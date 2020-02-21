 Евакуйовані люди не контактуватимуть з персоналом санаторію в Нових Санжарах, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр заявив на брифінгу.
"Три медичні працівники, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і в подальшому залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ні персонал медцентру, ні інші особи контактувати не будуть", - зазначив він.
Зазначається, що розміщені люди забезпечені всім необхідним.
"Ситуація під повним контролем уряду", - запевнив Гончарук.
Водночас глава Кабміну зазначив, що для ідентифікації осіб, які кидали каміння в автобуси з евакуйованими людьми, вистачить відеоматеріалів. "Усі винні будуть покарані з усію суворістю закону", - каже прем'єр. Також глава уряду повідомив, що 5 із 9 поранених правоохоронців перебувають у стані середньої тяжкості.
"В історії України така спецоперація проходить вперше. І від самого початку цей захід було ретельно підготовлено", - наголосив глава Кабміну.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!
©
Пусть его и кормит!
🤣
Как после Чнрнобыля
Или Иловайска..
Ссылка на видео
Краще би вміли планувати щось для людей, а не для розбрату.
Интересно, какой способ довел до истерии народных подвижников?
Властям сложно (точнее невожможно, в силу отсутствия образования, ума и т.д. и т.п.) дать убогим пояснения по мерам безопасности, по принятым мерам по нераспространению, по гарантиям...
Зебилы пожинают (собирают камни) плоды своей жизнедеятельности.
Най вас кров залєє
На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.
В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
Цим придуркам треба дякувати що евакуйованих вони не розмістили в якійсь з київських шкіл.
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1230517415055888385