецкой. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Граждане, это какой капец.
Ни в одной стране мира Министра Здравоохранения в карантин еще не сажали вместе с эвакуированными. Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 856
 показати весь коментар
 
 
Сама попросилась форточки открывать все что умеет делать, ибо ее могут выгнать после этого, страх потерять дормовые бабки
 показати весь коментар
 
Для этого их Аваков туда и посылал нацжон. Создает проблемы, а потом их решает. Только Янелох этого никогда не поймет....
 показати весь коментар
 
 
Объясните мне, дуре глупой, за что посадили в карантин Скалецкую?
Она, конечно, профнпрегодна, но не заразна же! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 8753

Вы только прикиньте, они же сами, САМИ объявили, что если у кого из заболевших будет выявлено заболевание, то карантин ДЛЯ ВСЕХ продлевают еще на 14 дополнительных дней! Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 8275

Это получается, что ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ (а то и дольше) в Украине не будет Министра Здравоохранения.

И Аваков еще завляет о "дне необычных вещей".
Да над вами, идиотами, весь мир хохочет.
 показати весь коментар
 
 
Сама попросилась форточки открывать все что умеет делать, ибо ее могут выгнать после этого, страх потерять дормовые бабки
 показати весь коментар
 
 
Якщо вона бігає по санаторію, то повина сидіти там весь час карантину теж а доХтор комаровский ее научил как открывать форточки
 показати весь коментар
 
 
Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
 показати весь коментар
 
 
"День необычных вещей и стыда" - ЭТО ВАША ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ!
 показати весь коментар
 
 
Это было везде так же, как и в Санжировке, когда власть зеленого осла и сАБАКОВА народ считает быдлом, а покажи как и что сделали правильно, народ принес бы помощь...
 показати весь коментар
 
 
теперь дело чести СБУ разобраться,кто подбуривал людей,нанимал проплаченых титушек!
уверен,след выведет на мертвечука и портнова,агентов ФСБ
 показати весь коментар
 
Ты забыл добавить к этой своре авакова и зеленского. Ты же не думаешь, что вчерашнее светопреставление никак не связано с годовщиной событий на Майдане? Или думаешь, что это случайность?
 показати весь коментар
 
 
Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"\\\
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду и нанятого им Авакова
 показати весь коментар
 
 
почему только Скалцкую, Почему на карантине не сидит Аваков и Зеленский?
 показати весь коментар
 
Решение Зеленского отправить Скалецкую в карантин на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни - это ужас
 показати весь коментар
 
 
Так будет лечить скалецкаяАваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 2455 по инструкции комаровского
 показати весь коментар
 
 
При окладе министра больше 100тыс. форточку открывать и быть клоуном в квартале 95 - не хило
 показати весь коментар
 
 
день стыда зебилной власти которая хотела по пиарится на этой теме, сделать из этого шоу,
а в результате выставило народ быдлом. ******
 показати весь коментар
 
 
Передайте Авакову!
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хворобСт. 17



 показати весь коментар
 
 
странное заявление министра, в чьем ведении находится МЧС м МВД -- структуры которые в случае эпидемии непосредственно должны осуществлять спец мероприятия.
Министр должен знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков вчерашний день умножит на 100 или на 1000 и готовит свои министерства к таким вызовам....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вывели новую породу быдла - "РОГУЛЬ САНЖАРСКИЙ"
 показати весь коментар
 
 
Позор - это то, как власть создала проблему с эвакуацией! И тебе Сабаков, тоже позор! Займись своей работой, а не министра МЧС! Предоставь, фальсификатор, хоть одно реальное доказательство против невинно обвиненных людей по Шеремету!
 показати весь коментар
 
 
Да уж Рюкзакян не упустил случая нарисоваться своей высоконравственностью!
 показати весь коментар
 
 
...оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание: одни и те же нелюди сеют здесь на всех ветках панику и ненависть.
Вирус ненависти.
Коронавирус, говорите? *****, говорите? Да нет, нам они не так страшны, как этот вирус ненависти, разъедающий нас изнутри.
Это уже грозит нашей национальной безопасности.
 показати весь коментар
 
 
Ну навіщо ви так на зєльоную БОТву? Дайтє ім ісчо 100 днєй!
 показати весь коментар
 
 
Стид це авакян, який настільки дибіл, що не може вивчити українську мову, стид це авакян, який злодій і корупціонер !
 показати весь коментар
 
