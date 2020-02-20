 Очікуємо, що до 200 українців зможуть повернутися додому внаслідок обміну з РФ, - Пристайко

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу в Нью-Йорку після дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН на тему: "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми найближчим часом збираємося завершити цей процес. Ми не хочемо називати кількість конкретно, але ми говоримо, що до 200 українців зможуть повернутися додому до своїх родин. Це велике досягнення і великі очікування з нашого боку", - підкреслив Пристайко.
Також міністр зазначив, що зараз не та ситуація, щоб називати імена і точну кількість українців, які повернуться додому.
"Процес обміну дуже чутливий, але ми говоримо, що якщо нам вдасться домогтися цього моменту, коли ми зможемо здійснити обмін, то до 200 українців повернуться додому до своїх ролдин, і тим самим ми отримаємо можливість максимально наблизитися до реалізації обміну "всіх на всіх" , завдяки чому ми зможемо закрити цей розділ переговорів з обміну заручниками", - додав глава українського МЗС.
- Это достаточно реалистичная оценка, хотя само исследование и не корректно. Напомню, что первой реакцией после референдума в 2014-м была: «Эх, заживем». Сегодня этой жизни можно посочувствовать, но каждый человек ищет логику происходящих с ним событий. И большинство задаются вопросом, не почему эта беда с ним приключилась, а кто в этом виноват? На это жители Донбасса давно ответили - во всех их бедах виновата Украина, даже те, кто изредка ездит на Большую Землю - к родственникам, за пенсиями или продуктами - не воспринимают Украину как страну проживания.
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не вернется в Украину»
http://ord-ua.com/2020/02/19/anatolij-dermajner-donbass-ne-vernetsya-v-ukrainu/
Слуги живуть на іншій планеті.
интересно что в этот раз СДАСТ бубочка что бы понравится и не дратувать йухло ?
я так понимаю что пока ЗЕ сидит на банковой ( а не по статье 111 ) рАсии и воевать не нужно - набирай пленных и меняй себе на очередные плюшки ...
прошлые обмены там если я ошибусь то поправте, была формула штанмаера изминение в конституцию и признание л\днр ??????????????????????????????
что в этот раз заглянув в глаза путину пообещает ЗЕшмаркля ?????????????????????