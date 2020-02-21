 Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС Арсен Аваков під час прямого включення в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Завжди має бути те, що немає нас покидати - совість і людяність. І те, що я сьогодні побачив, мене просто ошелешило. Останній раз я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення, коли теж говорив із людьми. Я не знаю, що породило у людях таку невиправдану оскаженілість", - сказав Арсен Аваков.
Міністр зазначив, що про сьогоднішні події слід думати усім українцям, а не лише владі. Крім того, із цих подій суспільство зобов'язане винести уроки.
"Це питання так просто залишати не можна, тому що у нас щось не так із усвідомленням того, що відбувається", - прокоментував Аваков.
Аваков також подякував рятувальникам, правоохоронцям, владі за роботу і наголосив, що сьогодні був "день незвичних речей і сорому".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Про захист населення від інфекційних хвороб почитай трохи
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
Хорошенько запомни выражение твоих "подопечных" "Бог не фраер, он все видит".
20 h
Дозволю собі ще раз дещо сказати з приводу нинішніх пристрастей навколо евакуйованих людей, але не як пересічна людина, а як лікар.
Отже, звертаюся до тих людей, які говорять, що проблеми немає, а західна Україна сіє паніку на порожньому місці і її мешканці є слабкодухі егоїсти.
- Ніхто не може з впевненістю гарантувати, що всі прибулі люди здорові, тому що збір анамнезу на наявність симптомів і вимірювання температури не можуть виявити здорового носія вірусу, який гіпотетично може бути серед прибулих і стати суперпоширювачем захворювання.
- Заклад для карантину для таких людей, за стандартами ВООЗ має відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам для такої ситуації: для кожної людини - окрема кімната, окремий душ і туалет, ізольована система каналізації закладу, спеціально навчений медперсонал, потужні засоби захисту для обслуговуючого персоналу та ізоляція цього персоналу на момент виконання службових обов'язків від сім'ї та здорового суспільства.
І такі заклади, думаю, в Україні є, але це не ті заклади, які попали наразі в поле зору влади і в яких одна душова на 70 людей і один-два туалети в кінці коридору.
- Люди мали право бути проінформовані про ситуацію не зі слів блогерів чи журналістів, а профільним медичним персоналом, як це було зроблено в усіх цивілізованих державах.
- В Україні був вибраний сценарій поведінки влади, який став плагіатом на сценарій поведінки влади в 1986 році, коли сталася аварія на ЧАЕС.
Вони самі не зрозуміли до кінця з чим мають справу, вони бояться ситуації, не вміють її контролювати і тому цей негативний настрій передався суспільству.
- Люди мають право не довіряти, чому?
Найперше людям сказали, що посилки з Китаю не є небезпечними! Але то був меркетинговий хід та страх за втрачені доходи.
Виявляється, що вірус поза межами живого організму може! жити! від 5-ти до 11-ти днів, залежно від температурного режиму.
Отже, небезпека є.
- Страх людей за здоров'я і життя рідних є цілком природнє явище, яке властиве всім духовно-, морально-, психічно здоровим людям!
Наші люди через роки матеріальної убогості, війни і нестабільності в державі постійно є в хронічному тривожнодеприсивному стані, тому що часто в них немає можливості придбати банальні ліки від застуди. А наша влада з огляду на таке убоге матеріально-побутове становище людей повинна була покласти вирішення проблеми евакуйованих осіб на стабільно і високозабезпечену верству населення, а не спихати на найменше захищену і найменше матеріально забезпечену...
Можна було облаштувати навіть просто крутий готель, як це зробили у Великобританії.
Але багатих не чіпають, бо вони мають чим відкупитися. В нас стільки олігархів, які мають цілі комплекси з ідеальними санітарно- гігієнічними вимогами та ізольованою системою каналізації, в яких ніхто не живе, а вони перекинули проблему на беззахисне сільське населення.
- Держава роками руйнувала медичну службу і медичну структуру: знищена санітарно-епідеміологічна служба під корінь, інфекційна, терапевтична вітка медицини завжди не дофінансовувалися, бо були рентабільніші і крутіші галузі за ці.
