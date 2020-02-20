 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Результати опитування опубліковано на сайті Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 45,5% опитаних сказали, що розцінюють події шестирічної давнини як Революцію Гідності. 23% назвали те, що трапилося на Майдані "антидержавним переворотом", ще 17,7% - "вимушеною зміною влади не зовсім легітимним способом". Ще 13,7% сказали, що їм важко відповісти на це питання.
Більшість опитаних - 38,9% - сказали, що не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. 19,9% - скоріше, не хотіли б. 15,1% бажали б такого повернення, а 12,5% - скоріше, бажали б, ніж ні. Не змогли відповісти на це запитання 13,6% респондентів.
На запитання про те, кого вони підтримали б, якби події 2013-2014 рр. відбувалися зараз, Майдан чи Антимайдан, 39,1% опитаних сказали, що не підтримали б нікого. 37,8% виступили б на боці Майдану, 10,2% - на боці антиМайдану. Не змогли визначитись з вибором 12,9%.
Опитування проводилося з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
голосовали и еще как голосовали - ПРОСТО СО ВРЕМЕНЕМ СТЫДНО ЭТО ПРИЗНАВАТЬ !!!
тут выходит что не кацапы и руские виноваты в большей степени а до боли свои и отечественные дятлы которые повелись на " НЕЛОХА" .....
самое обидное что более 50% еще по сей день ждут и верят ЗЕ ...
помню когда то волали про Вальцмана и про то как он в 10 раз на войне поднялся ...
только сейчас почему то не вспоминают про рюкзаки для военных на которых " чей то сын приподнялся " который даже и не смотрел в сторону фронта и про 4 тырежды уклониста который ВООБЩЕ в армии не служил .
а хорошее хоть что то помните ?
про то что не сдавал и не "разводил" армию которую одел и накормил ???
да вопросов много и тут спору нет , ну а сейчас вопросов точно нет потому что дар речи пропал от этих действий ...
не знаю как тебе а мне есть что вспомнить ...
Будет не скучно всю каденцию жидомассонов
И как сказал их Соломон - Всё пройдёт,и это тоже.
Вчаться на своїх помилках дурні,на чужих розумні.А чому дурні? Бо бідні.А чому бідні? Бо дурні.
Всё настолько ху..о, что мне далее ничего не хочется излагать... вот именно настолько всё х..йово. Всем-Удачи...
Манипуляторы! Которые пытаются расколоть Украину!
Тю. Та вы сразу кацапский соцопрос опубликуйте. Будет еще круче.
"Результаты" этого "соцопроса" больше говорят о Цетре Разумкова, чем об украинцах. Такой вопрос в принципе мог задать только ватный мудак.
Як вже дістали ці куплені опитування Разумкова
Вони бабі Юля теж перемогу обіцяли своїми опитуваннями
49% граждан Украины называют Революцию достоинства борьбой за защиту прав украинского народа, 35% - борьбой за независимость Украины, 15% - инспирированным силами оппозиции переворотом, 13% - инспирированным Западом государственным переворотом
ГАНЬБА!!!