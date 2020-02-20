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Все про:Миколаїв (408) порт (206) СБУ (5322)

 На будівництві Миколаївського порту хотіли вкрасти 380 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України спільно з підрозділами ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора попередила заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах під час будівництва причалу Миколаївського морського порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За версією слідства, посадових осіб держпідприємства підозрюють у тому, що в рамках контракту про державне інвестування в будівництво причалу вони взяли і оплатили роботи, які фактично не виконувалися. Крім того, за даними слідства, значну частину з отриманих державних коштів вони могли перевести в готівку і привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці дії учасників протиправної діяльності ймовірно стали одним із чинників, що призвів до зриву реалізації затвердженого урядом державного інфраструктурного проєкту і планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 млн гривень.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Завдяки вжитим заходам правоохоронців, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" прийняло рішення про розірвання контракту для недопущення заподіяння збитків державі в особливо великих розмірах.

Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальник Бердянського морпорту підозрюється в завданні державі збитків на суму 2,5 млн грн, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177014
 
 
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Та шо-то мало ,хотели 380 лимонов а украли миллиард ...
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Ойц! Ненада озвучивать хабарчики и откаты! Залоги стоят мах-10%% от скижженного..
В нашій країні скижжене більше 100мільонів не доказуємо!
Де ж влада (яка б не була) харчуватися буде??
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...привычное дело.. На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 432..Украина - ридна маты-нэ вкрадэш, нэ будэш маты.. На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2522..
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детсад, штаны на лямках
ХОТЕЛИ УКРАСТЬ 380 лямов = ПИШУТ ТОЛЬКО КОГДА НАШЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТЯНУТЬ 3,8 ЛЯРДА
Как дети малые, все им обьясняй, чессло...
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В Україні крали, крадуть і будуть красти. І ніякі НАБУ і судді з 300000 грв. зарплати не допоможуть. Бо нами керують злодії а "ворон ворону око не виклює"...
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