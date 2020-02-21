 Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька

Про це на брифінгу в селі Нові Санжари після засідання урядового оперативного штабу сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є інфекційні лікарні, спеціально облаштовані, їх повезуть туди, де є інфекційна лікарня", - зазначила очільниця МОЗ.

Вона наголосила, що в Ухані на борт літака прийняли тільки здорових громадян, які пройшли медичний огляд перед посадкою.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.