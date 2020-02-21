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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:евакуація (258) Національна гвардія (671) Гончарук_Олексій (704)

 Гончарук: Санаторій у Нових Санжарах, де проходить обсервація евакуйованих з КНР, охороняють 300 нацгвардійців

Охорону санаторію в Нових Санжарах, де розміщені евакуйовані з КНР громадяни, забезпечуватимуть 300 співробітників Нацгвардії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах.

"На території об'єкта для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців - у резерві. Поліція посилила патрулювання в регіоні", - повідомив глава Кабміну.

Він запевнив, що за евакуйованими громадянами постійного спостерігатимуть медики-інфекціоністи, і ситуація перебуває під повним контролем уряду.

Прем'єр також розповів, що троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, залишаться з ними. "Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик", - додав Гончарук.

Глава уряду зазначив, що від самого початку заходи з евакуації і розміщення на карантин були сплановані правильно.

Також дивіться: Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177029
 
 
 Топ коментарі
 
Пропоную всім охоронцям периметра надати статус "Учасника бойових дій" за мужність при захисті громадян Ізраїля, Гондураса та Аргентини від місцевих національних банд.
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А воювати з московитами нехай йде селянин,або житель райцентра.А ці всі здоровенні бики,тільки такі завдання будуть виконувати.Ось вона українська справедливість.
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Зе-тыпил, более 80% в тех Санжарах голосовали за БлаЗЕня и за "Слуг Урода".
Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 3658
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гончарук брехло, помним «дешёвыйгаз»
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Це радує,збільшуються шанси на неповернення Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 8027
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Судя по всему у нас еще пару месяцев главными новостями в стране будет ситуация в Новых Санжарах , пох погибшие на фронте ,пох день памяти погибших на Майдане ,пох обосравшийся где только можно Бубочка , гланое -Санжары !!!Кстати и Цензору за это тоже спасибо -посмотрите ленту новостей -такое впечатление ,что других событий не существует .
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Мене вчора з цього приводу так бомбонуло, що я заматюкався...
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В Китае количество инфицированных снова растет.

На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.

В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
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Якщо турки не брешуть,й відслідковують ситуацію, то,їх,обходе...Може,рекомендація...
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... НІ слова Про ЗАХИСТ Жителів ..просто Українців ...це хто ? ... держслужбовець .. слуга ..
..де-що БЕЗПЕЧНИЙ і таке враження що в Армії НЕслужив ..якесь ПРИТУПЛЕНЕ почуття Обов"язку бути ЗАХИСНИКОМ України .....в стратегії паРаші - ГІБРИДНА Війна - соціум ЖЕРТВИ .. агресор вивчає і ВИКОРИСТОВУЄ НЕдорозвинутих в Громадянстві людей -- з такими поглядами називають КОРИСНИМИ ІДІОТАМИ .. вилазьте із СКОРЛУПИ обивателя - почитайте щось АКТУАЛЬНЕ ..для прикладу " Про біологічну ЗМУ ( зброю масового ураження )....Війна уже ШОСТИЙ рік.... таке .. мав МАТИ принаймі УЯВУ про Біологічну зброю ..
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Цирк!,Цирк!,Цирк!!!! Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 906 ,Вже не Країна,а суцільне Гестапо. Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 1106 Й гончаруки з автоматниками біля,кожної вбиральні Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 2460
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НЕ ЦИРК, А КВАРТАЛ 95
Кто-то же выбрал не учёного БУБОЧКУ
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Схоже, психотип бубочек,суцільно такий.Патологічне бажання зривати оплески, й нездатність до будь-якої осмисленої й послідовної діяльості...Звісно відсутність будь-яких моральних стримувачів й уявлень про пристойність-непристойність.
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Кому был нужен весь этот балаган ? Зачем нужно было раскрывать маршрут перемещения этих людей ? 😎. Кто организатор титушек ? Авакова в отставку ! 😈
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ДАА, а украинский налогоплательщик платит ЗА ДУРЬ И ПОПУЛИЗМ НЕДОУЧЕК ВО ВЛАСТИ.
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Двоє австралійців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Pricess, який два тижні перебував на карантині, захворіли на коронавірусну інфекцію Covid-19.
Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на владу Австралії.
Шістьох евакуйованих австралійців перевірили на захворювання коронавірусом. У двох із них Covid-19 підтвердився. Відомо, що хвороба у пацієнтів протікає в легкій формі.
Загалом, за словами головного медпрацівника австралійського уряду Брендана Мерфі, 164 евакуйовані пасажири лайнера прибули до центру Howard Springs, де протягом двох тижнів перебуватимуть на карантині.
"Ми цього очікували і готові контролювати ситуацію", - запевнив Мерфі. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/sche-u-dvoh-evakuyovanih-pasazhiriv-laynera-diamond-princess-z-************-na-bortu-viyavili-koronavirus-1495275.html
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не вводи авакова в заблуждение, он сказал усе здоровые значит здоровые, он шарит в вирусах, шо там какая то Австралия, да мы тут анальгином всех закидаем у нас есть такие приборы!!! поэтому карантины у нас проходят в центре посёлка с 8000 населением.
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Чом,би не зібрати всі Внутрішні війська й неперевезти ,всіх,поплічників з Печерську Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах, где проходит обсервация эвакуированных из КНР, охраняют 300 нацгвардейцив - Цензор.НЕТ 9629 Певніше буде
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Цей кіпіш через те що брехливій владі ніхто не вірить. Навіть зебіли які її обирали.
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зеленский посадил волонтёров и устроил квартал95 в Санжарах
жителям надо созвать собрание Громады и выразить недоверие Зеленскому и Авакову
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Та нє, ви шо!? Як так? Вони ж ще й року не пропрацювали. То все продєлкі бариги мальдівського! То він падлянку постійно підтасовує молодій команді.
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Вот оно доверие народа к этой власти, оно равняется нулю.
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тобто потенційно в нас хворих буде більше якщо що, я правильно зрозумів?
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300 потенциальных приемо-передатчиков вируса.
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Пока в Украине война с 0 количеством заболевших от коронавируса в Пекине всё нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4h1UxoE4KU&t=169s
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