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 Події, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:евакуація (258) Зоряна Скалецька (81) COVID-19 (131)

 Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька

Якщо в когось із громадян, евакуйованих з Китаю, виявлять ознаки захворювання, його буде доставлено до інфекційної лікарні.

Про це на брифінгу в селі Нові Санжари після засідання урядового оперативного штабу сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є інфекційні лікарні, спеціально облаштовані, їх повезуть туди, де є інфекційна лікарня", - зазначила очільниця МОЗ.

Вона наголосила, що в Ухані на борт літака прийняли тільки здорових громадян, які пройшли медичний огляд перед посадкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177025
 
 
 Топ коментарі
 
З яких це пір мєдосмотр виявляє наявність чи відсутність коронавірусу? Як же задовбали отакі от дибіли при владі у вас...Сподіваюся Україну обійде ця китайська пошесть...але в то віриться не дуже.
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Ты-же дура даже не врач, а юрист!
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
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как заболеет? они же абсолютно здоровы, и там беспрецедентные меры. что-то она недоговаривает...
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Уточнення: поховають після того, як помре. Бо за 15 хвилин до смерті пацієнт буде ще живий.
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в Китае умирают прямо на улицах, нормально идёт человек в маске, потом падает камнем на асфальт и всё, а эта ********* говорит шо если шо то повезём в больницу, хотя эта тварь знает что троих не пустили в самолёт, но перед посадкой они все были вместе.
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Чушь и ложь! Как обычно в принципе.
Доказательство - это раскрученное видео , где человек упал на улице. Только где снято , когда и где там указано ,что умер нет.
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вы слишком оптимистичны. В Китае труповозки не успевают забирать умерших, а крематории не успевают сжигать людей. Так что, точнее сказать: Если кто-то умрет - когда-нибудь его, возможно, похоронят
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В Китае вообще-то живет очень много людей и они даже очень часто умирают! Как ни странно!
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так статистика смертей идёт только в больницах, ещё тысячи лежат в закрытых квартирах и по запаху выбивают двери.
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Где вас ботов набирают ??? по гривне платят за эти фейки ?
Где видео труповозок и крематориев ?? А точно , эксперт бабка Тамарка на лавочке сказала. Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9030
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логично, коллега ! Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4087

скажите, а где диплом по квалификации "Дурак (дура)" выдают ?
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там же где и самокат-ганчарук купил, в переходе метро.
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https://www.youtube.com/watch?v=gtmCXiUBAG0

Зеленый бумеранг: шоу которое сделали вместе

В пансионате Новы-Санжары нет инфекционного отделения, и единственная причина почему туда отвезли людей - трам-пам-пам - ожидания максимальной лояльности местного населения на фоне данных поддержки в апреле 2019 - 84%))

п.с. наверняка там центр Розумкова недавно сделал опрос и получил данные, что 99,99% местных - "За Бубочку, величнійшого з лидеров Халактики!" и наверняка "поймут и простят"Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4468
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ото ж, уханьських українців в кожні Санжари !!!
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Интересно, Шкиряку сказали что он тоже звездный?
Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8257
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Це "підлога країни" та "пекельні борошна", тільки у зворотному напрямку гугл-перекладу.
Зоряна (укр.) - звездная (кац.)
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Вот это поворот!
Надеюсь у автора "народна частка розквітне, як нирки на деревах"
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Ты-же дура даже не врач, а юрист!
И если кто-то не дай бог заболеет, то пока это заметят - он перед эвакуацией успеет заразить и всех вокруг. Эвакуировать его уже не будет смысла, нужно будет закрывать (блокировать на карантин) или санаторий, или город, или область.
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А скільку визгу було в зелених про нефахову освіту Супрун! А в Супрун таки був медичний диплом державного зразка США!
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Есть закон Про захист населення від інфекційних хвороб почему он нарушается нашим правительством или может они не знают о его существовании??? Там все написано. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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З яких це пір мєдосмотр виявляє наявність чи відсутність коронавірусу? Як же задовбали отакі от дибіли при владі у вас...Сподіваюся Україну обійде ця китайська пошесть...але в то віриться не дуже.
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как заболеет? они же абсолютно здоровы, и там беспрецедентные меры. что-то она недоговаривает...
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вы прямой репортаж с Санжар видели? Там водители пару бусов и некоторые эвакуированные в них даже без масок были. А медперсонал в обычных комбезах. Вот такие "беспрецендентные" меры зебилов
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Капец. Країною править телемасовка з Г+Г
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Тут без переписки Энгельса с Каутским явно не обошлось...
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Щось не зрозуміло. Вона таки сіла на карантин, разом з людьми, евакуйованими з Китаю?
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дистанційно)) в епоху діджиталізації можна зробити віртуальний карантин))
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За свої слова треба відповідати. Нехай там і сидить. Тут навіть про дочку вже нікого не розчулить. Там у всіх дітей багато.
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Вони щось зробили, з того, що обіцяли перед виборами? Хіба що ... "Скушно не будет"
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це ти моєму босу скажи - в Японії и чути не хочуть про дистанційну роботу! А тут ситуация все критична є померлі та багато заражених по всій Японії
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Если в этом пансионате кто-то болен , то через неделю будут больны все . Там же проходной двор , нет отдельных изолированных блоков , длинные коридоры , и сквозняки вместо автономной вентиляции .
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так они могут и не болеть но быть носителями - достатчоно одного носителя и подходящее с ослабленным иммунитетом тело ..
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«Звездная Скалецкая»-редакціє це такий жарт?😂
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Це лінгвістичні борошна машинного перекладу.
"Зоряна" гугл переклав як "Звездная" Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8313
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Если кто-то заболеет - значит он уже болен сейчас...и заражает всё вокруг..Нельзя было в санаторий, там же ничего нет для изоляции, для настоящего полноценного карантина...эхэхэх ((( ну неужели не нашлось другого места???? я блин переживаю, у меня столько близких в Украине ...
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Держи за нас кулаки. Вдруг это поможет от коронавируса. На нашу медицину надежды вообще нет.
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В яку саме лікарню? В якому місці? Що будуть робити з хворими, які лежать в тій лікарні?
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сказала министр здравоохранения Звездная Скалецкая

