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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4912) Донбас (15378) мінські угоди (1727) Пристайко (372)

 "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко

Мирне врегулювання на Донбасі можливе тільки за принципом "безпека перш за все" і зі встановленням контролю за кордоном у регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, виступаючи на дебатах у Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками, так званими "представниками". Цей діалог має залучити і всіх тих, хто тимчасово переміщений із Донбасу деінде в Україні", – наголосив він.

"Ми прагнемо провести місцеві вибори на всій території України, – сказав міністр; на вільній території ці вибори заплановані вже на нинішню осінь. – Але без елементарної безпеки, без політичних передумов люди Донбасу, включно з тими, хто був змушений втекти зі свого дому, не будуть мати шансу зробити демократичний вибір. Саме тому принцип "безпека перш за все", на якому ґрунтується логіка мінських домовленостей, залишається основою для мирного врегулювання. Росія повинна негайно виконати вимоги щодо безпеки, про які домовилися лідери "нормандської четвірки".

При цьому Пристайко наголосив, що "навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритими воротами для російських озброєнь і військових. Відповіддю могла б стати міжнародна присутність уздовж кордону з мандатом ООН".

Читайте також: РФ хоче змусити українську владу провести вибори на неконтрольованій території, - Рахманін про причини загострення на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177018
 
   
 Топ коментарі
 
У тих жітєлєй вже аусвайси з куркою і вони громадяни педерації.
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Одна рука не знає, що робить друга. От і вся Зєкомянда. З ким в патрулях будеш ходити? І що ті патрулі будуть робити, маючи за спиною 500 танків і 40000 сєпарів. Якась така чортівня зєбуїнам наснилася.
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Обезьяна встала очень рано,
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана ( на Ростов),
Обезьяна радовалась рано, рано !!!
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опыт 18 числа в Золотом-их нихрена не учит...они ждут рассейские танки в Киеве...с хлебом и солью..."миратворцы" ...
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С такими действиями власти как в Санжарах "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7001 домбасятина сама забором огородится от Украины
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Який жах. Ми цього не переживемо )))0))0)))
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Сначало надо ещё вирус пережить "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6729 дай бог что бы наши ребята и девчата были все здоровы . И что бы не одна душа в Санжарах не пострадала
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Українці слово Бог, пишуть з великої літери.
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Враховуючи, що санаторій в Санжарах зливає "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9262 в каналізацію - залишається сподіватися, що все минеться.
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ФЕЙКОВЫЙ МИНИСТР ФЕЙКОВОЙ ЗЕЛЁНОПЛЕСНЕВОЙ ВЛАСТИ !!!!!!!!!!!!!!!
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Мадам, а что не так, сказал министр?) Что вас лично так взволновало?
Кто из главарей террористов, так называемых *лднр*, может говорить с украинцами? И о чем мы украинцы, можем говорить с террористами? С ними никто не разговаривает их или уничтожают или сажают!
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"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины, - сказал министр; на свободной территории эти выборы запланированы уже на нынешнюю осень."

Почему бы не говорить, что раньше, чем через 5 лет после того, как х.уйло освободит наш Донбасс и Крым, - там никаких выборов не будет!
И привести пример Германии после 2й Мировой.

А сейчас он ничем не лучше этой зеленой мрази.
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Та шо тут не понять. Типа проведем выборы под дулами кацапни, и получим уже "легитимную", очевидно что ту же "власть" что и сейчас там. И начнем разгаваривать...
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Ще рік тому ви могли собі уявити, що РНБО перетвориться на КВК?
Можна лише здогадуватись, що нині відчуває Пастор дивлячись на весь цей кабздець.
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"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками, так называемыми представителями" - начебто справжні дамбасяни набагато кращі за тих маріонеток.
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Очень по существу заметил ув. Вельт Шмерц:

домбасятина всегда красно-большевицкой сволочью: это именно их предки составляли большинство в красных карательных отрядах, которые зверски и массово уничтожали казачество в 1919 году. Эти пролетарские даунбасы воевали в Красной армии против независимой Украины в 1918-1920 гг, зверски подавляли восстания украинских селян в период коллективизации.
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то есть власти не важен контроль над границей...им важен "диалог" и "национальное" примерение...ага-и отстраивать разрушеный орками Донбасс за наши деньги...свои они спрячут в Омане.."на старость"...
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У тих жітєлєй вже аусвайси з куркою і вони громадяни *********.
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Прошенко подписал с фєйковыми и...
перевел стрелки..падлюка..
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"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
С кем зелёные готовы к диалогу?
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Самое гнусное, когда трусливые тыловые крысы, ещё вчера усердно облизывавшие «президента мира» Порошенко, сегодня также усердно облизывают «президента за мир» Зеленского, оправдывая любой мир на любых условиях при любом президенте., Но гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня президента Зеленского за то же самое, что вчера делал президент Порошенко. За приказы не стрелять, за гибель солдат, за подлое состояние ни войны, ни мира, в котором мы живём с момента подписания первых минских соглашений.

И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.

Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
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Порошенко еще 5 лет назад признал дебильные республики ЛДН, Как не признаны? Они официально на уровне государства были признаны бывшим Президентом Порошенко, который не только допустил прямое подписание с ними Минских соглашений, но и взял от имени Украины письменное обязательство именно с ними согласовывать тексты украинской Конституции и закона о выборах на тему Донбасса и порядок и время перехода под украинский контроль собственной границы.

А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:

«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»

Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.

Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
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Экономика от пророка? Ты больной? А чё сразу не русвесну?)
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Дуже прохаю- які сайти Мені читати?
Дайте,будьласка, список..
Ніяка падлюка ще не дала..
Чи методичку озвучте..
Буду дужже вдячний ..
Може світогляд Свій поміняю..
БудьЛаска!!
🤗
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И праХоботы сжали сфинктер маазолистой рукой!
🤣🤣
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Якщо кацапу нема аргументів, розуму та "сообразительности" , він вдається до хамства та інших падлючностей!
🤣🤣
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Йа, йа. «Економіка от пророка»?
«Йуля! Йуля! Йуля! Йуля! »
Натюрліхь.
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гордость возбуяла в подставке приставке - настоящие марионетки не желают диалога с фейковыми.
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А хто тепер визначить там маріонеток? Пристайко заплутався у брехні зевлади, бо жителів ОРДЛО офіційно ніхто не представляє.
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А к диалогу с украинцами когда вы будете готовы? Насрать мне на жителей дамбаса
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Для зовсім збоченних прахоботів-
"Пророк" та "ua24ua.net" даавно вже
прахоботські сайти!
Може рильце всуньте туди окрім методухє??
🤣🤣🤣
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какой диалог? пристайка, у нас нет гражданского конфликта, у на с война с россией.
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"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины"ахаха о Крыме уже даже вскользь не упоминают ахахах. здобулы "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1162 Источник: https://censor.net.ua/n31770ахахах о Крыме уже никто и не заи кается "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1162
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по Фрейду...они бояться гнева пуйла..."миратворцы"...
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Чем больше территория РАБссии,тем больше в ней Дерьма
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Український народ не збирається вести діалог зі зрадниками та колоборантами.
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А СЛУГИ НАРОДУ-ХОЧУТЬ...ТО може хай туди й мандують-й живуть разом...?
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