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 Суспільство, Здоров'я
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 Усі евакуйовані з Китаю українці здорові, - Гончарук

Усі евакуйовані з КНР українці, яких розмістили в номерах санаторію Національної гвардії в Нових Санжарах, здорові.

Про це розповів Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закінчуються останні технічні організаційні заходи, щоб евакуйовані люди могли комфортно поселитися. Ми поспілкувалися з людьми, які перебувають у санаторії, перевірили, чи вони забезпечені харчуванням, чи є в них зв’язок", - сказав очільник уряду.

Він запевнив, що у мешканців Нових Санжар, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань.

Прем’єр нагадав, що всіх громадян, яких планувалось евакуювати з КНР, перевірили, і тих, у кого було виявлено будь-які ознаки захворювань, на борт не брали.

"Тобто всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими", - наголосив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької

Читайте: Діям правопорушників у Нових Санжарах буде дана принципова оцінка, - глава Нацполіції Клименко

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. 

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177021
 
 
 Топ коментарі
 
А диплом лікаря Гончарук отримав у Трускавці?
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Це Гончарук поставив діагноз без аналізів та карантину. Це нормально?
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Да ты посмотри на него и остальных зеленых. Там диагноз на лице написан. Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5349
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2 вопроса:
1. На кой х* забрали граждан коста-рики, аргентины и еще каких-то стран? Кто будет платить за их проживание тут? за питание, обследование, обслуживание? из моих налогов?
2. Кто будет нести ответственность (и какую) если, не дай Бог, таки кто-то заболеет???
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Ну платить будем мы с тобой. А ответственность будет нести сам знаешь кто - "Папа Римский"
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Платить то как раз будутэти страны, это оговорено.
Евгейская власть привезла их сюда не бесплатно.
Они для себя с этих стран гешефт как раз взяли (положат себе на карман).
Но в итоге за содержание будем платить мы, это да.
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Сделать заявление это одно. А какова реальность карантин покажет
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дибил об этом сами китайцы написали, что не пустили в самолёт 4человека 3е с Украины и 1н иностранец, более 30ти украинцев сами отказались лететь. А вы тут чебурашки раздули балаган, в Украине с 10 по 18 февраля заболело орви почти 240к человек
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дибил это твое погонялово? Поздравляю - ты тупое, безграмотное дерьмо. С хамским сбродом не общаюсь
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Це ж яке воно, це зелене непорозуміння,- тупе і боягузливе!
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, хіба можуть вони відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
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Вам, брехливым уродам, вообще верить нельзя, то вы пошутили, то вы солгали. Ещё ни разу от зелёной погани не услышали правды
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а де відео зустрічі урядом евакуйованих? обійми ? І чому тоді карантин? Склалось враження повної безпорадності, інфантильності , некомунікабельності уряду.
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В Китае количество инфицированных снова растет.

На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.

В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.
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Ну если здоровы - распускайте по домам. Зачем держать в как бы карантине?
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Як цим долбо@обам можна вірити після Оману та інших зашкварів.
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А зачем из эпицентра кронавируса Уханя привезли 27 китайцев ? Что за дуристика ?
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Ну если все сдавали Анализы по принципу Зеленского в Олимпийском на стадионе то ......
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вот так сходу определил? наверно обратились в Битву экстрасенсов?
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Инкубационный период две недели во время которого тесты бесполезны, китайские тестовые системы неэффективны, выявляют вирус когда уже носитель может заразить не один десяток людей. С ситуацией на круизном лайнере Diamond Princes, знакомы?! Когда один заразный человек зашёл на борт, а в данный момент уже более 600 человек больны и новых больных выявляют и по сей день. Так кто говорит что эти люди здоровы?! Только бездари....
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