...
Нема сечі дивитися на ці борошна гугл перекладу.
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Пааследнее китайское прредупрррежденийо??
Если человек хочет жить, медицина бессильна!
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Скалецкая: "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет Скалецкую доставят в инфекционную больницу"... Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4134
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Если хочешь быть здоровым

Без таблеток, без больниц

Спорт откроет мир огромный

Мир, не знающий границ.

***

На пробежку марш бегом!

Прочь тоска, унынье, лень.

Нет - болезням! Да - здоровью!

Каждый миг и каждый день!

***

Если вышел ты на старт,

Позови с собой друзей.

Нормативы ГТО сдавать

Вместе веселей.

***

Если крепок ученик

телом, духом, волею

Нормативы ГТО

Сдавай в средней школе.

***

Занимайся физкультурой

Каждый школьник, каждый класс.

Пусть огонь олимпиады

Светит каждому из нас.

***©
🤣🤣
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Чума, холера, антракс, варіола вера, геморагічні лихоманки (в т.ч. *****), ВІЛ, сказ, правець...
Це лише шматочок з переліку інфекційних/вірусних захворювань, яким ***** на спорт та ЗОЖ.
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С Моим возратом и побывал по всему Миру-даже карточки в поликлинике нету..
Судьба бережет для подвига??
Аж интересна Мне..
🙃😱🤔
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Хотя, знаю, убьют..
Но , не везет им, пока..
😁😁
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тебя бендеровцы прибьют или порохоботы.. а потом тебя наградят.. может быть даже посмертно Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6764
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Розумієш, тут таке... Я вірю що тобі не страшний менінгіт, але легені- вони і у виборців ЗЕ! є....
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Краще б вам ваша лінь була не *****! А помирають в переважній більшості від сердцево-судинних захворювань! І ви це знаєте , а городите таку галіматню! Напевне лікар, або фармацевт?
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Бальной пашол на поправку!!
Но, не дошел..
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помолимось разом !



"Святая пані Уляно, спаси та сохрани нас грішних ! Амінь !" Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 385


в люлю
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Так. Абсолютно здорові. Нема причин для хвилювання.

Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8356
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Зелене непорозуміння,- тупе і боягузливе!
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, як же ж вони можуть відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
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Для Зе поців нічого не існує Вони табула раса Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2594
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Эти дебилы понимают, что им это могут зачитать перед их расстрелом, когда все тюрьмы будут закрыты на карантин и придется отменить смертную казнь?
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І що виходить ,що на наших "вельми шановних" управи немає?
Скандал так просто не замнуть , побачимо що скаже ВОЗ...
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ВОЗ,такий же дебільний ,як МОЗ - епоха Прахвєсіаналав
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Идиоты) и эти люди принимаю решения))) никуда никого нельзя возить
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ООО!!!!!...вот вам и инфекционист. Полное непонимание механизма распространения инфекции. Они уже должны были попасть туда, а не кашлять в ..Санжарах.
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Гнати шизохреничку подалі від живих українців Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 826 Вона свинорила Їй наврочено Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 518 Зачинити Києво-Могилянку,як розплідник збоченців-поведених. Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7514 В неї суцільня муйня в довбешці... Слава Владі Зезачмоканих Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 826
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Эта женщина совсем без мозгов? Если заболеет то... И куда вы больного повезёте ? В рай.больницу или сельский ФОП? Или опять будете возить больного по всей стране ,думая куда бы его(их) пристроить...
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Та,цих Зетварюк,дешевше вбити,ніж терпіти Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7307 Ой,йо,йой...
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Як знівельовано вищу й загальну освіту Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9762 Який непотріб отримує свідоцтва про,її, наявність Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5990 О,Боге,ж,мій - Мама-мія...
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А взагалі зелена влада звісно, таки некомпетентна. Евакуйованих можна було розмістити в Києві, в якійсь із шкіл.
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зегнидная падаль
мусора и эта дрянь нарушили права громады
зеленский аваковская шестёрка
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Как надо запугать человека, что даже риск заболеть смертельным заболеванием не есть основание для того, чтобы написать заявление и уйти. Про благородство врача и клятву Гиппократа упоминать не стоит. Она не врач.
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В Китае количество инфицированных снова растет.

На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.

В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.

!!!
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
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Дебілка (мед. - легка ступінь розумової відсталості). У випадку "якщо хтось захворіє" - накладається карантин, нікого і нікуди не вивозять до повної ліквідації вогнища захворювання на місці. Т.з. "інфекційна лікарня" в модифікованому варіанті розвертається на місці (у тому ж горезвісному санаторії завозяться медикаменти, апаратура, медичні засоби, спец. підготовлений персонал) і працює до повної ліквідації вогнища інфекцїї на місці.
Двічі дебіляка - "не годен в мирное, годен к нестроевой службе в военное время". Іх категорично не можна було вивозити з Китаю на здорову територію, порушивши всі існуючі норми карантину.
Тричі дебіляка з плавним переходом в ідіотію (важка форма) бо збирається протягом 14 днів (а чого не 24?) жити з ізольованими (після того, як їх за дебільно-злочинним розпорядженням привезли в Україну з карантинної зони) в одному приміщенні. Але це останнє - то може і на краще...
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Правильное выражение звучит: В мирное - негоден, в военное - опасен!
А вообще я себе чуствую пассажиром, которому попалось такси с укуренным слепым водителем-олигрофеном в наушниках...
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Полная дура!
Главное правило при эпидемиях, это изоляция очага, всех лечить на месте, никто не должен покидать очаг - ни больные, ни здоровые, ни медперсонал. Это понимание пришло еще из средних веков, после эпидемии чумы, и это как дважды два для эпидемиолога. Иначе получаем новый очаг эпидемии.
Это правило нарушили американцы, потом французы, немцы и мы туда же. Вот только кто разрешил это сделать нашим недоучкам? Ведь вполне возможно, что для Европы пожар в Нотр-Дам еще не самое большое несчастье!
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В средневековье просто закрывали города за стеной и все - пока все не вымрут . Другого выхода оставнрвить чуму не было
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Очень интересно этот момент показан в фильме ПРАВИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ 1 сезон .

Там семья Медичи спешила выезжать изгородки ВСЯ . Пока город полностью не перекрыли
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В Новых Санжарах нет инфекционного отделения. "Если кто-то заболеет " его
отвезут в Полтавскую инфекционную больницу .
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Нормально , если кто-то заболеет- его отвезут в больницу с инфекциями - ну чтобы сразу добавить ещё остальных инфекций
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Закрой форточку в Министерстве своем
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Ребята, не показывайте своей некомпетентности в специфических вопросах! Вам мало нашего министра здравоохранения?
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Тупой ещё тупее)))
Зе- команда!
Трускавец!
И стране прийдёт трындец.
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Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики.
Отмечается, что основными путями заражения остаются воздушно-капельный и контактный. Во втором случае вирус передаётся именно при «тесном» контакте.
Также учёные отмечают, что коронавирусом можно заразиться в случае долгого нахождения в тесном закрытом помещении.
Вероятность заражения увеличивается в случае высокой концентрации аэрозоля. Сообщается, что человек может заразиться именно через дисперсную систему.
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зараз дуже бракує Уляни Супрун на посаді міністра
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В это время где-то в Пекине.https://www.youtube.com/watch?v=Z4h1UxoE4KU&t=169s
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Передайте Скалецькій, хай почитає!
"Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій."
"За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом."
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб Ст. 17
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Дура, поясніть хтось їй, що інкубаційний період даного вірусу складає мінімум 14 діб. І протягом цього періоду переносчик (без ознак захворювання) може заражати інших людей.
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