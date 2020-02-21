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 Політика України
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 За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що йому відомо, хто може стояти за протестом місцевих жителів у Нових Санжарах у зв'язку з прильотом евакуйованих українців з Уханя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" прем'єр-міністр України Гончарук зазначив, що виникнення протистояння можна пояснювати недостатньою комунікацією влади з людьми. Прем'єр запевнив, що буде щоденне інформування людей про стан евакуйованих українців і ситуацію загалом.

Водночас він зауважив: "немає жодних підстав вважати, що якісь служби зробили щось неправильно".

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що вона перебуватиме на місці і це буде гарантією того, що людям нема чого боятися.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ті люди, які вчинили правопорушення, кидали каміння, затримані. "Ми вирішуватимемо, як їх буде покарано", - сказав глава МВС.

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"Я не знаю, що породило таку невиправдану несамовитість", - додав він.

При цьому Аваков наголосив, що із ситуації, що склалася, всі сторони мають винести урок.

Відповідаючи на запитання про те, чи не вбачає він у провокуванні протистояння "вуха" окремих політиків", глава МВС сказав, що в нього є інформація про те, хто за цим може стояти: "Вуха" політичного і бізнес характеру".

Прем'єр-міністр, міністри охорони здоров'я та МВС були на зв'язку зі студією з місця подій.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177027
 
 
 Топ коментарі
 
остервенелость урод вызывает ваше сраное правительство
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п.с... аваков наверняка там визитку Яроша ... Пороха нашел За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков - Цензор.НЕТ 7508
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А за подобной организацией эвакуации и карантина - безграничная тупость и полная профанация СНБО и Кабинета Министров. К чему этот жалкий треп Авакова?
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Та тут это нормально, сидеть разжигать а потом писать что это были из тех 73%.
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...бізнесові конкуренти авачари по рюкзакам винні!
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Аваков представляє небезпеку для для безпеки України,йому треба драматургом працювати,а не міністром МВД
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Повністю згідний з Аваковим. За подіями в Нових Санжарах стоїть безпосередньо припіздєнт Вовка Сцикун, Зєбанда , олігархи, які їх годують що в черговий раз довели свою кричущу неспроможність керувати державою

Зєбанду - ГЕТЬ ! 👊
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та да...за всем этим просматривается сывочолэ рыло )))
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Мразь! За протестами и сложившейся ситуацией стоит только тупость и некомпетентность власти и тебя, даун!!!
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во всем виновата зеленая власть на пиаре чтоб показать мол они заботится о больных афиша во всех СМИ тв до прилета и 1+1 где в селах смотрят только что будет самолет из Уханя называли места или варианты обьясняли пугали этим короновирусом-в других странах без афиши на всю страну посылают самолет спецрейс и никто ничего не знает расселяют также при этом соблюдаются все нормы белые халаты маски дезинфекция и тд но там власти не пиарятся на горе как наш обдолбанный президент который делает пиар на горе видосики много камер вертолет операторский кран чтоб эффектней картинка была так было когда сделали шоу из трагедии боинга в Тегеране так было встреча пафосная пленных на этот раз клоун зассал лично быть но дал указ пропиарить его "заботу" что вышло все мы видим
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Ждем новых опросов с повышением рейтинга зебуинов. Они появляются после каждого обсера зеленой власти. Особенно интересным был бы сегодняшний рейтинг бубочки в Новых Санжарах.
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Если Клоун будет встречать каждый самолёт привезший кто знает кого то он будет похож на Великого Порошенко ездившего в Европу по любому поводу и в любое время на пьянки.
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Мой сосед вчера пришел домой бухой. Я считаю, что за этим может стоять некий русскоговорящий министр. А может и не стоять, хер его знает.
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Ищи кому выгодно! А выгодно ПРЕЖДЕ всего хидранту и его ОПе.
Народ сразу забыл подвиги в песках Омана,достижения Давоса и Мюнхена!
Даже даты Революции,Оккупации Крыма. и даже обострение на фронте,которых небыло с 2018 года стали мелким фоном на фоне РАЗДУТОЙ ИМИТАЦИИ ПАНИКИ!!
Вирус идет! Какой вирус?!! Лохи! Вас опять зеленая шваль развела! Из Китая даже с подозрением подозрением носителя не выпустят! Тройная проверка!
А керувальники доольны! Еще месяц продаржаться! Фокус удался. Лохи смотрет в другую сторону,пока чистят их карманы и ярмо примеривают.
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Цікаво, хто стояв за заворушеннями під НацБанком? Хто написав перший "пост" в соцмережі про "вигнання" евакуйованих? Підказати, чи аваков сам згадає? За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков - Цензор.НЕТ 9693
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Элементарно Ватсон. Проверьте протестующих. С местными провести разъяснительную работа. ( может чем то заинтересуйте) Заезжих же под белы рученьки И либо на линии соприкосновения окопы рыть, либо санитарами отправить на помощь китайским товарищам в саму Ухань ( не путать с Бухань). Что бы следующий раз подумали, ехать или нет за митинговыми заработками.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых СанжарахИсточник: https://censor.net.ua/n3177027
Ххххххххххххххххххх
Авакян, дай угадаю кто. Организаторами протестов могут бьіть конкурентьі на рьінке рюкзаков
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Мы уверенно идем к смене власти и РЕЖИМА. Аваков постепенно делает себя единственным и незаменимым "решалой". После отставки правительства ЗЕ окажется в полном кадровом вакууме. Можно конечно заменить Гончарука и его шоблу на еще более тупых из партии ЗЕ, но это еще быстрее приведет власть к краху.
Если ЗЕ не уволит Авакова то Аваков "уволит" ЗЕ - точнее ЗЕ передаст все рычаги правления Авакову и он расставит на все должности своих людей.
Нужно понимать что Аваков мент и его режим будет жестко авторитарный и силовой.
Тут для нашего общества много опасностей! Аваков может легко задавить или патриотов или про-российскую колону. Вопрос лишь в том, - допустят ли наши олигархи захват власти Аваковым? И сможет ли Аваков получить поддержку Запада?
Боюсь что альтернатив нет. Возврата старых политиков (Тимошенко, Порошенко, Яценюка, Медведчука, Бойко...) скорее всего невозможно. Хотя если Аваков решит кого-то взять в союзники, то он может выбрать ЛЮБОГО, в зависимости от гарантий и ситуативной выгоды.
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Це вже не перша мутация КОРОНАвируса в Україні - перша мутація була Янукович- КОРОНАвірус, але Майдан загнав носія в Ростов, а епідемія Порошенко- КОРОНАвірус продовжується і може знищити Україну, тому що телевізор заглушив в населенняздоровий глузд і катастрофічно послабив імітітет і паралізував волю до об'єднання проти пошесті Порошенко- КОРОНАвірусу.
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Звичайно що, хтось хотів побудувати на цьому рейтинг, можливо навіть кацапня. Але, не варто всю вину перекладати на когось одного. Просто народ цього хотів. Так на кацапстані прийшов до влади *****, народ його хотів.
Так само в 2014 "народ Дамбасса" перегороджував дорогу колонам ЗСУ. Вони так само не хотіли аби Україну захищали у них.
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