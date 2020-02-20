 Мінкульт закликав не допустити закриття бібліотек у Херсоні: Рішення міськради про їхню ліквідацію незаконне

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті міністерства.

Раніше Херсонська міськрада ухвалила рішення про закриття 5 бібліотек, через що роботу втратять 45 співробітників цих закладів.

Зазначається, що міністерство "вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина та її права. Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулося в Херсонську міську раду із запитом у дводенний термін направити вичерпну інформацію щодо роз'яснення або спростування інформації в ЗМІ, або надання вагомих аргументів щодо рішень, які прийняті чи можуть бути прийняті Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 року жодних пояснень так і не надійшло".

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Міністерство заявляє, що реалізація такої ініціативи Херсонської міської ради порушує норми чинного законодавства, зокрема, відповідно до статей 15 і 27 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що перебувають у державній або комунальній власності визначається відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування за погодженням з Міністерством культури, молоді і спорту. Також забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

МКМС намагатиметься зупинити протиправні дії місцевих чиновників. Також Міністерство звертається до громадських організацій, активістів і громадян, чиї права порушено, з проханням стати на захист бібліотекарів і бібліотечної галузі і оскаржити дії Херсонської міської ради, якщо такі будуть здійснені, в судах.

Бібліотека - єдина організація, яка безкоштовно надає громадянам України доступ до інформації, забезпечуючи їхнє конституційне право. І громада має захищати як своє фундаментальне право на інформацію, так і свій культурний та інтелектуальний простір.