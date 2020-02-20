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 Події
  2018  92
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Все про:Яровий (73) COVID-19 (131)

 Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий

Правоохоронці цілодобово посилено патрулюватимуть Нові Санжари (Полтавська обл.), а також зосереджено резерв для реагування на ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Зараз у Нових Санжарах, куди прибули евакуйовані з Китаю українці, поліція в посиленому варіанті несе службу, організовано посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Патрулюватимемо цілодобово", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. 

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177011
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё одна маленькая война власти с народом.Вместо того, чтобы все нормально организовать пошли по самому простому варианту, кому что то не нравится дубинка мусора все объяснит....
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шкода, що таких ідіотів в карантин не саджають
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ну если кто не понимает, что разбитое окно автобуса только ускорит распространение вируса (если вирус есть), то кроме дубинки он ничего не поймет.
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Заблокируйте дороги. Никого не впускать и не выпускать. Держим кулачки! Порохоботы не пройдут!
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шкода, що таких ідіотів в карантин не саджають
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Хіба цей коментар Шура Семенець не приклад провокації? Бачу, що зебілів він влаштовує.
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ты чо, правда такой антипороховец али стебесся?
я редко сюда захожу в последнее вемя... но увидев ТАКОЙ признак короновируса в мозге...
мужик, хорошо, шо ты в интернете, но по твоим симптомам...
я потопала искать маску и заливать водку в опрыскиватель, вдрук такая каша в мозке передаетмя через инет...
держись и почаще температуру меряй!
авось попустит
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А представляете, если бы коронавирус появился год назад - мудрий наріт мог бы выбрать его президентом.
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Ещё одна маленькая война власти с народом.Вместо того, чтобы все нормально организовать пошли по самому простому варианту, кому что то не нравится дубинка мусора все объяснит....
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ну если кто не понимает, что разбитое окно автобуса только ускорит распространение вируса (если вирус есть), то кроме дубинки он ничего не поймет.
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конечно дубинка самый сильный аргумент в споре
токо что будет делать власть если дубинки возмет народ?!!
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окно с коронавирусом это детский лепет ,по сравнению с туберкулезниками которых разогнали по стране шастать, так что пусть готовится после больнички с коронавирусом в больничке с туберкулезом полежать , потом , еще с корью , с гепатитом, сальмонеллёзом итд... так что смело можно с министерской кроватью мигрировать по всем больничкам на всю каденцию хватит героических поступков совершать Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 3117
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очень похоже на протест по сценарию, т.к. если бы люди таки боялись вируса, то не били бы окна в автобусе. Я сам не местный, есть сейчас кто то во власти с прошлым в медиа или кино?
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В той санаторій приїздили відпочиваючи, містечко якось заробляло за рахунок туризму.
А тепер ЩО ?
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Ничего. Пройдут карантин и разъедутся по своим 16 регионам Украины. Они же здоровы как врачи из Китая определили.
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Нові Санжари років двадцять і без того добре заробляють даючи прихисток крімінальникам зі всього постсовскового простору, І щось мені підказує, що найбільш горлаючи актівісти боялися зовсім не зараження бо тоді б каміння не кидали по автобусах, а те що паліцаї прикриють їх гешефт, а деяких і до буцегарні можуть загратувати.
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і саме тому навіть діти повиходили ?
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Дітей привели їхні дебільні батьки, за таке треба позбавляти батьківських прав. Але то не відміняє того, що Нові Санжари то кубло де ховається велика кількість кримінала, а місцеві їх обслуговують і заробляють на них.
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Ви би привели своїх дітей задля власного добробуту?
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Я схожий на малороса, який голосував за шута горохового, який ненавидить Україну? А вони дали найбільший відсоток за нього у Полтавський області і тому їхні когнитивні здібності викликають великі сумніви.
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А під Львовом?
Я вас не бачу. Ви твердите, що там кримінальний бізнес, і це є причиною. Я гадаю, що навряд чи так. Навіть малороси - то не росіяни, які радо отримували грошенята і квартири за загиблих в Україні офіцерів. Очевидна причина, що влада не спромоглася підготувати попередню комунікацію з людьми. Продати тбм свій професіоналізм громаді. І люди, навіть малороси, нервують, вважаючи, що ризик високий саме для них.
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Про діалог погоджуюсь, але ці люди свідомо вибрали владу головний слоган якої "я вам ничего не должен", на який ще результат вони розраховували, якщо на якийсь інший то в них дійсно нездалі розумові здібності. Піді Львовом, а також у самому місті кримінагенна сітувція в нормі, а в таких районах, як Збоїща(циганський наркотрафік) навіть знизилася. Але я не випадково назвав Нові Санжари відстійником для кріміналу, бо якщо там покапатися то виявиться, що багато гастролерів ховається чомусь там.
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Але ж під Львовом і в Тернополі люди теж протестували. Бо з'явилась майже екзистенційна загроза. В такій ситуації люди забувають про порядність і мораль. Влада може красти, але в подібній ситуації її cправа влади убезпечити нарід від перетину межі.
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Те що протестувала псевдорелигійна громада на тернопольщині схоже, що кимось зрежисоване, а ось шини у Вінниках мене засмутили бо Львів завжди був толерантним містом і якщо таке сталося то хтось дуже забув про людяність, або то є провокація бо за останні шість років до Львова переселилося близько 200 000 людей зі сходу і природньо що серед них є і не зовсім добрі люди, які можуть діяти проти України і працювати, або на спецслужби ворожої країни, або на оп зеленського.
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Нажаль, ви не бажаєте прийняти, факт що люди усвідомили загрозу. Може вона перебільшена. А може й ні. Влада цього не довела. Толерантність людей,- це мотивації четвертого рівня. Якщо виникають безпекові загрози, більшість людей не лише забувають про толерантність, їх поведінка стає більш схожою на поведінку звірів, бо це збільшує шанси на виживання. Я не виправдовую людей, але, як на мене, це не той випадок, коли потрібно закидати.
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А кого спалили 2 травня? Там сепари самі зашкварились.
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Якщо врахувати, що там були росіяни і не тільки одесити, то він брехун і спеціально міняє тему обговорення.
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Друге травня - це улюблена кацапо-троляча тема. Вони хайп на неї і досі роблять.
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Були. Потім їх міняли, так що не бреши.
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От чомусь і навчилась. Не можна стріляти в українців і тікати в дім, який почав горіти не ззовні, а у внутрішніх приміщеннях. Їх ще спасали..
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Нах пішло, кацап. У нас сьогодні траур. І взагалі ми не подаємо.
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Ага, а кацапську вату, яка тікала від справедливого покарання за розстріли, що заблокувалась у будівлі і загорілась з внутрішньої сторони будівлі, підпалили цинічні біндери, які їм ще вилазити допомагали..
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Тобто ви вважаєте, що смороду були простими перехожими і зазнали страшні борошна та смерть від агресивних бандерівців?
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э таварисч...не нада тут "сепарить" троль...ага-это патриоты в масках стреляли (на видео чётко видно) в "бесзащитных прарассейских"...мацкаль долбаный... Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 376 мало их там сожгли...
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Согласен, давно надо было отэбонитить палочками тамошнюю срань, а потом и цензоровским порохоботам дать звизды Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 7141
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Высунь сначала эту эбонитовую палочку у себя из звезды, а потом пробуй её кому-то давать, квартально- кацапнутый.
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вводите танки.., пока санжарцы не поубивали этих несчастных... Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы, - Яровой - Цензор.НЕТ 8685
Там живут 85% зебилов...
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Походу вирус, он не с той стороны забора. Зелебобики повсюду, жгут шины, бьют окна, эвакуированные бедняги сидят под замком под охраной вооруженной полиции, нет никакой надежды, что они спасут их, если обезумевшая толпа прорвется на территорию.

