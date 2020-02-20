EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  4433  133
Все про:майдан (615) опитування (476) Центр Разумкова (61) Євромайдан (664)

 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Соціологічна служба Центру Разумкова і фонд "Демократичні ініціативи" запитали українців про ставлення до подій на Майдані наприкінці 2013 - на початку 2014 року.

Результати опитування опубліковано на сайті Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 45,5% опитаних сказали, що розцінюють події шестирічної давнини як Революцію Гідності. 23% назвали те, що трапилося на Майдані "антидержавним переворотом", ще 17,7% - "вимушеною зміною влади не зовсім легітимним способом". Ще 13,7% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - антидержавним переворотом, - опитування 01

Більшість опитаних - 38,9% - сказали, що не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. 19,9% - скоріше, не хотіли б. 15,1% бажали б такого повернення, а 12,5% - скоріше, бажали б, ніж ні. Не змогли відповісти на це запитання 13,6% респондентів.

45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - антидержавним переворотом, - опитування 02

На запитання про те, кого вони підтримали б, якби події 2013-2014 рр. відбувалися зараз, Майдан чи Антимайдан, 39,1% опитаних сказали, що не підтримали б нікого. 37,8% виступили б на боці Майдану, 10,2% - на боці антиМайдану. Не змогли визначитись з вибором 12,9%.

45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - антидержавним переворотом, - опитування 03

Опитування проводилося з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте також: На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177015
 
 
 Топ коментарі
 
Частина з них тут на форумі постить...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
очень СТРАННО , но был опрос по голосованию за януковича и ни кто за него не голосовал, а как же он стал президентом ?????
голосовали и еще как голосовали - ПРОСТО СО ВРЕМЕНЕМ СТЫДНО ЭТО ПРИЗНАВАТЬ !!!
тут выходит что не кацапы и руские виноваты в большей степени а до боли свои и отечественные дятлы которые повелись на " НЕЛОХА" .....
самое обидное что более 50% еще по сей день ждут и верят ЗЕ ...
 показати весь коментар
 
 
За цыркача не голосовали-голосовали противь ублюдка-мародёра-сынок которого за агрокомплекс с 122тыс.га с/х земли даже на 122км от фронта попёрся-такой гешефт того стоил.Всё остальное-какой народ-такой правитель.
 показати весь коментар
 
очень странно сейчас молчание ваше .
помню когда то волали про Вальцмана и про то как он в 10 раз на войне поднялся ...
только сейчас почему то не вспоминают про рюкзаки для военных на которых " чей то сын приподнялся " который даже и не смотрел в сторону фронта и про 4 тырежды уклониста который ВООБЩЕ в армии не служил .
а хорошее хоть что то помните ?
про то что не сдавал и не "разводил" армию которую одел и накормил ???
да вопросов много и тут спору нет , ну а сейчас вопросов точно нет потому что дар речи пропал от этих действий ...
не знаю как тебе а мне есть что вспомнить ... 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування - Цензор.НЕТ 50
 показати весь коментар
 
 
Когда у человека считающего себя президентом нет достоинства , то имеем то что имеем! Переживём и это. Будет тяжело но хорошую жизнь надо выстрадать.
 показати весь коментар
 
 
нельзя хотеть войти в прошлое, мечтать о прошлогоднем снеге или окунуться в воды реки, которые утекли 6 лет назад.. это нонсенс
 показати весь коментар
 
 
Бо ці питання задавала ригівська контора Разумкова.
 показати весь коментар
 
 
Ничего трагичного в этих цифрах нет.Реально всё.

Будет не скучно всю каденцию жидомассонов 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос - Цензор.НЕТ 8747
И как сказал их Соломон - Всё пройдёт,и это тоже. 45,5% украинцев считают события на Майдане Революцией Достоинства, 23% - "антигосударственным переворотом", - опрос - Цензор.НЕТ 8747
 показати весь коментар
 
 
только что они после себя оставят...?! если уже за меньше года так нагадили...
 показати весь коментар
 
 
Українська держава повинна пройти ще не одне випробування. І ні чого не поробиш.
Вчаться на своїх помилках дурні,на чужих розумні.А чому дурні? Бо бідні.А чому бідні? Бо дурні. 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування - Цензор.НЕТ 2989
 показати весь коментар
 
 
Не "відсоток українців вважає", а сумнівна соціологічна контора намалювала замовнику такий результат.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо. Пусть 100% опрошенных, считают, что события на Майдане- Революция Достоинства. Это- есть единство Нации, верно? А считают несколько менее. Та и хрен с ними, правильно? Главное- Революция. Итоги- вторично. Голодные бунты- вот-вот, правда... А тут-коронавирус... да так вовремя подвернулся...

Всё настолько ху..о, что мне далее ничего не хочется излагать... вот именно настолько всё х..йово. Всем-Удачи...
 показати весь коментар
 
 
андрей, не говори рубаными фразами. Плавнее. Или набухался?
 показати весь коментар
 
 
Да ты- нарколог. Есть такое, выпил немного. Но- немного, по чесноку.
 показати весь коментар
 
так по разговору видно и уже не первый раз) А настоящий нарколог после трех дней опосля определит. Сталкивался)
 показати весь коментар
 
Хорошо. Более- не станет видно. Кстати, а мои китайцы- таки внесли первые 10 лямов баксов. Однако... Гане нужно более. Чем закончится- узнаю в понедельник, скорее всего. И, тогда же- вынесу приговор срани около коронавируса вращающейся.
 показати весь коментар
 
Андрей, а ты секстантом пользоваться умеешь?
 показати весь коментар
 
Странно другое, год назад были совсем другие показатели!
Манипуляторы! Которые пытаются расколоть Украину!
 показати весь коментар
 
 
А ЗАЧЕМ ТАКОЙ ОПРОС ВООБЩЕ? Я ТАК ПОНЯЛ ИДЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНАЯ!
 показати весь коментар
 
 
Социологическая служба Центра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" спросили украинцев

Тю. Та вы сразу кацапский соцопрос опубликуйте. Будет еще круче.
 показати весь коментар
 
 
Перефразирую.

"Результаты" этого "соцопроса" больше говорят о Цетре Разумкова, чем об украинцах. Такой вопрос в принципе мог задать только ватный мудак.
 показати весь коментар
 
 
Социологическая служба Центра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" спросили украинцев об отношении к событиям на Майдане в конце 2013 - в начале 2014 года.Результаты опроса опубликована на сайте Центра Разумкова, информирует Источник: https://censor.net.ua/n3177015

Як вже дістали ці куплені опитування Разумкова 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування - Цензор.НЕТ 4786

Вони бабі Юля теж перемогу обіцяли своїми опитуваннями
 показати весь коментар
 
 
слава Богу хоть теперь буду знать, что если президент создаёт в стране ситуацию из-за которой он же расстреливает сотню человек, а затем трусливо спасается бегством, чтобы самого не зафигачили, это называется просто "антигосударственный переворот"... Мля и куда мир этот катится в 21 веке, когда у каждого бомжа уже по два смартфона ...
 показати весь коментар
 
 
16 апреля, 2019 14.30
49% граждан Украины называют Революцию достоинства борьбой за защиту прав украинского народа, 35% - борьбой за независимость Украины, 15% - инспирированным силами оппозиции переворотом, 13% - инспирированным Западом государственным переворотом
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору