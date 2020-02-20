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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (95) Гончарук_Олексій (700) Зоряна Скалецька (78) COVID-19 (131)

 Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької

Рішення міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької піти на двотижневий карантин разом з евакуйованими з Китаю громадянами має продемонструвати українцям, що їм нема чого боятися.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр охорони здоров'я символічно погодилася перебувати разом з громадянами в цій установі, для того, щоб своїм прикладом показати громадянам України, що їм нічого не загрожує. Це гідна позиція", - зазначив Гончарук.

Нагадуємо, міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177019
 
 
 Топ коментарі
 
хорошая инициатива . а министр обороны пускай пару недель посидит в окопе на фронте Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего боятся, - Гончарук про карантин Скалецкой - Цензор.НЕТ 2575
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Borys Filatov
7 год ·

Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют, всех надо сажать», презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что «народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса».
Народ у нас именно такой.
Самый обычный.
Простой и замученный безнадёгой.
...
Привыкайте к реальности, диджитализаторы херовы.
Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю.
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достойная позиция,чиновника не допускать такого г-н гончарук!

"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
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достойная позиция,чиновника не допускать такого г-н гончарук!

"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
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Borys Filatov
7 год ·

Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют, всех надо сажать», презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что «народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса».
Народ у нас именно такой.
Самый обычный.
Простой и замученный безнадёгой.
...
Привыкайте к реальности, диджитализаторы херовы.
Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю.
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#хэштег от Бирюкова
"так вам и надо мрази, которые голосовали" : продай собаку, ВСУ, Новые Санжары, предприниматели, фермеры..
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В этом санатории 240 койко-мест. Туда можно еще 180 министров напихать.
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Я не схильний засуджувати протестуючих в Нових Санжарах... як і в інших частинах України.
-Причина їх протестів криється не в відсутності гуманності, а тотальній недовірі людей до слів і дій влади, в її постійних обманах населення.... Вони не вірять в те , що влада зробила ВСЕ, щоб організувати абсолютний карантин, що створена надійна інфраструктура - окремий водопровід, високотемпературна обробка екскрементів, надійно ізольована каналізація, підготовлений персонал, зроблено місячний запас їжі для хворих і персоналу, що на протязі 2-4 тижнів ніхто не покине території закладу і інше...

-Страх, природнє відчуття людини. Але в даному випадку - страх викликаний глибокою і довготривалою недовірою до дій і обіцянок брехливої влади!
-Якщо так все надійно, як обіцяє влада, то чому владі було на організувати карантинну зону в лікарнях СБУ, МВС в Києві, Офісу президента, чи в "крутій" Конча-Заспі, чи Феофанії? Чи в Санжарах санаторій оснащений набагато ліпше ніж в названих "крутих" закладах влади? Для чого тоді було розпускати чутки, що хворих лікуватимуть чи реабілітуватимуть в чотирьох місцях в Україні, в тому числі Тернопільській області чи в Карпатах? Що це, як не провокації людей владою? Люди ж бачили, що ні на одному з об'єктів в жодних областях не "кипить робота" ( в турборежимі) , не проводилося ніяких інтенсивних робіт з підготовки до прийняття хворих! Згадайте - коли Китай готувався до боротьби з проблемою, то весь світ знав, що за шість днів будуть і були збудовані і оснащені спеціалізовані клініки.
- А нинішнє засудження владою протестів, то є бажання показати - подивіться, яке гниле нутро в українців, в тому числі - з обов'язковим акцентом на конкретних регіонах... І єдині аргументи влади - кийки, БТРи, спецназ з ріденьким позначенням номерів на касках... Чому на більшості касок немає номерів? - щоб приховувати імовірні злочини мєнтів? Про яку якість підготовки Авакова до лікування хворих в його санаторії може йти мова, коли "не вистачило часу", щоб для ідентифікації бійців спецназу навіть "не встигли" проставити номери... ЦЕ форма залякування людей безкарністю мєнтів , а від залякування, природно, також виникає страх. Режим тримається на залякуванні!
Так що нічого засуджувати і критикувати народ, коли самі нездалі і круті "пофігісти" ... Причому нездалі - у всіх сферах життя ...

