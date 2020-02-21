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 Суспільство, Здоров'я
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 Евакуйовані люди не контактуватимуть з персоналом санаторію в Нових Санжарах, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що під час перебування в санаторії в Нових Санжарах евакуйовані з Уханя люди не матимуть безпосереднього контакту з працівниками медичного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр заявив на брифінгу.

"Три медичні працівники, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і в подальшому залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ні персонал медцентру, ні інші особи контактувати не будуть", - зазначив він.

Зазначається, що розміщені люди забезпечені всім необхідним.

"Ситуація під повним контролем уряду", - запевнив Гончарук.

Водночас глава Кабміну зазначив, що для ідентифікації осіб, які кидали каміння в автобуси з евакуйованими людьми, вистачить відеоматеріалів. "Усі винні будуть покарані з усію суворістю закону", - каже прем'єр. Також глава уряду повідомив, що 5 із 9 поранених правоохоронців перебувають у стані середньої тяжкості.

"В історії України така спецоперація проходить вперше. І від самого початку цей захід було ретельно підготовлено", - наголосив глава Кабміну.

Читайте: Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому"

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177028
 
 
 Топ коментарі
 
Кого це хвилює? У нас міністр охорони здоров'я тиждень тому ще навіть не знала що таке інкубаційний період.
Цим придуркам треба дякувати що евакуйованих вони не розмістили в якійсь з київських шкіл.
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ага, а подавати їжу, прибирати в палатах (кімнатах), в приміщеннях зовсім ніхто не буде??? Чи там все роботизовано???
Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 9802
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Стала известна причина этих событий

Ссылка на видео

Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 5352
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там же окно разбили - теперь вообще никого впускать\не выпускать нужно, смысл каких-то 50 человек теперь отдельно держать?
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- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!
©
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ага, а подавати їжу, прибирати в палатах (кімнатах), в приміщеннях зовсім ніхто не буде??? Чи там все роботизовано???
Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 9802
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Скалецька лічно буде поратися з обсервованими- прати труси-мити туалети й варити борщі! Героїчна жінка!
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Памятник ей на кладбище от благодарных по пояс! Как учил Сорос Милованова - главное сэкономить. Поэтому закопать ее по пояс и покрасить бронзовой краской!
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Кто с Мухи Слона надул
Пусть его и кормит!
🤣
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Нада Парад прровести..
Как после Чнрнобыля
Или Иловайска..
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А кто им будет готовить, стирать постельное белье и полотенца, убирать номера?
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"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлено"

Краще би вміли планувати щось для людей, а не для розбрату.
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Вирус передается несколькими путями! Воздушно капельным и ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ на передачу фекально оральным способом.
Интересно, какой способ довел до истерии народных подвижников?
Властям сложно (точнее невожможно, в силу отсутствия образования, ума и т.д. и т.п.) дать убогим пояснения по мерам безопасности, по принятым мерам по нераспространению, по гарантиям...
Зебилы пожинают (собирают камни) плоды своей жизнедеятельности.
Най вас кров залєє
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Фекально-оральный, скорее всего...)
Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 4311
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1 марта в порт Одесса прибудет круизный лайнер "Diamond princess" по договоренности с правительством Японии. Пассажиры пройдут обсервацию в санаториях Одесской и Херсонской областей. Взамен Украина получит 500 новеньких патрульных авто для полиции и нацгвардии
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В Китае количество инфицированных снова растет.

На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.

В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
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Кого це хвилює? У нас міністр охорони здоров'я тиждень тому ще навіть не знала що таке інкубаційний період.
Цим придуркам треба дякувати що евакуйованих вони не розмістили в якійсь з київських шкіл.
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в Нових Санджарах відлючені укаїнські канали, наші ідіоти сказали що везуть на Зах Україну, а потім повезли на Схід, а кацапи ту картинку і показують на Сході, що західняки проти. Це спецоперація кацапів руками 5 колони Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 7834

https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1230517415055888385
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Там и не надо руки, люди сами все сделали, благодаря клоунам.
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головне людей направити в правильному руслі, а ідіоти завжди найдуться, які поведуть вперед.
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Гончарук в курсі, що в Санджарах відключені українські канали і кацапи вливають в голову людям те, що їм вигідно Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук - Цензор.НЕТ 7924
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И правильно...там же цельный министр здравоохранения есть...пусть поработает санитаркой...правда с зарплатой министра...
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А еще эта дура узнает, шо судно может быть не только морским!
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Гончарука тре ізолювати в карантин бажано на пів року, щоб з гарантією. Бо втратимо маладоє дарованіє, як далі будемо тоді жити?
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