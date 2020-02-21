EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2062  50
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (2051) мінські угоди (1729) Пристайко (376)

 Деякі пункти Мінських угод реалізувати неможливо. Згодом буде розроблено новий документ, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що триваюча війна вказує на необхідність внесення змін до Мінських домовленостей, які, за його словами, вичерпали себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"...Ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", - пояснив Пристайко.

Міністр наголосив: "Війна триває, і ми не можемо дозволити, щоб Росія, яка розпочала її, легко відійшла від неї. Ми хочемо, щоб усі члени ООН нагадали своїм урядам, що війна ще не закінчилася, а Україна потребує допомоги та підтримки".

Напередодні дебатів міністр розмовляв з представниками Франції та Німеччини і сказав, що "українська сторона розраховує на підтримку країн-союзників".

Пристайко в інтерв’ю підтвердив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення змін.

Міністр зауважив, що домовленості мали бути виконані ще 2015-го року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко

"Зараз 20-й - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", - сказав міністр закордонних справ України.

Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона зараз працює над тим, "щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

Український міністр констатував, що деякі зміни в Мінські угоди вже внесені, зокрема "формула Штайнмаєра й розведення сил", і наголосив, що "Росія проти цих дій не заперечувала".

За словами Пристайка, з часом буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів.

Єдиним частковим досягненням мінського процесу міністр назвав обміни полоненими та в’язнями між Україною та Росією.

Пристайко повідомив журналістам, що зараз тривають приготування до нового обміну, в межах якого Росія має відпустити близько 200 осіб.

Читайте: Пристайко в ООН закликав РФ негайно імплементувати домовленості "нормандської четвірки"

Це, за словами Пристайка, буде завершенням процесу обміну за принципом "усіх на усіх".

Крім того, міністр наголосив, що вибори на територіях, наразі окупованих Росією, не можна буде проводити без українського контролю над українсько-російським кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177031
 
 
 Топ коментарі
 
Навряд чи Зелі вдасться виторгувати кращі умови.
Гірші - ТАК.
Мета цієї задумки - зняти з рашки санкції, їх же під "мінськ" виписували.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це, єдиний шлях до скінчення війни.
 показати весь коментар
 
 
А просто выгнать кацапских оккупантов зебобик ссыт?
 показати весь коментар
 
 
Бобіки здатні,лише,скавучати й зихати...
 показати весь коментар
 
Очевидно как раз пункт по выводу расейских войск он и считает нереализуемым. Поэтому нужно реализовать все (пенсии, амнистию, выборы, особый статус....) кроме этого пункта
 показати весь коментар
 
***** это и придумало
"Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала...со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов".

Т.е. те изменения против которых не будет возражать Расея, т.е. это будет сделано за счет гос. интересов Украины ибо других вариантов нет - единственный интерес России, это уничтожение украинской государственности, а никак не прекращении конфликта в Луганде
 показати весь коментар
 
Навряд чи Зелі вдасться виторгувати кращі умови.
Гірші - ТАК.
Мета цієї задумки - зняти з рашки санкції, їх же під "мінськ" виписували.
 показати весь коментар
 
 
Кучмо, великий парторг ЦК ніколи небув помічений в помірній розумовій здатності.Звісно й транслював ,сві,інтелект в Менські договірняки Некоторые пункты минских соглашений реализовать невозможно. Со временем будет разработан новый документ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6825
 показати весь коментар
 
Напишуть-перепишуть щоб мона було впихнути сюди Лугандон без ніяких умов.
 показати весь коментар
 
 
Пля, дыбилы! В этом и заключалось "переиграть *****" - принуджать декларирующих европейские ценности, к новым санкциям против Мордора!
Зеля классный чувак - всё идёт по плану...
 показати весь коментар
 
 
ОФЕТЬ - вот вам и секрет договоренностей в Омане- СНЯТИЕ САНКЦИЙ С РАШИ

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".Источник: https://censor.net.ua/n3177031
 показати весь коментар
 
 
Как ЛЯПНУЛ АРАХАМ- ещё надо разобраться кто первым начал стрелять
Зелёные лягушки через 6 лет решили переписать историю войны раши с Украиной
 показати весь коментар
 
 
наркоман не может не ляпнуть, ждать что-либо адекватное от наркомана бесполезно
 показати весь коментар
 
 
А почему журналист не дописал остальную часть Приставкиного ( к еврмаку 😀😀😀) коммента ?

