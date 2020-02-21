 Гончарук: Санаторій у Нових Санжарах, де проходить обсервація евакуйованих з КНР, охороняють 300 нацгвардійців

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах.
"На території об'єкта для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців - у резерві. Поліція посилила патрулювання в регіоні", - повідомив глава Кабміну.
Він запевнив, що за евакуйованими громадянами постійного спостерігатимуть медики-інфекціоністи, і ситуація перебуває під повним контролем уряду.
Прем'єр також розповів, що троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, залишаться з ними. "Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик", - додав Гончарук.
Глава уряду зазначив, що від самого початку заходи з евакуації і розміщення на карантин були сплановані правильно.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.
В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
..де-що БЕЗПЕЧНИЙ і таке враження що в Армії НЕслужив ..якесь ПРИТУПЛЕНЕ почуття Обов"язку бути ЗАХИСНИКОМ України .....в стратегії паРаші - ГІБРИДНА Війна - соціум ЖЕРТВИ .. агресор вивчає і ВИКОРИСТОВУЄ НЕдорозвинутих в Громадянстві людей -- з такими поглядами називають КОРИСНИМИ ІДІОТАМИ .. вилазьте із СКОРЛУПИ обивателя - почитайте щось АКТУАЛЬНЕ ..для прикладу " Про біологічну ЗМУ ( зброю масового ураження )....Війна уже ШОСТИЙ рік.... таке .. мав МАТИ принаймі УЯВУ про Біологічну зброю ..
Кто-то же выбрал не учёного БУБОЧКУ
Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на владу Австралії.
Шістьох евакуйованих австралійців перевірили на захворювання коронавірусом. У двох із них Covid-19 підтвердився. Відомо, що хвороба у пацієнтів протікає в легкій формі.
Загалом, за словами головного медпрацівника австралійського уряду Брендана Мерфі, 164 евакуйовані пасажири лайнера прибули до центру Howard Springs, де протягом двох тижнів перебуватимуть на карантині.
"Ми цього очікували і готові контролювати ситуацію", - запевнив Мерфі. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/sche-u-dvoh-evakuyovanih-pasazhiriv-laynera-diamond-princess-z-************-na-bortu-viyavili-koronavirus-1495275.html
жителям надо созвать собрание Громады и выразить недоверие Зеленскому и Авакову
https://www.youtube.com/watch?v=Z4h1UxoE4KU&t=169s