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 За кордоном, Здоров'я
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 Кількість осіб, які заразилися коронавірусом COVID-19, поза межами материкового Китаю сягнула 1,2 тис., загиблих - 11

Станом на ранок четверга, 20 лютого, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість осіб, що заразилися коронавірусом COVID-19, сягнула 1251, збільшившись за добу на 102 виявлені випадки захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу за межами Китаю збільшилася на одного і становить 11 осіб. Три людини померли в Японії, по два летальні випадки зафіксовано в Гонконзі та Ірані, по одному - у Франції, Південній Кореї, на Тайвані і Філіппінах.

Найбільше хворих (понад 700) виявлено на території Японії, з них понад 600 припадають на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

Як повідомило агентство "Ренхап" уранці в п'ятницю, в Південній Кореї виявлено 52 нові випадки зараження, загальна кількість хворих досягла 156 осіб.

У Сінгапурі налічується 85 хворих, у Гонконзі - 69, Таїланді - 35, на Тайвані - 24, в Малайзії - 22, Австралії -17, Німеччини та В'єтнамі - по 16, США - 15, у Франції - 12, в Макао - 10, менше 10 випадків захворювання зафіксовано в ОАЕ, Великій Британії, Канаді, на Філіппінах, в Індії, Італії, Ірані, Росії, Іспанії, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Непалі, Шрі-Ланці та Швеції.

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Водночас, як заявив керівник групи експертів Чжао Цзяньпін, які працюють в епіцентрі поширення вірусу провінції Хубей, попри деяке зниження темпів поширення захворювання "ми не маємо розслаблятися, цифри можуть знову зрости".

Він розповів журналу Southern People Weekly, що в Китаї були випадки, коли у пацієнтів, що вже видужали, тести на вірус, котрі проводилися за допомогою нуклеїнової кислоти, давали позитивний результат.

Аналогічні результати були отримані й у Канаді, де мазки з носа і горла, взяті в пари, що видужала від коронавірусу, знову показали його наявність.

"Це небезпечно. Куди поміщати цих пацієнтів? Ви не можете відправити їх додому, тому що вони можуть заразити інших, але через обмеженість ресурсів їх не можна тримати в лікарнях", - сказав експерт.

Президент Академії медичних наук КНР Ван Чень в інтерв'ю центральному китайському телебаченню напередодні попередив, що новий коронавірус "може стати довгостроковим захворюванням, що співіснує з людьми, як і грип".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177032
 
 
 Топ коментарі
 
І в Одесу заходять кораблі з КНР, і ніякої паніки. Зате наших громадян по усій країні ганяли як чумних...
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Живу в Токио, у нас тут жесть: авиасообщение с Китаем не закрыли, карантин не обеспечили, работу из дома не рассматривают даже как вариант, ибо шож таке, не будет видимости бурной деятельности, боссы не получит жирные бонусы; для премьер-министра Абе с его больными амбициями потеря лица в преддверии олимпийских игр волнует больше чем жизни людей - короче веселее чем в Украине
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Квартальщики великі майстри влаштовувати різні шоу, відволікаючи увагу від закону про землю.
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А как обстоят дела с китайскими строителями Житомирской окружной дороги? Ведь они спокойно недавно прилетели из Китая ( в Киев, в Борисполь) и доехали до Житомира .
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І в Одесу заходять кораблі з КНР, і ніякої паніки. Зате наших громадян по усій країні ганяли як чумних...
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ХОЧУ ИЗРАИЛЬ БЕЗ КОРОНОВИРУСА
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=133s
Почему карантин в Санджарах.
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Всі ті китайці сидять у боксах на карантині .. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11 - Цензор.НЕТ 9974
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Вот єто новости с утра -- китайцы сами говорили что те кто выздоровел вроде бы получают остановку сердца . поэтому много в сети кадров когда люди просто падают замертво !!! Так эта херня еще и не лечиться -- писец Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11 - Цензор.НЕТ 4179
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Угу, цитокиновый шторм та херня называется. После второго заражения мрут от инфаркта, но статистика по короновирусу в порядке.
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ты обычный зебил или козломордый провокатор? зачем чушь порешь, тварь рогатая?
вычислять и сажать за такую дезинформацию надо. а лучше сразу в крематорий Кількість осіб, які заразилися коронавірусом COVID-19, поза межами материкового Китаю сягнула 1,2 тис., загиблих - 11 - Цензор.НЕТ 385
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Это еще раз доказывает , что все было спланировано для "красивой картинки" на РосТВ. А сценаристы руководиле как действиями властей, так и одурманенным народом.
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У відсотках не сходиться. Померлі за межами КНР- 0.1%. Отже, якщо відштовхуватись від кількості офіційно померлих у КНР, то заражених там більше 200 тисяч. І це лише зареєстровані померлі у лікарні. А ті, хто сконав вдома не враховувались.
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купи калькулятор, раз рахувать сам не вмієш. майже 1%. але причин для такої паніки все одно нема.
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Очень странно , но вторая страна где разрастается эпидемия - Иран. Что Китай , что Иран - страны, в которых не жалуют иудеев, а по словам ученых вирус имеет ближневосточное происхождение. Очень жаль, но если не вмешаются Высшие Силы ,Украина обречена - продадут землю, а население зачистят с помощью вируса.
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Глава Минздрава Украины осталась в карантине с эвакуированными из Китая согражданами.
Зоряна Скалецкая будет находиться в Новых Санжарах в тех же условиях, что и остальные украинцы.



Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в карантине вместе с согражданами, эвакуированными из Китая в свете распространения коронавируса COVID-19. О своем решении министр сообщила в четверг, 20 февраля. Скалецкая добавила, что будет находиться "в тех же условиях", что и остальные украинцы, сообщает dw.com.
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Зачем она мне, в Беларуси о таком можно только мечтать.Тут любой начальничек выше народца, а лука вообще выше Бога.
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В Україні. Слугі народа вище законів та Конституції.
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Кааааааак? У вас все люди- президенты, Зеля же клялся на Конституции.
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Замість того щоб проводити роз"яснювальну роботу серед населення, вона самоустранилась, сховавшись в карантин.
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Она решила сэкономить на питании, и легла на карантинчик.
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У власть имущих это называется лечь на сохранение, когда грозит отставка, они бац и "Ойка на койка"...
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А епідемія коронавірусу може добре допомогти нашій народній владі. Накосячили то вони чимало...
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Квартальщики великі майстри влаштовувати різні шоу, відволікаючи увагу від закону про землю.
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Ну так а це і було блискуче зрежисоване шоу від ;Квартал-95;.
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Нет, это вы, грязнокоричневые педротики, этого добились
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Ось шо тобі грязнокорічнєвий пєдротік з Нової Санжарівки каже:https://youtu.be/jHYSdhOJ0hY?t=3427
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Живу в Токио, у нас тут жесть: авиасообщение с Китаем не закрыли, карантин не обеспечили, работу из дома не рассматривают даже как вариант, ибо шож таке, не будет видимости бурной деятельности, боссы не получит жирные бонусы; для премьер-министра Абе с его больными амбициями потеря лица в преддверии олимпийских игр волнует больше чем жизни людей - короче веселее чем в Украине
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та й не кажи
Але про що я це говорю: дебіли на популісти при владі не тільки в Україні, в Україні це просто зведено до абсолюту
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В Гон- Конге и масками власти не обеспечили, и стоят люди часами в очереди чтобы получить/ купить маски. В штатах все тихо. У меня в отделении каждый год ( поздняя осень-зима) умирает 3-5 человек от осложнений вызванных простудой или гриппом. В основном пожилые люди. И это только в моем отделении, PCU it lets say step down from ICU.
Главное как какая зараза появляется по причине не вакцинации населения, причём почти каждый год, никто особо не возмущается и это со случаями смертельного исхода. Ну вывезли людей и посадили под карантин и что теперь? Поубивать их? Пересмотрела видео по теме и не увидела ни одной защитной маски ни на ком, ни на одном рыле! То что туберкулезные расхаживают открыто и сидят в плотную в транспорте с открытой формой туберкулеза никого тоже не напрягает..
Многие страны не были подготовлены к подобной ситуации, но я не могу припомнить чтоб народ так кидался на эвакуированных людей ( нет ни у кого симптомов заболевания, и надеюсь не появятся) в какой либо другой стране. Думаю властям нужно было несколько раз подумать как все организовать и посмотреть как другие страны проводят эвакуацию.
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Маски такого качества можно сделать самому дома. я не про песпираторы а про маски - а то сейчас футболисты налетят с умными словами.
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Число погибших вне Китая недостоверно.

Эпидемия коронавируса началась в Иране.
Около 30 умерших
https://twitter.com/newkc14/status/1230606247612866570
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