Подробнее читайте на сайте

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"...Ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда - спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

- Убивается Филипп Филиппович, - заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

- Да ведь как не убиваться?! - возопил Филипп Филиппович, - ведь это какой дом был - вы поймите!.."
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Определенный небольшой процент людей верит в то, что Порошенко - и есть тот самый профессор Преображенский. Большинство же понимает, что Петр Алексеевич ни кто иной - как Швондер, а первая категория - это самые настоящие шариковы.
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Кто Швондер и Шариков в одном зеленом лице вроде очевидно. Моника Зелински Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего боятся, - Гончарук про карантин Скалецкой - Цензор.НЕТ 5552
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потом на самокате её за "подвиг" покатать не забудь...
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Боже, врятуй Украіну! Після банди крадіів рошеносвина зграя зеленодебілів - це вже занадто.
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83 відсотки населення ново-санжарсього району в другому турі голосували за ЗЕ ! А тепер клянуть його до сьомого коліна ! Швидо ж отвєточка прилетіла !
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Давай и ты к ней, умник! Покажи на своем примере! И Зеленского прихватите.
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хорошая инициатива . а министр обороны пускай пару недель посидит в окопе на фронте Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего боятся, - Гончарук про карантин Скалецкой - Цензор.НЕТ 2575
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А министр транспорта пусть водилой в маршрутке пару недель покатается Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької - Цензор.НЕТ 4086
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Що, є вже таки антидот? Чи правник ніколи не зрозуміє лікаря? Давайте пряму трансляцію. "Дурдом 3". Тільки по чесному - хай там і сидить. Її за язик ніхто не тягнув.
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если нечего бояться, зачем самолет встречали в масках и обмундировании, а потом дизенфицировали
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Оба умные) Может лучше было превентивно заняться просветительской работой? научиться говорить с людьми. чем устраивать цирк и пиар? )) звоночки начинают звенеть
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Це той профан,що нічого не розуміє в економіці? Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего боятся, - Гончарук про карантин Скалецкой - Цензор.НЕТ 128
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мои соболезнования. мало им угрозы от вируса и камней в окна, а тут еще скалецкая будет две недели на них пиариться.
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Он что хочет что бы вся страна поддержала почин министерки и на 14 дней свалила в больницу ? а кто работать будет ? Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего боятся, - Гончарук про карантин Скалецкой - Цензор.НЕТ 3635
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А МОЖЕТ ЗЕЛЁНОСРАКИЕ ВЫРОДКИ ГОНЧАРУК, АРАХАМИЯ И БРАГАР ПОЖИВУТ МЕСЯЦ ДРУГОЙ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ?
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Цікаво ? Але для мін пенсії потрібно 35 років стажу . А в них його може і не бути . То за що їм мін пенсії ? Але в лікарні можна на шаріка поїсти , на їхній погляд . Цікаво , скільки ці діячі протягнуть на шаровій їді в лікарнях ?
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Я теж!
В елітному борделі пройду карантин!
Придурки, мля..
🤣🤣
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Може міністр своїм прикладом краще піде у відставку?
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А че , увесь кабмин и Зраду на карррантин!
Економика и социал каак прыгнут в длину, ширину и ВЫСОТУ!
🤣🤣
Китайцы, с своим бааальшим скачком, удавятца!
🤣🤣
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Хорошо бы вас всех закрыть. И не на две недели, а лет на 20-ть
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ну не могут не обосраться. приперлось куча (мужиков) и одна баба. в результате баба в заложниках. все по мужски
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Щодо ситуації з евакуацією українців із китайського Уханю до Нових Санжар
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!
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вже всі все зрозуміли,

....... за виключенням 75 %.
вони - клінічні короновірусні кретини
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пусть бубочка с каждым в дёсна *********, потом поверю. Кстати, иностранцы там же? На этой же турбазе? Или уже разсосались по отелям?
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сьогодні символічний день:

у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників

ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!

сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ

Зельонській владі не вірить вся Україна !
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Кругом роблять шоу і показуху.Їм всім пофіг на людей.Дійсно,Україна перетворилася,на квартал 95.
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Боже какая она тупая, она должна сейчас как раз работать не покладая рук, она будет там сидеть 14 дней.
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Показати, що нема чого боятися, може лише закінчення карантинного терміну. Крапка.
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