Інфекційна ланка медицини в Україні була завжди матеріально найубогіша.
Зате росли статки олігархів, фінансувалися розважально-торгівельні інфраструктури, майже щомісяця появляється нова модель айфону і таке інше, а про профілактику захворювань, про безпеку здоров'я нації влада ніяка не дбала, а коли біда - то гризіться між собою люди. Ви ж даєте собі ради з онкологією, випрошуючи копійки в співчуваючих співвітчизників, з епідемією туберкульозу в країні, в якій при такому розкладі ще й умудряються закривати тубдиспансери!
- Не смійте більше звинувачувати один одного, дорікати християнським світоглядом, бо ми всі полишені напризволяще, так само, як і ті люди, що евакуйовані з Китаю, літак з якими кружляв над Харковом, бо в Борисполі мав сісти по розкладу, але багаті побоялися дуже "безпечного," як вони самі всіх переконують,
борту.
- Дорікати і осуджувати легко, коли в тебе все "схвачено і оплачено", коли ти їздиш на машині з підігрівом п'ятої точки, відпочиваєш на крутих курортах, лікуєшся лише закордонними брендами, твої діти їдять щодень заморські фрукти і м'ясо, ходять в теплому одязі... Але поряд є люди, яким може й страшно, бо вони також мають сім'ї, працюють для них, не покладаючи рук, але не можуть інколи дозволити купити своїй дитині навіть сироп від кашлю і це не голі слова, повірте, я таке часто бачу!
-Тому дорікайте владі, яка не вміє з цим усім дати ради, не вміє забезпечити і організувати, не вміє подбати ні за людей, ні за медперсонал, який вагонами покидає країну, бо тут їх чекає мінімалка і страх за себе і близьких та море незаслуженої зневаги!
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(
Больше кандидатов на изоляцию не осталось.
"Скалецкая перед поездкой даже не предполагала, что будет изолирована от общества в Новых Санжарах, ибо на 14-00 21-о планировала совещание с представителями ЦОЗ. Автором идеи оставить министра в заложниках, был г-н Ермак. Во всяком случае именно он передал это Авакову, а Аваков огласил его ошеломленной Скалецкой. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Граждане, это какой капец.
Ни в одной стране мира Министра Здравоохранения в карантин еще не сажали вместе с эвакуированными.
Она, конечно, профнпрегодна, но не заразна же!
Вы только прикиньте, они же сами, САМИ объявили, что если у кого из заболевших будет выявлено заболевание, то карантин ДЛЯ ВСЕХ продлевают еще на 14 дополнительных дней!
Это получается, что ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ (а то и дольше) в Украине не будет Министра Здравоохранения.
И Аваков еще завляет о "дне необычных вещей".
Да над вами, идиотами, весь мир хохочет.
Це по Вінниці
уверен,след выведет на мертвечука и портнова,агентов ФСБ
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду и нанятого им Авакова
а в результате выставило народ быдлом. ******
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хворобСт. 17
Министр должен знать, что Паника и страх -- это нормальная реакция людей перед лицом смертельной опасности.
Только на случай эпидемии, пускай Аваков вчерашний день умножит на 100 или на 1000 и готовит свои министерства к таким вызовам....
Вирус ненависти.
Коронавирус, говорите? *****, говорите? Да нет, нам они не так страшны, как этот вирус ненависти, разъедающий нас изнутри.
Это уже грозит нашей национальной безопасности.
Будь сейчас на месте Зеленского Тимошенко или Гриценко,- их съедали бы точно также.
Мы ненавидели ботов *****, которые привели к войне уже в нескольких постсоветских странах.
А к чему могут привести все этипорохоботы? Чем они лучше?
Они разъедают Украну изнутри.
https://tech.liga.net/technology/interview/pochemu-poroshenko-proigral-intervyu-s-onlayn-strategom-zelenskogo
От клятий парашенка!!!
И что это? Ничего. Чисто рекламно-агитационное мероприятие показывающее все организационное бессилие и не профессионализм власти.
