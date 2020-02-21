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Все про:хабар (2927) Рівненщина (489) СБУ (5325)

 Глава райсуду й адвокат на Рівненщині підозрюються в отриманні хабаря 20 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України підозрює в одержанні неправомірної вигоди голову одного з районних судів Рівненської області та його спільника адвоката.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановили, що фігуранти вимагали 20 000 гривень від місцевого мешканця за ухвалення судових рішень щодо скасування арешту майна та непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

Оперативники спецслужби задокументували отримання фігурантами частини неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено кошти в національній та іноземній валютах, інші матеріальні цінності, документи, що посвідчують особу, видані іноземною державою та матеріали судових справ.

За результатами проведених слідчих та розшукових дій, голові райсуду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Адвокату - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі до Вищого антикорупційного суду направлені клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Операція проводилася спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Глава райсуду й адвокат на Рівненщині підозрюються в отриманні хабаря 20 тис. грн, - СБУ 01
Глава райсуду й адвокат на Рівненщині підозрюються в отриманні хабаря 20 тис. грн, - СБУ 02
Глава райсуду й адвокат на Рівненщині підозрюються в отриманні хабаря 20 тис. грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177022
 
 
 Топ коментарі
 
в сильрадах этих-жулья немеренно, в каждой притом...и в лесничествах -та же история и тоже в каждом...с 91 года если начать трусить, бюджетов 20 страны легко найти можна.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 882..а трудяг сколько появится за пайку.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771..
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Це ще раз додатково підтверджує, що вірно вчинив президент Володимир Зеленський, що подав законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Адвокати в нашій країній, користуюючись мнопольним становищем на право надавати правовову допомогу, перетворилися на таких собі "носіїв" хабарів, одним словом - "на рєшал", та ще й три шкури деруть з людей.
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Как "Дело года!"- насмешка, согласен... Но! Этот факт - прекрасная иллюстрация ТИПИЧНОЙ СХЕМЫ работы правосудия! Выявлен один из тысяч "кооперативов по "правомерному" изъятию денег у граждан" - "судья-адвокат", обычно : "судья-прокурор-адвокат". Судить - чиновники отбирают "достойных", поддерживать обвинение - "Не менее "достойных""! Осталось только ОТСЕЧЬ от представительства граждан в суде НЕДОСТОЙНЫХ - граждан, просто юристов... ОСТАВЬ ЕЩЕ И АДВОКАТСКУЮ МОНОПОЛЬКУ И - ВСЕ! Система замкнулась "САМА НА СЕБЯ"!
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Коллеги их и заложили..
Так мало исчо никто не брал..
Демпинг и честь мундира!
🤣
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У падлюки коррупционеры Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6519... в Санжары их Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2790
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в сильрадах этих-жулья немеренно, в каждой притом...и в лесничествах -та же история и тоже в каждом...с 91 года если начать трусить, бюджетов 20 страны легко найти можна.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 882..а трудяг сколько появится за пайку.. Глава райсуда и адвокат на Ривненщине подозреваются в получении взятки 20 тыс грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771..
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Понравилось вот это: "...документы, удостоверяющие личность, выданные иностранным государством". И хто ж те "реваншисты", которых вот уже 6 лет так упорно ищет Петро.
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Це ще раз додатково підтверджує, що вірно вчинив президент Володимир Зеленський, що подав законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Адвокати в нашій країній, користуюючись мнопольним становищем на право надавати правовову допомогу, перетворилися на таких собі "носіїв" хабарів, одним словом - "на рєшал", та ще й три шкури деруть з людей.
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Ежели власть обос..ралась, зразу йде
відволікання уваги..
Це завжди так, на те й вона Влада.
Що папіредники, що й наступники..
🤗
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по такой схеме с адвокатом можно было б реализовать в один день одновременно материалы во всех админ.единицах нашей тонущей неньки
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Нахєра ? Так працює вся наша судова система.
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