 
Аваков спеціально щоб в очередний раз втриматись в будці ,яка шатається , зробив цю провокацію з брт і поліцією .не знаю який смисл він вкладав в пусту башку зюзіка .хтоб про совість і честь говорив ,от же посадив Атошніків ,щоб не гуляли біля можливого місця злочину , може і самі сбушники його вчинили теж гуляли біля машини Шеремета а тепер ліплять горбатого і бачте ніби проконало , хоча за кілька місяців в центрі Києва багато людей пройшло і може навіть більше схожі на терористів. і совість його не мучить , що люди зря сидять , незаменімий ти наш .цього не просто від корита відірвати , навіть порох зуби зломав ,сам пішов , а аваков лишився , цей і зюзю перекусить пополам на раз два , от кого дійсно треба боятись зюзі
 показати весь коментар
 
 
Аваков всё балы зарабатывает... Больше заниматься нечем, преступности в стране нет...
 показати весь коментар
 
 
И это вся ненависть оттого, что большинство народа не выбрало порошенко. Месть!
Будь сейчас на месте Зеленского Тимошенко или Гриценко,- их съедали бы точно также.
Мы ненавидели ботов *****, которые привели к войне уже в нескольких постсоветских странах.
А к чему могут привести все этипорохоботы? Чем они лучше?
Они разъедают Украну изнутри.
 показати весь коментар
 
 
Швидше це помста Зе Новим Санжарам , за те що проголосували за нього .
 показати весь коментар
 
 
Якщо громада піде в суди с позовом , на незаконні дії центр. влади , то це оманським завдасть ще більших непоправимих іміджевих втрат .
 показати весь коментар
 
 
"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая".
И что это? Ничего. Чисто рекламно-агитационное мероприятие показывающее все организационное бессилие и не профессионализм власти.
Для Зеленского все эти "скалецкие, гончаруки и прочие малюськи" - расходный и легко заменяемый материал. Он просто играет в "орел-решку" - авось пронесет.
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
Чего вы ждете ? Проведите тесты на конкретный коронавирус и определите есть или нет. Разделите носителей и не зараженных и проводите мероприятия согласно протоколам лечения. Но этих людей просто закрыли в изолированном месте, оставив с ними в качестве заложника министра здравоохранения и гордо улыбаясь ждут выживут, или нет ...
 показати весь коментар
 
 
А нічим проводити тести. Просто ні-чим!
А з першого дурня 2020го року, зєбобіки закривають реформують туберкульозні і психіатричні диспансери.
Так що готуйте протигази і зброю.
 показати весь коментар
 
Людям коронавирус поражает легкие. Зебилам коронавирус поражает мозг
Идиоты превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба.
Народ может и не тот.
Только есть минимум несколько фамилий из власти и оппозиции, которые сделали сложную ситуацию АДОМ.

1. Скалецкая. Это не министр. Это какое то чудовище, смешанное из скотства и идиотизма. Она провалила все. С первого дня. И история с коронавирусом, где провалено информирование, организация реакции, антикризисная коммуникация - апофеоз.
2. Аваков. Который лично ответственен за нагнетание паники со своими идиотскими костюмами химзащиты и неспособность организовать транзит людей в Украине.
3. Пристайко. МИД. Консульский учет? Сопровождение граждан с первого дня? Взаимодействие с военными и спецслужбами по организации вывоза?
4. Депутат Дубинский (СН). "В Обуховский район их не повезут". А потом набрасывал на жителей Западной Украины.
5. Депутат Синютка (ЕС). "Во Львов их привезли как месть за патриотизм". Бонусом сюда же Цеголко со своими "нас отвлекают от преступлений Януковича".
6. Губернатор Харьковской области: "Не переживайте, в Харьковской области "они" не останутся".
7. Президент Зеленский, который в начале сказал несусветную идиотскую херню на брифинге "Да я у вас поселю людей из Уханя", а сегодня его офис врал про Санжары и местных санаторий. Еще подкинув огоньку.
8. Пресс-офицеры Офиса президента и Кабмина. Которые. Такие тупые, что не смогли сформировать ОДИН ГОЛОС в этой суперкризисной ситуации.

Как минимум эти люди несут ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за то, что такая ситуация сложилась и то, как она усугубилась

Нет, не надо рассказывать, что во всем виноват только народ.
Нет, не надо все валить на предшественников или кризис институтов.
Можно было решить вопрос с вывозом 45 людей из Китая.
Но на каждом шагу становилось только хуже. Потому что одни - некомпетентные идиоты. Другие - провокаторы. А третьи - трусливые и безответственные бюрократы.
Вы превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба. Это талант. Но ну вас к черту, таких красивых и умных.
Юрий Богданов
 показати весь коментар
 
 
никогда не думал что украинцы это просто стадо дикарей- не место вам у нас в ЕС- до сих пор вам сочувствовали и вас поддерживали, собирали денги на помощь - но после того что увидел весь мир, никто не захочет свами иметь дело - вы каждый только о себе думает а о другом нет то зачем другим о вас думать - когда наши люди сподозрением вируса вернулись все сочувтвовали, никому и голову не пришло сторониться или не принимать их на своей родине - позор вам
 показати весь коментар
 
