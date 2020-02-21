 Глава райсуду й адвокат на Рівненщині підозрюються в отриманні хабаря 20 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановили, що фігуранти вимагали 20 000 гривень від місцевого мешканця за ухвалення судових рішень щодо скасування арешту майна та непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

Оперативники спецслужби задокументували отримання фігурантами частини неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено кошти в національній та іноземній валютах, інші матеріальні цінності, документи, що посвідчують особу, видані іноземною державою та матеріали судових справ.

За результатами проведених слідчих та розшукових дій, голові райсуду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Адвокату - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі до Вищого антикорупційного суду направлені клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Операція проводилася спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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