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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (248) День захисника Вітчизни (11) декомунізація (289)

 Нацрада попередила телерадіоканали перед російським "днем захисника вітчизни" 23 лютого

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення попередила телерадіоорганізації про необхідність дотримуватися законодавства під час програмування ефірів 23 лютого - це російський "день захисника вітчизни", раніше "день Радянської армії", який святкували колись і в Україні - до його скасування в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці регулятора.

У повідомленні зазначається: "Регулятор наголошує на відповідальності ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Згідно з ними забороняється розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію України. Також чинним, законодавством передбачено недопущення трансляції і демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора".

Національна рада обіцяє, що ретельно моніторитиме ефіри мовників щодо дотримання ними цих законодавчих вимог і в разі виявлення порушень вживатиме передбачених законодавством заходів.

Також читайте: Все менше українців висловлюються проти скасування святкування радянського "23 лютого"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177026
 
   
 Топ коментарі
 
Ну чому. Тепер вже можна розказати:
«Правда о 23 февраля 1918: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник.
Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. 23 февраля 1918 года, утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот. 23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/463953-pravda-o-23-fevralya-bolsheviki-kapitulirovali-pered-kayzerom-i-uchredili-prazdnik.html
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Ху#лу це дуже не сподобається. Він бубочці а-та-та зробить.
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"День Защитника Отечества" будешь праздновать у себя в МосквоСрашке, а нормальные люди, служившие при Совке, просто могут вспомнить свою армейскую бытность и накатить водки в память о молодых годах.
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Ніхрена не буде. Поселах відключені українські канали, всі дивляться кацапів на Сході. У влади роздвоєний "язик"
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Ху#лу це дуже не сподобається. Він бубочці а-та-та зробить.
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Ну чому. Тепер вже можна розказати:
«Правда о 23 февраля 1918: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник.
Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. 23 февраля 1918 года, утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот. 23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/463953-pravda-o-23-fevralya-bolsheviki-kapitulirovali-pered-kayzerom-i-uchredili-prazdnik.html
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У орков как всегда будет обострение в етот день, так что держите уши и глаза открытыми
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В селах аналоговое украинское телевидение не работает а денег у пенсионеров нет на приставки, вот и смотрят все российское телевидение. Так-что предупреждение в никуда.
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На окупованій території, ще до початку військових дій, рашка відключила українське телебачення, а всі свої канали розкодувала, щоб зомбувати населення. До січня 20 року, українські канали можна було дивитись хоча б через супутник, окупанти з цим нічого не могли зробити. Тепер українські тв канали, під впливом своїх хазяїв самі закодували свій контент. А керівництво держави не вбачає в цьому нічого осудного.
Не можна вимірювати все тільки грошима, особливо під час війни.
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У конституції РФ запишуть заборону на «відчуження російських територій» ...После таких заявлений умом непонятное образование ,под названием Россия(Московия + колонии Московии) распадётся быстрее обычного
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Хай ідіоти святкують, як пара десятків німецьких розвідників розігнало більше тисячі червоних московитів та євреїв під Нарвою та Псковом.
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Так мне остается лишь пойти к могиле моего незабвенного отца 23 февраля, в его любимый праздник, - офицера, получившего инвалидность и награды в войне с фашистами, да просто так "отлить" на его памятник?!
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Нєсанкціонірований "отлів" в публічном мєстє, совєршонний с особим цинізмом, карається штрафом, ілі громадськими роботами.
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Чомусь в мого батька, також фронтовика, але простого рядовго (і з двома бойовими орденами та двома медалями за 9 місяців війни) це 23.02 не навівало розчулення. На відмінну від 09.05., отака правда.
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Ну, як що в тебе до нього таке відношення, то хто тобі може заборонити обісцяти його могилу? Мінкульт?
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Хоть какое-то положительное решение этой власти
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А если нарушат,то наш Минкульт сделает 1001 китайское предупреждение.
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буду праздновать 23 февраля - День Защитника Отечества! Это святой праздник!
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"День Защитника Отечества" будешь праздновать у себя в МосквоСрашке, а нормальные люди, служившие при Совке, просто могут вспомнить свою армейскую бытность и накатить водки в память о молодых годах.
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в память о молодых годах. очень правильно подмечено))
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Питання до тих, хто збирається святкувати цей дєнь савєцкай арміі - якби вам тоді не прийшла б повістка, то ви би пішли туди добровільно?
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"Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка."
http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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А Медведчук и Левочкин со всеми своими каналами покажут власти "средний палец", и Беня тоже вполне может присоединиться, по ситуации.
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Для особливо упоротих нагадую і сповіщаю,що святкуання дня перемоги почалось ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ДВАДЦЯТЬ РОКІВ. І сталін і його кліка і послідовникі боялись міліонів калік -фронтовиків.адже ці фронтовики знали ,що війна виграна на міліонах неоправданих жертв із-за бездарності наших "полководців" дуже прикро--що величезна маса народу одурманена пропагандою і незнанням історії А щоб не було спекуляці--- я внук і син загиблих поранених як вроки громадянської війни. так і другої світоваї і фінської. Дл я тих ""що діди воювали" скажу---за клоуна і зека також голосували міліони,то це не значить що вони були праві. Бо і там залищились малі сироти.
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