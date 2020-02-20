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 Політика України
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 Очікуємо, що до 200 українців зможуть повернутися додому внаслідок обміну з РФ, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що в Україні очікують найближчим часом наступного обміну утримуваними особами з Російською Федерацією.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу в Нью-Йорку після дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН на тему: "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми найближчим часом збираємося завершити цей процес. Ми не хочемо називати кількість конкретно, але ми говоримо, що до 200 українців зможуть повернутися додому до своїх родин. Це велике досягнення і великі очікування з нашого боку", - підкреслив Пристайко.

Також міністр зазначив, що зараз не та ситуація, щоб називати імена і точну кількість українців, які повернуться додому.

"Процес обміну дуже чутливий, але ми говоримо, що якщо нам вдасться домогтися цього моменту, коли ми зможемо здійснити обмін, то до 200 українців повернуться додому до своїх ролдин, і тим самим ми отримаємо можливість максимально наблизитися до реалізації обміну "всіх на всіх" , завдяки чому ми зможемо закрити цей розділ переговорів з обміну заручниками", - додав глава українського МЗС.

Читайте також: Україна в ТКГ передала уточнений список утримуваних і розроблятиме план відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, - Оліфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177013
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки не обмінюй,там ще наловлять,це імітація бурхливої діяльності.
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МЕНЯТЬ НА КОГО БУДУТ? НА ВСЮ ПАРТИЮ СЛУГ НАРОДА? СМОТРИТЕ, НЕ ПРОДЕШЕВИТЕ, ОБМЕНИВАЯ БРАГАРА И АРАХАМИЮ !
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В прошлом обмене из 80ти человек только 12 военных остальные гражданские Сколько вы так наменяете Опущенцы и федерасты новых заложников нахапают и будут нашего сердобольного верховного шантажировать Хотя ради пиара власти месяца два до обмена и месяц после могут эту тему обсасывать Да и наш презик в аэропорт примчится встречать под телекамеры
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А з Китаю точно всіх забрали, може, ще б один борт снарядити
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Даунбас без таксистів прагне залишити? і 73 річних бабусь, з якими зєбуїни незнають що робити. Вигідний обмін для Хубла у відповідь на знищення ракетної програми України.
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З Китаю забирайте ще, а то в Україні вже нікому працювати. Мусорам буде хоч робота.
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Скільки не обмінюй,там ще наловлять,це імітація бурхливої діяльності.
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МЕНЯТЬ НА КОГО БУДУТ? НА ВСЮ ПАРТИЮ СЛУГ НАРОДА? СМОТРИТЕ, НЕ ПРОДЕШЕВИТЕ, ОБМЕНИВАЯ БРАГАРА И АРАХАМИЮ !
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- к стати Арахамия беженец с Абхазии который только в 2015 году получил Украинский паспорт и мне почему то кажется что ему ПЛЕВАТЬ на Украину с кавказких гор ...
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Если верить опросу New Image Marketing Group, 2/3 жителей Донбасса видят свое будущее в России.
- Это достаточно реалистичная оценка, хотя само исследование и не корректно. Напомню, что первой реакцией после референдума в 2014-м была: «Эх, заживем». Сегодня этой жизни можно посочувствовать, но каждый человек ищет логику происходящих с ним событий. И большинство задаются вопросом, не почему эта беда с ним приключилась, а кто в этом виноват? На это жители Донбасса давно ответили - во всех их бедах виновата Украина, даже те, кто изредка ездит на Большую Землю - к родственникам, за пенсиями или продуктами - не воспринимают Украину как страну проживания.

Анатолий Дермайнер: «Донбасс не вернется в Украину»

http://ord-ua.com/2020/02/19/anatolij-dermajner-donbass-ne-vernetsya-v-ukrainu/
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Дамбасяни і до цього не сприймали Україну як свою батьківщину і почували себе як транзитні пасажири.
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В прошлом обмене из 80ти человек только 12 военных остальные гражданские Сколько вы так наменяете Опущенцы и федерасты новых заложников нахапают и будут нашего сердобольного верховного шантажировать Хотя ради пиара власти месяца два до обмена и месяц после могут эту тему обсасывать Да и наш презик в аэропорт примчится встречать под телекамеры
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"мы сможем закрыть этот раздел переговоров по обмену заложниками"
Слуги живуть на іншій планеті.
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я конечно не в коей мере не против возвращения наших пленных домой , но вопрос какой ценой .....
интересно что в этот раз СДАСТ бубочка что бы понравится и не дратувать йухло ?
я так понимаю что пока ЗЕ сидит на банковой ( а не по статье 111 ) рАсии и воевать не нужно - набирай пленных и меняй себе на очередные плюшки ...
прошлые обмены там если я ошибусь то поправте, была формула штанмаера изминение в конституцию и признание л\днр ??????????????????????????????
что в этот раз заглянув в глаза путину пообещает ЗЕшмаркля ?????????????????????
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Зеленое шоу продолжается... И продолжаться оно может бесконечно долго.
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