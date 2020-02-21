 За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" прем'єр-міністр України Гончарук зазначив, що виникнення протистояння можна пояснювати недостатньою комунікацією влади з людьми. Прем'єр запевнив, що буде щоденне інформування людей про стан евакуйованих українців і ситуацію загалом.
Водночас він зауважив: "немає жодних підстав вважати, що якісь служби зробили щось неправильно".
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що вона перебуватиме на місці і це буде гарантією того, що людям нема чого боятися.
Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ті люди, які вчинили правопорушення, кидали каміння, затримані. "Ми вирішуватимемо, як їх буде покарано", - сказав глава МВС.
"Я не знаю, що породило таку невиправдану несамовитість", - додав він.
При цьому Аваков наголосив, що із ситуації, що склалася, всі сторони мають винести урок.
Відповідаючи на запитання про те, чи не вбачає він у провокуванні протистояння "вуха" окремих політиків", глава МВС сказав, що в нього є інформація про те, хто за цим може стояти: "Вуха" політичного і бізнес характеру".
Прем'єр-міністр, міністри охорони здоров'я та МВС були на зв'язку зі студією з місця подій.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Зєбанду - ГЕТЬ ! 👊
Народ сразу забыл подвиги в песках Омана,достижения Давоса и Мюнхена!
Даже даты Революции,Оккупации Крыма. и даже обострение на фронте,которых небыло с 2018 года стали мелким фоном на фоне РАЗДУТОЙ ИМИТАЦИИ ПАНИКИ!!
Вирус идет! Какой вирус?!! Лохи! Вас опять зеленая шваль развела! Из Китая даже с подозрением подозрением носителя не выпустят! Тройная проверка!
А керувальники доольны! Еще месяц продаржаться! Фокус удался. Лохи смотрет в другую сторону,пока чистят их карманы и ярмо примеривают.
Ххххххххххххххххххх
Авакян, дай угадаю кто. Организаторами протестов могут бьіть конкурентьі на рьінке рюкзаков
Если ЗЕ не уволит Авакова то Аваков "уволит" ЗЕ - точнее ЗЕ передаст все рычаги правления Авакову и он расставит на все должности своих людей.
Нужно понимать что Аваков мент и его режим будет жестко авторитарный и силовой.
Тут для нашего общества много опасностей! Аваков может легко задавить или патриотов или про-российскую колону. Вопрос лишь в том, - допустят ли наши олигархи захват власти Аваковым? И сможет ли Аваков получить поддержку Запада?
Боюсь что альтернатив нет. Возврата старых политиков (Тимошенко, Порошенко, Яценюка, Медведчука, Бойко...) скорее всего невозможно. Хотя если Аваков решит кого-то взять в союзники, то он может выбрать ЛЮБОГО, в зависимости от гарантий и ситуативной выгоды.
Так само в 2014 "народ Дамбасса" перегороджував дорогу колонам ЗСУ. Вони так само не хотіли аби Україну захищали у них.