 "Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками", - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, виступаючи на дебатах у Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з "фейковими" маріонетками, так званими "представниками". Цей діалог має залучити і всіх тих, хто тимчасово переміщений із Донбасу деінде в Україні", – наголосив він.
"Ми прагнемо провести місцеві вибори на всій території України, – сказав міністр; на вільній території ці вибори заплановані вже на нинішню осінь. – Але без елементарної безпеки, без політичних передумов люди Донбасу, включно з тими, хто був змушений втекти зі свого дому, не будуть мати шансу зробити демократичний вибір. Саме тому принцип "безпека перш за все", на якому ґрунтується логіка мінських домовленостей, залишається основою для мирного врегулювання. Росія повинна негайно виконати вимоги щодо безпеки, про які домовилися лідери "нормандської четвірки".
При цьому Пристайко наголосив, що "навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритими воротами для російських озброєнь і військових. Відповіддю могла б стати міжнародна присутність уздовж кордону з мандатом ООН".
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана ( на Ростов),
Обезьяна радовалась рано, рано !!!
Кто из главарей террористов, так называемых *лднр*, может говорить с украинцами? И о чем мы украинцы, можем говорить с террористами? С ними никто не разговаривает их или уничтожают или сажают!
Почему бы не говорить, что раньше, чем через 5 лет после того, как х.уйло освободит наш Донбасс и Крым, - там никаких выборов не будет!
И привести пример Германии после 2й Мировой.
А сейчас он ничем не лучше этой зеленой мрази.
Можна лише здогадуватись, що нині відчуває Пастор дивлячись на весь цей кабздець.
домбасятина всегда красно-большевицкой сволочью: это именно их предки составляли большинство в красных карательных отрядах, которые зверски и массово уничтожали казачество в 1919 году. Эти пролетарские даунбасы воевали в Красной армии против независимой Украины в 1918-1920 гг, зверски подавляли восстания украинских селян в период коллективизации.
перевел стрелки..падлюка..
С кем зелёные готовы к диалогу?
И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.
Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:
«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»
Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.
Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
Дайте,будьласка, список..
Ніяка падлюка ще не дала..
Чи методичку озвучте..
Буду дужже вдячний ..
Може світогляд Свій поміняю..
БудьЛаска!!
🤗
🤣🤣🤣🤣
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
🤣🤣
🤣🤣
🤣🤣
«Йуля! Йуля! Йуля! Йуля! »
Натюрліхь.
подставкеприставке - настоящие марионетки не желают диалога с фейковыми.
"Пророк" та "ua24ua.net" даавно вже
прахоботські сайти!
Може рильце всуньте туди окрім методухє??
🤣🤣🤣
http://ord-ua.com/2020/02/19/anatolij-dermajner-donbass-ne-vernetsya-v-ukrainu/