 Діям правопорушників у Нових Санжарах буде дана принципова оцінка, - глава Нацполіції Клименко

Про це Голова Нацполіції заявив під час наради за участю Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.



За словами Ігоря Клименка, сили Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС у Нових Санжарах виставили о 7-й годині ранку. При цьому місцеві жителі уже створили 5 несанкціонованих блокпостів поблизу санаторію, де планували розмістити громадян, котрі прибули з Китаю, і перекрили дорогу тракторами та автомобілями.

"Ми постійно проводили з ними переговори, працювала поліція діалогу. Ми намагалися переконати людей у недоцільності і безглуздості такої поведінки і такого нагнітання ситуації. На жаль, жодні аргументи місцевих жителів не переконали, більше того - вони проявляли агресію під час переговорів.

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На фініші були створені несанкціоновані барикади. Воли розвели багаття, які мали на меті не допустити працівників поліції і автобуси з людьми на місце дислокації санаторію. Згодом агресія переросла у відкриту агресію, почали кидати каміння і все, що попадалося під руку. Поліція та Нацгвардія вжила всіх заходів, аби попередити, а потім припинити масові заворушення", - розповів глава Нацполіції.



На цей час із активними учасниками подій спілкуються слідчі. Їх діям буде надана принципова оцінка.



Поліцейські та нацгвардійці продовжують стежити за порядком та забезпечувати охорону території санаторію.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.