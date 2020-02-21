 Усі евакуйовані з Китаю українці здорові, - Гончарук

Про це розповів Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Закінчуються останні технічні організаційні заходи, щоб евакуйовані люди могли комфортно поселитися. Ми поспілкувалися з людьми, які перебувають у санаторії, перевірили, чи вони забезпечені харчуванням, чи є в них зв’язок", - сказав очільник уряду.
Він запевнив, що у мешканців Нових Санжар, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань.
Прем’єр нагадав, що всіх громадян, яких планувалось евакуювати з КНР, перевірили, і тих, у кого було виявлено будь-які ознаки захворювань, на борт не брали.
"Тобто всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими", - наголосив Гончарук.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
1. На кой х* забрали граждан коста-рики, аргентины и еще каких-то стран? Кто будет платить за их проживание тут? за питание, обследование, обслуживание? из моих налогов?
2. Кто будет нести ответственность (и какую) если, не дай Бог, таки кто-то заболеет???
Евгейская власть привезла их сюда не бесплатно.
Они для себя с этих стран гешефт как раз взяли (положат себе на карман).
Но в итоге за содержание будем платить мы, это да.
Очевидно же, що люди повстали не проти інших українців (з Китаю), а проти тупого і несправедливого рішення недолугої влади! Тому що, Зеленський (якщо він був би справжнім Президентом) мав би показати приклад - і розмістити евакуйованих у найкращому місці - президентсько-депутатській Феофанії! А ОП і ВРУ якийсь час полікувались би в інших лікарнях Києва! Нічого би з ними не сталося!
Але, хіба можуть вони відмовитись від своїх благ? Вони ж НЕ ЛОХИ !
На территории материкового Китая после резкого спада количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 начинает расти.
В четверг, 20 февраля, в Китае зарегистрировали 118 погибших от коронавируса и еще 899 новых случаев заражения.
Также признаки инфекции медики заметили у нескольких !!!ранее вылеченных пациентов, сообщает South China Morning Post.