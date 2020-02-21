 За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" прем'єр-міністр України Гончарук зазначив, що виникнення протистояння можна пояснювати недостатньою комунікацією влади з людьми. Прем'єр запевнив, що буде щоденне інформування людей про стан евакуйованих українців і ситуацію загалом.

Водночас він зауважив: "немає жодних підстав вважати, що якісь служби зробили щось неправильно".

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що вона перебуватиме на місці і це буде гарантією того, що людям нема чого боятися.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ті люди, які вчинили правопорушення, кидали каміння, затримані. "Ми вирішуватимемо, як їх буде покарано", - сказав глава МВС.

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"Я не знаю, що породило таку невиправдану несамовитість", - додав він.

При цьому Аваков наголосив, що із ситуації, що склалася, всі сторони мають винести урок.

Відповідаючи на запитання про те, чи не вбачає він у провокуванні протистояння "вуха" окремих політиків", глава МВС сказав, що в нього є інформація про те, хто за цим може стояти: "Вуха" політичного і бізнес характеру".

Прем'єр-міністр, міністри охорони здоров'я та МВС були на зв'язку зі студією з місця подій.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.