 Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька

Про це на брифінгу в селі Нові Санжари після засідання урядового оперативного штабу сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є інфекційні лікарні, спеціально облаштовані, їх повезуть туди, де є інфекційна лікарня", - зазначила очільниця МОЗ.
Вона наголосила, що в Ухані на борт літака прийняли тільки здорових громадян, які пройшли медичний огляд перед посадкою.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Доказательство - это раскрученное видео , где человек упал на улице. Только где снято , когда и где там указано ,что умер нет.
Где видео труповозок и крематориев ?? А точно , эксперт бабка Тамарка на лавочке сказала.
скажите, а где диплом по квалификации "Дурак (дура)" выдают ?
Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе
В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))
п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"
Зоряна (укр.) - звездная (кац.)
Надеюсь у автора "народна частка розквітне, як нирки на деревах"
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
"Зоряна" гугл переклав як "Звездная"
...
Нема сечі дивитися на ці борошна гугл перекладу.
Если человек хочет жить, медицина бессильна!
Без таблеток, без больниц
Спорт откроет мир огромный
Мир, не знающий границ.
***
На пробежку марш бегом!
Прочь тоска, унынье, лень.
Нет - болезням! Да - здоровью!
Каждый миг и каждый день!
***
Если вышел ты на старт,
Позови с собой друзей.
Нормативы ГТО сдавать
Вместе веселей.
***
Если крепок ученик
телом, духом, волею
Нормативы ГТО
Сдавай в средней школе.
***
Занимайся физкультурой
Каждый школьник, каждый класс.
Пусть огонь олимпиады
Светит каждому из нас.
***©
🤣🤣
Це лише шматочок з переліку інфекційних/вірусних захворювань, яким ***** на спорт та ЗОЖ.
Судьба бережет для подвига??
Аж интересна Мне..
🙃😱🤔
Но , не везет им, пока..
😁😁
Но, не дошел..
"Святая пані Уляно, спаси та сохрани нас грішних ! Амінь !"
в люлю
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
Скандал так просто не замнуть , побачимо що скаже ВОЗ...
мусора и эта дрянь нарушили права громады
зеленский аваковская шестёрка
На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.
В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
!!!
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
Двічі дебіляка - "не годен в мирное, годен к нестроевой службе в военное время". Іх категорично не можна було вивозити з Китаю на здорову територію, порушивши всі існуючі норми карантину.
Тричі дебіляка з плавним переходом в ідіотію (важка форма) бо збирається протягом 14 днів (а чого не 24?) жити з ізольованими (після того, як їх за дебільно-злочинним розпорядженням привезли в Україну з карантинної зони) в одному приміщенні. Але це останнє - то може і на краще...
А вообще я себе чуствую пассажиром, которому попалось такси с укуренным слепым водителем-олигрофеном в наушниках...
Главное правило при эпидемиях, это изоляция очага, всех лечить на месте, никто не должен покидать очаг - ни больные, ни здоровые, ни медперсонал. Это понимание пришло еще из средних веков, после эпидемии чумы, и это как дважды два для эпидемиолога. Иначе получаем новый очаг эпидемии.
Это правило нарушили американцы, потом французы, немцы и мы туда же. Вот только кто разрешил это сделать нашим недоучкам? Ведь вполне возможно, что для Европы пожар в Нотр-Дам еще не самое большое несчастье!
Там семья Медичи спешила выезжать изгородки ВСЯ . Пока город полностью не перекрыли
отвезут в Полтавскую инфекционную больницу .
Зе- команда!
Трускавец!
И стране прийдёт трындец.
Отмечается, что основными путями заражения остаются воздушно-капельный и контактный. Во втором случае вирус передаётся именно при «тесном» контакте.
Также учёные отмечают, что коронавирусом можно заразиться в случае долгого нахождения в тесном закрытом помещении.
Вероятность заражения увеличивается в случае высокой концентрации аэрозоля. Сообщается, что человек может заразиться именно через дисперсную систему.
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб Ст. 17