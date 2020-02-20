 Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Зараз у Нових Санжарах, куди прибули евакуйовані з Китаю українці, поліція в посиленому варіанті несе службу, організовано посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Патрулюватимемо цілодобово", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.