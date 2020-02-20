 "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, виступаючи на дебатах у Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками, так званими "представниками". Цей діалог має залучити і всіх тих, хто тимчасово переміщений із Донбасу деінде в Україні", – наголосив він.

"Ми прагнемо провести місцеві вибори на всій території України, – сказав міністр; на вільній території ці вибори заплановані вже на нинішню осінь. – Але без елементарної безпеки, без політичних передумов люди Донбасу, включно з тими, хто був змушений втекти зі свого дому, не будуть мати шансу зробити демократичний вибір. Саме тому принцип "безпека перш за все", на якому ґрунтується логіка мінських домовленостей, залишається основою для мирного врегулювання. Росія повинна негайно виконати вимоги щодо безпеки, про які домовилися лідери "нормандської четвірки".

При цьому Пристайко наголосив, що "навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритими воротами для російських озброєнь і військових. Відповіддю могла б стати міжнародна присутність уздовж кордону з мандатом ООН".

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