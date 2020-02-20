 Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
"Зараз у Нових Санжарах, куди прибули евакуйовані з Китаю українці, поліція в посиленому варіанті несе службу, організовано посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Патрулюватимемо цілодобово", - зазначив Яровий.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
я редко сюда захожу в последнее вемя... но увидев ТАКОЙ признак короновируса в мозге...
мужик, хорошо, шо ты в интернете, но по твоим симптомам...
я потопала искать маску и заливать водку в опрыскиватель, вдрук такая каша в мозке передаетмя через инет...
держись и почаще температуру меряй!
авось попустит
токо что будет делать власть если дубинки возмет народ?!!
А тепер ЩО ?
Я вас не бачу. Ви твердите, що там кримінальний бізнес, і це є причиною. Я гадаю, що навряд чи так. Навіть малороси - то не росіяни, які радо отримували грошенята і квартири за загиблих в Україні офіцерів. Очевидна причина, що влада не спромоглася підготувати попередню комунікацію з людьми. Продати тбм свій професіоналізм громаді. І люди, навіть малороси, нервують, вважаючи, що ризик високий саме для них.
Там живут 85% зебилов...
Только армия может спасти их...
https://www.youtube.com/watch?v=wzKfNdTv_2Q
а когда это обычный рейсовый автобус со сквозняком через все дыры то это что угодно но не изоляция
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/videos/2589679184593849/
Так хочу стріти кохання наяву.
Так чом, Сонжари, ви знов заходите за хмари,
Коли я з вами і мрію, і живу.
Сегодня власть эвакуирует этих бедняг из Китая в Санжары,
а завтра будет эвакуировать их их Санжар еще куда-нибудь...
И будет кружить самолет над страной, а двадцать пар испуганных глаз смотреть в илюминаторы сверху вниз на неприветливую Украину...
Тогда чему удивляться?
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!