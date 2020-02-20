 Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністр охорони здоров'я символічно погодилася перебувати разом з громадянами в цій установі, для того, щоб своїм прикладом показати громадянам України, що їм нічого не загрожує. Це гідна позиція", - зазначив Гончарук.
Нагадуємо, міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
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7 год ·
Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют, всех надо сажать», презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что «народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса».
Народ у нас именно такой.
Самый обычный.
Простой и замученный безнадёгой.
...
Привыкайте к реальности, диджитализаторы херовы.
Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю.
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры..
-Причина їх протестів криється не в відсутності гуманності, а тотальній недовірі людей до слів і дій влади, в її постійних обманах населення.... Вони не вірять в те , що влада зробила ВСЕ, щоб організувати абсолютний карантин, що створена надійна інфраструктура - окремий водопровід, високотемпературна обробка екскрементів, надійно ізольована каналізація, підготовлений персонал, зроблено місячний запас їжі для хворих і персоналу, що на протязі 2-4 тижнів ніхто не покине території закладу і інше...
-Страх, природнє відчуття людини. Але в даному випадку - страх викликаний глибокою і довготривалою недовірою до дій і обіцянок брехливої влади!
-Якщо так все надійно, як обіцяє влада, то чому владі було на організувати карантинну зону в лікарнях СБУ, МВС в Києві, Офісу президента, чи в "крутій" Конча-Заспі, чи Феофанії? Чи в Санжарах санаторій оснащений набагато ліпше ніж в названих "крутих" закладах влади? Для чого тоді було розпускати чутки, що хворих лікуватимуть чи реабілітуватимуть в чотирьох місцях в Україні, в тому числі Тернопільській області чи в Карпатах? Що це, як не провокації людей владою? Люди ж бачили, що ні на одному з об'єктів в жодних областях не "кипить робота" ( в турборежимі) , не проводилося ніяких інтенсивних робіт з підготовки до прийняття хворих! Згадайте - коли Китай готувався до боротьби з проблемою, то весь світ знав, що за шість днів будуть і були збудовані і оснащені спеціалізовані клініки.
- А нинішнє засудження владою протестів, то є бажання показати - подивіться, яке гниле нутро в українців, в тому числі - з обов'язковим акцентом на конкретних регіонах... І єдині аргументи влади - кийки, БТРи, спецназ з ріденьким позначенням номерів на касках... Чому на більшості касок немає номерів? - щоб приховувати імовірні злочини мєнтів? Про яку якість підготовки Авакова до лікування хворих в його санаторії може йти мова, коли "не вистачило часу", щоб для ідентифікації бійців спецназу навіть "не встигли" проставити номери... ЦЕ форма залякування людей безкарністю мєнтів , а від залякування, природно, також виникає страх. Режим тримається на залякуванні!
Так що нічого засуджувати і критикувати народ, коли самі нездалі і круті "пофігісти" ... Причому нездалі - у всіх сферах життя ...
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- Убивается Филипп Филиппович, - заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.
- Да ведь как не убиваться?! - возопил Филипп Филиппович, - ведь это какой дом был - вы поймите!.."
В елітному борделі пройду карантин!
Придурки, мля..
🤣🤣
Економика и социал каак прыгнут в длину, ширину и ВЫСОТУ!
🤣🤣
Китайцы, с своим бааальшим скачком, удавятца!
🤣🤣
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!
....... за виключенням 75 %.
вони - клінічні короновірусні кретини
у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників
ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!
сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ
Зельонській владі не вірить вся Україна !