«Також Україна запропонувала Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську наступні ділянки розведення на Донбасі і ініціювала створення окремої підгрупи по контролю над кордоном з РФ. Однак сторони не дійшли згоди про кількість ділянок розведення сил. Україна наполягла на розведенні сил на чотирьох ділянках. Росія ж пропонує це зробити на шести.»
 показати весь коментар
 
 
Ты ба, зебил хочет переписать минск, в котором пеця прописал сначала выборы-потом вывод. Зрада, одназначно. Да соя? 😷
 показати весь коментар
 
 
Найди там Петину подпись для начала, а потом воняй.
 показати весь коментар
 
 
Не шизоид, там подписи Кучмы, Захара, Плотвы и какого то кацапа, фамилию забыл, ты свои мозги поищи лучше. А то ещё с забора что то прочитаешь и выполнишь..
 показати весь коментар
 
 
Так это че и подписи зебила тоже нет? А будет? То тогда тебе встречный вопрос соя. Найди сначала подпись зебила а потом воняй 😷
 показати весь коментар
 
 
А ха ха слилась соя
А гонору сколько было😷
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, что Порошенко выполнил по Минским соглашениям, однако паРаша по ним отгребает?
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, для чего пишутся всякие формулы Штайнайера, если в Минских соглашениях всё прописано?
 показати весь коментар
 
 
А можно реализовать послевоенные территориальные договоренности ООН, договора с рашей о мире и добрососедстве, Будапештский меморандум можно реализовать? Чего вы носитесь с этим Минском?
 показати весь коментар
 
 
Нет воли к победе, тогда сидите и тяните время, пока не прийдет к власти другая сила, с мозгами и яйцами в отличии от вас. А вы все какую то новую хрень подписать норовите, взвалить на страну новые обязательства...
 показати весь коментар
 
 
да им и не дадут ничего другого нового подписать, рогом будут в Минск упираться, особенно Россия
 показати весь коментар
 
 
Чего это? Есть формула Штанмайера, которую сам Штайнмайер не видал, есть 12 шагов осла, все в Кремле писанное, с нашими идиотами не удивлюсь , что подмахнут .
 показати весь коментар
 
 
отказ от минска == отказ от санкций
Ура!!!!!!!
не зря ведь яндекс монике бабло отстегивает.
и оман при деле оказался )))
 показати весь коментар
 
 
А выполнение "минска" - это тоже отказ от санкций и плюс ещё фактическая капитуляция. Лучше тогда и не выполнять тот "минск". Всё-таки Петя подложил огромную свинью Украине, когда это подписал.
 показати весь коментар
 
только идиот мог заподозрить петю в выполнении минска.
минск это процесс. а санкции и их нарастание - результат..
ну а моника всего лишь кремлевская кукла
 показати весь коментар
 
 
Тільки повні зебіли не розуміють на кого працює ця "влада".
 показати весь коментар
 
 
Уже неможливо вивести війська ху@ла та озброєня яке вони натаскали. Та і кордон передати Україні теж неможливо???
 показати весь коментар
 
Так может действие соглашения и должно было закончится в 2015 году?
А может соглашения написаны так хитро, чтобы и ***** их подписало и можно было разные формулы придумывать по их реализации?
Может "новые" соглашения это - отмена прежних, если плотно закрыть глаза и старательно не видеть, что разные формулы это и есть новое соглашение, без отмены санкций?
 показати весь коментар
 
Вопрос прост. Или мы эти территории получаем на наших условиях (на прежних ,до 2014 года) плюс 5 лет карантина и наказание изменников Родины. Либо они нам в другом варианте не нужны , так как это будет раковая опухоль, которая уничтожит всю Украину. Тогда ввод контингента миротворцев на линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом из стран официально признавших действия РФ в Украине агрессией. Разрыв дип. отношений с РФ, и перекрытие линий соприкосновения с ОРДЛО и Крымом для пересечения с прекращением подачи туда воды, эл. энергии, перемещения товаров, денег и т.д.
 показати весь коментар
 
 
оба на...а ми лохі за короновірус чубимось....Тут зелені капітуляцію вже згодні підписати
 показати весь коментар
 
Договоры пишут победители, а побежденные их подписывают - Украина выиграла?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору