 Деякі пункти Мінських угод реалізувати неможливо. Згодом буде розроблено новий документ, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"...Ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", - пояснив Пристайко.

Міністр наголосив: "Війна триває, і ми не можемо дозволити, щоб Росія, яка розпочала її, легко відійшла від неї. Ми хочемо, щоб усі члени ООН нагадали своїм урядам, що війна ще не закінчилася, а Україна потребує допомоги та підтримки".

Напередодні дебатів міністр розмовляв з представниками Франції та Німеччини і сказав, що "українська сторона розраховує на підтримку країн-союзників".

Пристайко в інтерв’ю підтвердив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення змін.

Міністр зауважив, що домовленості мали бути виконані ще 2015-го року.

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"Зараз 20-й - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", - сказав міністр закордонних справ України.

Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона зараз працює над тим, "щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

Український міністр констатував, що деякі зміни в Мінські угоди вже внесені, зокрема "формула Штайнмаєра й розведення сил", і наголосив, що "Росія проти цих дій не заперечувала".

За словами Пристайка, з часом буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів.

Єдиним частковим досягненням мінського процесу міністр назвав обміни полоненими та в’язнями між Україною та Росією.

Пристайко повідомив журналістам, що зараз тривають приготування до нового обміну, в межах якого Росія має відпустити близько 200 осіб.

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Це, за словами Пристайка, буде завершенням процесу обміну за принципом "усіх на усіх".

Крім того, міністр наголосив, що вибори на територіях, наразі окупованих Росією, не можна буде проводити без українського контролю над українсько-російським кордоном.