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Все про:ОБСЄ (2435) Росія (26513) Рама Еді (9)

 Глава ОБСЄ Рама їде в Москву обговорювати агресію РФ на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама наступного тижня здійснить візит до Москви, під час якого обговорюватиметься конфлікт на Сході України.

Про це заявив заступник міністра європейських та закордонних справ Албанії Етьєн Джафай під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чинний голова ОБСЄ, наш прем’єр-міністр ближчим часом, на наступному тижні, відправиться в Москву для того, щоб почати дискусію та краще зрозуміти, що відбувається. На цій основі ми будемо готувати рішення та ймовірні альтернативні процеси", - заявив представник головуючої в ОБСЄ Албанії щодо конфлікту в Україні.

Він нагадав, що раніше Еді Рама відвідав Україну та побував, зокрема, на сході України, де "знайомився з обстановкою, зокрема, гуманітарною ситуацією в районах, охоплених конфліктом".

Джафай наголосив, що СММ ОБСЄ чудово працює, але "вона потребує певних умов та підтримки ресурсами для того, щоб у повному обсязі виконувати свої задачі".

Заступник глави МЗС Албанії також підкреслив важливість забезпечення політичної волі та багатостороннього підходу в процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Албанія буде продовжувати дотримуватися підходу, який базується на діалозі", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177020
 
   
 Топ коментарі
 
Для початку треба реформувати ОБСЄ, а потім вести перемовини з москвою.
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Для початку треба реформувати ОБСЄ, а потім вести перемовини з москвою.
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Так агресія з 2014р. а він тільки зараз їде .... чи який хрин ... ???
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... Головне що він з бородою ... без бороди було б не модно ...
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баюсь чта в маскве яму дадут букварь и заставят чатать: "мама мыла Раму" или харе кришна - харе Рама
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Абсолютно бессмысленнай визит. Мог бы дома пообщаться с кришну
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Эрдоган месит мацковию по самые плинтусы,не поможет ни ОБСЕ ни ООН
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ну хоче нехай їде. але в очі щоб рутіну не дивився, а то аргессія розтане як весняний сніг.
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путіну. а то в нас є вже один кролік.
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Трупы и раненые ИХТАМНЕТы РАБссии из Сирии доставлены в Питирбюргер военно-транспортными самолетами.
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Турция закрыла воздушное пространство для пролетов русских фашистов.Эрдоган не зря точил Ятаган.
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Шо, опять?!! А потом сам же и извиняться будет.
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