Только армия может спасти их...
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а ты когда на смену вышел? ты не принимал участие в соевом шабаше днем?
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ага...таки Венедиктова быстро разберётся...как Аваков с делом Шеремета... Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 5474
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адепты Шария активизировались, постят эту гадость - шарикова-урода!
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Коментатори кажуть,що люди в цивілізованих країнах би себе так не повели.А я кажу,що влада в цивілізованих країнах би себе так не повела.Спочатку нагнали таких самих косонавтів.як на Московії,а потім ще щось будуть розповідати.
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ffgh fgh Інтерв'ю беруть після карантину.А карантин проходять на спеціальних базах.А не в обладнаних місцях.Я повторюю,чому тоді не привезти в київську область?
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Нет. Не после карантина. Вот посмотрите - это во Франции встречают людей из Китая и сразу берут интервью.
https://www.youtube.com/watch?v=wzKfNdTv_2Q
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Александр Нотариус Пішов геть з цією потворою.Рано чи пізно він помре,від рук тих самих московитів.
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Давайте подивимось на найгірший варіант. Теліпати мовою про гуманізм легко, а у нас їсти лікарські кошти (спеціальні препарати), щоб зупинити епідемію?
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ffgh fgh Їх не спалити хочуть.а просто щоб вони пройшли карантин в належному місці.
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ты дурак? люди спровоцированы тупым бездействием властей. и это единственная правда
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дамочка-вы пьяны...?! или методичка на коленках...? или вы муки нюхнули...?!
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Нет, надо было эти автобусы - просто дать сжечь? А за одно и людей в этих автобусах ? Или вы думаете , что если бы не было полиции, то эти протестующие - просто пропустили автобусы ?
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Александр Нотариус Так в тому то і справа,що не потрібно їх було взагалі туди везти.Бо там непідготовлено.
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Что там "не подготовлено"? С чего вы или люди, которые не имеют даже доступа в этот санаторий (не говоря уже про соответствующее образование и опыт для проведения такой оценки) - вдруг решили что "не подготовлено"? С ЧЕГО ??
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Александр Нотариус З чого ви взяли,що там пілготовлено?Місцеві казали,що там нічого немає.Нехай везуть,де лікується і відпочиває київська еліта.
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Это фактические съемки. Что вам правда не нравится?
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я ....уею. на востоке приказ отступать, в центре наступать. пипец.
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Треба переіменувати Нові Санжари на Нове Бидло.
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Боже! Мені гидко за моїх співвітчизників! Як можна було опуститись до того, щоб своїх не пускати до Дому!? Та всі - Там будемо рано чи пізно! Але, ж , ну як так можна бути нелюдями????????! Це ж наші рідні , наші....! Ви у своєму взагалі розумі????? Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 6491
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а ты к себе домой тоже пустишь инфицированного? ну давай скажи громко что пустишь чтобы все посмотрели как ты врешь!!
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изоляция это когда либо специальный бокс либо костюм либо комната
а когда это обычный рейсовый автобус со сквозняком через все дыры то это что угодно но не изоляция
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Так! Я до себе впущу! Я знаю точний час і що буду робити, скільки мені буде років , коли помру, і як я помиру. Я можу впустити до себе і хворого, а не карантинного..... Якщо такий вумний - подивись мій профіль у фейсбуці. ....... Поліція в Нових Санжарах перейшла на посилений варіант несення служби, - Яровий - Цензор.НЕТ 1265
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Тобто коли санжарівців берцями лежачих місили,-то ще не підсилено було ???
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/videos/2589679184593849/
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Нові Сонжари, мені насняться ваші чари,
Так хочу стріти кохання наяву.
Так чом, Сонжари, ви знов заходите за хмари,
Коли я з вами і мрію, і живу.
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Как-то немного по-дебильному получается...