 
Та куда нам в ЕС? С такой ненавистью ко всем и каждому - это надо еще найти такую страну.
На востоке люди плохие: они не хотят любить Бендеру и говорить на украинском языке.
Донбассята вообще говно: они вдобавок еще и ***** любят. Отделить их колючей проволокой и подорвать нахрен.
Те плохие, потому что не выбрали порошенко, а эти плохие, потому что поехали в Китай, пусть теперь там и сидят, хоть подохнут.
А хорошо бы, чтобы тут остались только патриоты, любители святого Петр Алеексеича, а прочие пусть уезжают из страны! Они ватники и ненависть к ним уже достигла немыслимых масштабов.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас порохоботы кричат, что позор в том, что забрали украинцев из Китая.
А если бы не забрали, то орали бы, что "позор, украинцев бросили в беде!" .
Помните, как они нагнетали, когда был обмен пленными?
Это враги Украины, разъедающие страну изнутри.
 показати весь коментар
 
 
Я ще жодного коментаря не прочитала про те, що "позор в том, что забрали украинцев из Китая."
А от владі за підготовку сором!
 показати весь коментар
 
То, де кажете те місце, яке приготував Порошенко для таких випадків?
 показати весь коментар
 
...эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу коктейлями Молотова...
 показати весь коментар
 
кацап, смакуй як ваших евакуювали...скотовозами.
 показати весь коментар
 
Этот тот же народ, котрый голосовал за Зеленского. Стыд и неадекватность поведения - одинаковые. поэтому - не день стыда, а уже - год стыда и еще не конец: эпоха массового идиотизма продолжается.
 показати весь коментар
 
Да, навіз же звідкись такого народу Зеленський.
 показати весь коментар
 
Дійсно сорому... Але не день, а ДНІ сорому цієї влади, яка так готувалася до евакуації громадян своєї (і не тільки) країни. Мала б бути відкрита інформація, а не колами літаком кружляти. Мало б бути гідне (ізольоване) місце для людей, а не совковий санаторій на березі Ворскли. І не було б ніякого спротиву. Осоромились на весь світ!!!
 показати весь коментар
 
 
А де те місце, яке підготував для таких випадків Порошенко?
 показати весь коментар
 
Це Ви поставте таке питання Порошенку. Я не знаю, бо такої ситуації при Порошенку не було.
 показати весь коментар
 
Зате розгін "блокади торгівлі на крові" був.
 показати весь коментар
 
Ти не розумієш, що з кожним новим днем "роботи" Зеленського, подібні твої пости стають усе дебільніше і дебільніше?
Існує дата чи строк, коли ти почнеш питати з діючої влади, чи усі п'ять років тобі Порошенко у підїзді буде гадити?
 показати весь коментар
 
На відміну від вас, я питаю з кожної влади, як питаю і з народу. Виж монохромні і для вас ворог кожен, хто не любить соєвого ліцетину.
 показати весь коментар
 
Аваков,ты дурак! только тебе дебилу не видно,что ети акции-удачная спецоперация ФСБ РФ!
невооруженым глазом видно было что "протестующие"-это проплаченные титушки,а людей развели как лохов и посеяли панику
 показати весь коментар
 
Ну, то такі тупі і продажні люди серед нас.
 показати весь коментар
 
 
Вещи обычные для Украины, как внезапно оказалось.
А стыд ё...й.
 показати весь коментар
 
 
Хоч мені особисто Аваков і не подобається але тут він правий. Погана чи гарна комунікація влади з народом то, питання двадцять п'яте в таких випадках. Головне питання в розумових здібностях та морально-етичних цінностях самого народа. Навіть якщо там були хворі то, яким треба бути дебілом, щоб кидати каміння в скло автобуса, яке вас захищає від того ефімерного віруса? Такі люди будуть боротися з вірусом товчучи ногами пробірки з вірусом в лабараторії. Точно такі самі люди кидалися під колеса колон ЗСУ в 2014 році на Донбасі.
Соромно не тільки від того що, українці настільки аморальні, соромно що, настількі безмозглі що, б'ють скло, яке їх же і захищає від ймовірного вірусу! А головне що, більшість там були ті, яких виховала "найкраща" радянська школа- ні розуму, ні честі, ні людяності- гомосовєтікуси.
 показати весь коментар
 
Погоджуюсь, що пошкодження автобусів то дебілізм.
 показати весь коментар
 
Паніку в Нових Санжарах підігрівав соратники Ківи і любитель "Новоросії" Сергій Чередниченко.Соратник Іллі Ківи і шанувальник проросійської партії "опозиційна платформа - за життя" Сергій Чередниченко раніше влади повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих з Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів, які призвели до протестів і зіткнень з силовиками.
Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому" - Цензор.НЕТ 5850 ..
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору