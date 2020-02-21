 Нацрада попередила телерадіоканали перед російським "днем захисника вітчизни" 23 лютого

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці регулятора.
У повідомленні зазначається: "Регулятор наголошує на відповідальності ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Згідно з ними забороняється розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію України. Також чинним, законодавством передбачено недопущення трансляції і демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора".
Національна рада обіцяє, що ретельно моніторитиме ефіри мовників щодо дотримання ними цих законодавчих вимог і в разі виявлення порушень вживатиме передбачених законодавством заходів.
«Правда о 23 февраля 1918: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник.
Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. 23 февраля 1918 года, утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот. 23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/463953-pravda-o-23-fevralya-bolsheviki-kapitulirovali-pered-kayzerom-i-uchredili-prazdnik.html
Красной армии салют!
Не можна вимірювати все тільки грошима, особливо під час війни.
http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html