Сегодня власть эвакуирует этих бедняг из Китая в Санжары,
а завтра будет эвакуировать их их Санжар еще куда-нибудь...

И будет кружить самолет над страной, а двадцать пар испуганных глаз смотреть в илюминаторы сверху вниз на неприветливую Украину...
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"секретные игры " СН и привели к такому итогу...громада-видимо дальше больше будет...власти выгодны внутренние разборки-она и патриотов тогда может очернить и для "киссельТВ" почву для сюжетов "падагнать"...слуги народа хатят "мира" любой ценой...
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Чем больше народа власть отмудохает тем быстрее этот народ проснется и прийдет мудохать власть!!
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Кто все эти люди? Лохторат Потерпевшего?
Тогда чему удивляться?
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Дискутуйте, не дискутуйте, а санжарці, якщо то вони, показали себе неандертальцями. І ніякий туризм не виправдання нелюдяності і тупості. Зеленого гундосика вибрати не боялися, а карантину злякалися. А зелений москальський ретранслятор набагато страшніший за коронавірус, бо діє по чужому плану більш цілеспрямовано і ефективно.
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У тебя ник говорящий, ты зацикленный. Вата зациклена на рошенках. Друг перед дружкой показывают презрение рошенкам, а потом килограммами поглощают ненавистные им рошенки. Уничтожают врага, так сказать. 😁
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Щодо ситуації з евакуацією українців із китайського Уханю до Нових Санжар
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!
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Предурковатый президент сейчас будет наезжать на людей из которых за него 86 проц голосовало))) это же его лицо тупорылое. Зачем он это шоу с автобусами организовал? Нового стадиона захотелось для рекламы своей липовой человечности?
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