Для Зеленского все эти "скалецкие, гончаруки и прочие малюськи" - расходный и легко заменяемый материал. Он просто играет в "орел-решку" - авось пронесет.
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
Чего вы ждете ? Проведите тесты на конкретный коронавирус и определите есть или нет. Разделите носителей и не зараженных и проводите мероприятия согласно протоколам лечения. Но этих людей просто закрыли в изолированном месте, оставив с ними в качестве заложника министра здравоохранения и гордо улыбаясь ждут выживут, или нет ...
А з першого дурня 2020го року, зєбобіки
закриваютьреформують туберкульозні і психіатричні диспансери.
Так що готуйте протигази і зброю.
Идиоты превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба.
Народ может и не тот.
Только есть минимум несколько фамилий из власти и оппозиции, которые сделали сложную ситуацию АДОМ.
1. Скалецкая. Это не министр. Это какое то чудовище, смешанное из скотства и идиотизма. Она провалила все. С первого дня. И история с коронавирусом, где провалено информирование, организация реакции, антикризисная коммуникация - апофеоз.
2. Аваков. Который лично ответственен за нагнетание паники со своими идиотскими костюмами химзащиты и неспособность организовать транзит людей в Украине.
3. Пристайко. МИД. Консульский учет? Сопровождение граждан с первого дня? Взаимодействие с военными и спецслужбами по организации вывоза?
4. Депутат Дубинский (СН). "В Обуховский район их не повезут". А потом набрасывал на жителей Западной Украины.
5. Депутат Синютка (ЕС). "Во Львов их привезли как месть за патриотизм". Бонусом сюда же Цеголко со своими "нас отвлекают от преступлений Януковича".
6. Губернатор Харьковской области: "Не переживайте, в Харьковской области "они" не останутся".
7. Президент Зеленский, который в начале сказал несусветную идиотскую херню на брифинге "Да я у вас поселю людей из Уханя", а сегодня его офис врал про Санжары и местных санаторий. Еще подкинув огоньку.
8. Пресс-офицеры Офиса президента и Кабмина. Которые. Такие тупые, что не смогли сформировать ОДИН ГОЛОС в этой суперкризисной ситуации.
Как минимум эти люди несут ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за то, что такая ситуация сложилась и то, как она усугубилась
Нет, не надо рассказывать, что во всем виноват только народ.
Нет, не надо все валить на предшественников или кризис институтов.
Можно было решить вопрос с вывозом 45 людей из Китая.
Но на каждом шагу становилось только хуже. Потому что одни - некомпетентные идиоты. Другие - провокаторы. А третьи - трусливые и безответственные бюрократы.
Вы превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба. Это талант. Но ну вас к черту, таких красивых и умных.
Юрий Богданов
На востоке люди плохие: они не хотят любить Бендеру и говорить на украинском языке.
Донбассята вообще говно: они вдобавок еще и ***** любят. Отделить их колючей проволокой и подорвать нахрен.
Те плохие, потому что не выбрали порошенко, а эти плохие, потому что поехали в Китай, пусть теперь там и сидят, хоть подохнут.
А хорошо бы, чтобы тут остались только патриоты, любители святого Петр Алеексеича, а прочие пусть уезжают из страны! Они ватники и ненависть к ним уже достигла немыслимых масштабов.
А если бы не забрали, то орали бы, что "позор, украинцев бросили в беде!" .
Помните, как они нагнетали, когда был обмен пленными?
Это враги Украины, разъедающие страну изнутри.
А от владі за підготовку сором!
Існує дата чи строк, коли ти почнеш питати з діючої влади, чи усі п'ять років тобі Порошенко у підїзді буде гадити?
невооруженым глазом видно было что "протестующие"-это проплаченные титушки,а людей развели как лохов и посеяли панику
А стыд ё...й.
Соромно не тільки від того що, українці настільки аморальні, соромно що, настількі безмозглі що, б'ють скло, яке їх же і захищає від ймовірного вірусу! А головне що, більшість там були ті, яких виховала "найкраща" радянська школа- ні розуму, ні честі, ні людяності- гомосовєтікуси.
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