 Очікуємо, що до 200 українців зможуть повернутися додому внаслідок обміну з РФ, - Пристайко

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу в Нью-Йорку після дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН на тему: "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми найближчим часом збираємося завершити цей процес. Ми не хочемо називати кількість конкретно, але ми говоримо, що до 200 українців зможуть повернутися додому до своїх родин. Це велике досягнення і великі очікування з нашого боку", - підкреслив Пристайко.

Також міністр зазначив, що зараз не та ситуація, щоб називати імена і точну кількість українців, які повернуться додому.

"Процес обміну дуже чутливий, але ми говоримо, що якщо нам вдасться домогтися цього моменту, коли ми зможемо здійснити обмін, то до 200 українців повернуться додому до своїх ролдин, і тим самим ми отримаємо можливість максимально наблизитися до реалізації обміну "всіх на всіх" , завдяки чому ми зможемо закрити цей розділ переговорів з обміну заручниками", - додав глава українського МЗС.

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