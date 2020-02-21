 Нацрада попередила телерадіоканали перед російським "днем захисника вітчизни" 23 лютого

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці регулятора.

У повідомленні зазначається: "Регулятор наголошує на відповідальності ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Згідно з ними забороняється розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію України. Також чинним, законодавством передбачено недопущення трансляції і демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора".

Національна рада обіцяє, що ретельно моніторитиме ефіри мовників щодо дотримання ними цих законодавчих вимог і в разі виявлення порушень вживатиме передбачених законодавством заходів.

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