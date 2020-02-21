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 Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 особи, - МВС

Під час сутичок з поліцією в Нових Санжарах (Полтавська обл.), через розміщення на карантин у санаторії Нацгвардії України евакуйованих з Уханя (Китай) українців та іноземців, було затримано 24 учасники акції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами після засідання Оперативного штабу уряду.

"Під час сутичок у Нових Санжарах, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю, поліція затримала 24 людини", - заявив Клименко.

За його словами, 17 осіб було затримано вранці, ввечері ще сімох протестувальників.

Раніше повідомлялося, що по медичну допомогу звернулося дев'ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті зіткнень у Нових Санжарах.

"Наразі по медичну допомогу звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у фейсбук у четвер увечері.

Крім того, в поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень.

"Поліція почала два кримінальні провадження за фактом заворушень у Нових Санжарах. Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку. Крім того, одна людина намагалась автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. Для захисту громадян і припинення масових заворушень працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.294 (Масові заворушення) і ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Читайте: Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177023
 
   
 Топ коментарі
 
то-то вислюк оманський высмеивал Майдан весной 2014 и ржал с оккупации Украины - рашкой..
так и тут - зашквар с "шевронами".. беркута.
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Все здоровы, но намордники натянули.
Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека, - МВД - Цензор.НЕТ 7342
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Здравия всем! Я не писал очень долго и не оставлял свой коментарий, потому что внимательно наблюдал за тем что происходит и анализировал ситуацию. Скажу так- мне было больно смотреть на это все, ао одеой аростой причине- это страшно, когда в 21 веке, после всех тех событий которые были, страна и люди полностью деградировали духовно! Я не понимаю что произошло с людьми, почему они стали такими епанутыми! Мои сочуствия тем людям что ехали в автобусах- вас чуть не растерзали и не забили камнями, как в средние века!!!! А теперь по сути, в чем причина, что явилось первопричиной этому- я скажу- НЕВЕЖЕСТВО! НЕВЕЖЕСТВО- Я ПИШУ ОБ ЭТОМ НА ЭТОМ САЙТЕ ГОДАМИ! Люди из Санжар, вы не достойны называться людьми, потому что вы выбрали вот такую же как и вы абсолютео НЕВЕЖЕСТВЕННУЮ ВЛАСТь! Вы правы, этот вирус очень опасен, и ' Береженного Бог бережет!", но то как абсолютно беспмощной и беспорядной, тупой, и абсолютно не квалифицированной выглядела вами же выбранная Власть в этой ситуации- ну два сапога - Пара! Только стыдно - мне! Что одни из- за Невежества выбрали себе подобных, и довели степень своего животного Страха- до потери человеческого облика, а другие, такие как и вы невежды, не смогли организовать нормально операцию по противодействию елементарной бактереологической угрозе. Потому что- тупые, потому что не знают как это нужно делать, четко и быстро, по протоколу, и по алгоритму, с учетом всех уже имеющихся данных ВОЗ относительно этого вируса, чтобы свести до минимума опасность его распротстранения! Как всегда, получилось Шоу, с Клоунами во главе, и тупой массовкой!
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Вот это в тему. Там и стекла побили, вообще все прям прекрасно вышло. И пропаганда уже западенцев отработала, что якобы во всех бедах Украины виноваты они. И пошло и покатилось, зетварям только и останется на порошенко все каким-то способом вылить, чтобы не такими обосравшимися быть перед своими дебилами быть .
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То, что произошло это позор на весь мир. Демократия, плять.
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Опозорились вы ребята, к сожалению такой простой экзамен на человечность не выдержали, показали себя дремучими средневековыми дикарями. Ну ладно бы протестовали по людски, но громить автобусы с эвакуированными людьми...., будьте уверены, сторонников Украины поубавилось в европейских странах, в этом случае кремлевской пропаганде и её сторонникам здесь и возразить нечего. Латвия принимает раненых украинцев, детей, лечит их за государственный счет, выслушивая местных запутинцев об "убийцах детей", и "наших налогах", а теперь вот видим такое позорище.
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Кацап, так твои же провокаторы действовали... Точнее - нанятые твоими...
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Полностью согласен! Позор реальный!
Какой там Европейский Союз ? Ещё очень рано для Украины....
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надеюсь протестующее быдло получит звездов по полной программе от власти, которую выбрало само
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Проверить прописку. Если местные , разъяснить ситуацию, сделать официальное предупреждение и отпустить. Если заезжие то в кутузку. А потом транспортом в Ухань. на помощь китайским товарищам для преодоления эпидемии.
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Какое позорище. Надо Львов и Тернополь изолировать от нормальных людей в Украине.
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